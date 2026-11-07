พีพี กฤษฏา คอนเสิร์ต 19-20 ธันวาคม นี้ที่สิริกิติ์
พีพี กฤษฏา เปิดเผยมินิใหม่ในวัย 27 ปี พร้อมธีม Runway ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 19-20 ธันวาคม พร้อมร่วมงานกับ Gucci ครั้งที่ 2
พีพี กฤษฏา นำเสนอ คอนเสิร์ต ครั้งสำคัญในวัย 27 ปี ด้วยคอนเซปต์ที่สะท้อนการเติบโตและเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 19 และ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ โดยครั้งนี้มีธีมหลักเป็น Runway ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมแต่งตัวเข้ามาร่วมแสดงออกถึงความโดดเด่นบนเวทีได้อย่างเต็มที่
คอนเสิร์ตสะท้อนพัฒนาการในวัย 27 ปี
พีพี กฤษฏา เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องราวของตัวเขาในวัย 27 ปี ที่เติบโตขึ้นและมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนเดิมคือความรักที่มีให้แฟน ๆ โดยจะได้นำเสนออารมณ์ที่หลากหลาย ทั้งความสนุก ความเซ็กซี่ และความซาบซึ้ง ซึ่งบางเพลงจากอัลบั้มใหม่จะยังไม่เคยนำไปแสดงที่ไหนมาก่อน และจะเป็นครั้งแรกบนเวทีคอนเสิร์ตนี้Also readมาย อาโป เปิดตัว 6 หนุ่มดาวรุ่งซีรีส์ MANUKAI ร่วม BeOnCloud และ iQIYI
สำหรับแฟชั่นบนเวทีจะออกแบบให้สอดคล้องกับการแสดงแต่ละช่วง เพื่อช่วยถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราวของโชว์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยพีพียังเริ่มเตรียมความพร้อมด้านร่างกายด้วยการออกกำลังกายเพื่อรองรับการแสดงที่ต้องใช้พลังงานอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีการเตรียมชุดแต่งตัวที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละช่วงการแสดง ไม่ว่าจะเป็นพาร์ตเซ็กซี่หรือช่วงที่ต้องการถ่ายทอดอารมณ์ซึ้ง ๆ
ธีม Runway และแขกรับเชิญพิเศษ
ไฮไลท์สำคัญของการจัดแสดงครั้งนี้คือการกำหนดธีม Runway ซึ่งเปิดโอกาสให้แฟน ๆ แต่งตัวมาประชันความโดดเด่นกับเจ้าของคอนเสิร์ตได้อย่างเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การรับชมที่ immersive และมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยพีพียืนยันว่าชุดแต่งตัวบนเวทีจะออกแบบให้สอดคล้องกับการแสดงแต่ละช่วงอย่างละเอียด
สำหรับแขกรับเชิญทั้ง 2 วัน พีพี กฤษฏา เผยว่าจะมีความแตกต่างและเลือกจากความเหมาะสมกับโชว์แต่ละช่วง ไม่ว่าจะเป็นพาร์ตเซ็กซี่หรือช่วงเวลาที่ต้องการถ่ายทอดอารมณ์ซึ้ง ๆ โดยจะเลือกเป็นเพื่อน ๆ และพี่ ๆ ที่เจ้าตัวรักเป็นพิเศษ ส่วนรายละเอียดและเซอร์ไพรส์ต่าง ๆ จะให้แฟน ๆ ติดตามกันต่อไป
แรงบันดาลใจจากแบรนด์ Gucci และ WWD
นอกจากเรื่องคอนเสิร์ตแล้ว พีพียังอัปเดตผลงานด้านแฟชั่นหลังจากมีโอกาสถ่ายปก WWD Thailand ในลุคของ Gucci ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งที่ 2 กับแบรนด์นี้ โดยครั้งนี้สวมชุดที่มีความแตกต่างและเปิดเผยมากขึ้นกว่าครั้งก่อน แม้เจ้าตัวจะยอมรับว่ารู้สึกเขินกับลุคดังกล่าว แต่ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่สนุกและเป็นอีก New Chapter ในเส้นทางแฟชั่นของเขา
พีพี กฤษฏา ยอมรับถึงความกดดันในการทำคอนเสิร์ตแต่ละครั้งว่า หลังจากผ่านการแสดงและคอนเสิร์ตมาหลายครั้ง โจทย์ในการสร้างสรรค์ผลงานให้สดใหม่นั้นยากยิ่งขึ้น เนื่องจากทั้งตัวเขาเองและแฟน ๆ ต่างคาดหวังที่จะเห็นสิ่งที่แตกต่างออกไป จึงต้องช่วยกันคิดและวางแผนกับทีมงานอย่างหนักเพื่อให้ทุกองค์ประกอบออกมาดีที่สุด
ข้อมูลบัตรและกำหนดการจัดงาน
คอนเสิร์ตดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 19 และ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีช่องทางการจำหน่ายบัตรผ่าน Counter Service และ All Ticket ตามรอบการจำหน่ายที่ประกาศไว้ พร้อมทั้งรับชมผ่าน Live Streaming ด้วย งานนี้พีพีและทีมงานตั้งใจเตรียมโชว์อย่างเต็มที่ ใครที่อยากเห็นพัฒนาการและมิติใหม่ ๆ ของพีพีในวัย 27 ปี รวมถึงแฟชั่นสุดจัดเต็มและโชว์ที่เคยมองเห็นมาก่อน ต้องติดตามกันให้ดี
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