พีธ พีระ เพื่อนศิลปินร่วมอำลา เตรียมคอนเสิร์ตระลึกถึง 2 ธันวาคม
เพื่อนศิลปินร่วมไว้อาลัยพีธ พีระ พร้อมเตรียมจัดคอนเสิร์ตระลึกถึงที่โรงเบียร์ รามอินทรา วันที่ 2 ธันวาคม และแนวทางช่วยเหลือการศึกษาของลูกชาย
บอย และ เจี๊ยบ สองศิลปินผู้เป็นเพื่อนร่วมวงการ เดินทางไปร่วมไว้อาลัย พีธ พีระ หรือ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท โดยทั้งสองเข้าไปพูดคุยและกอดให้กำลังใจ เลม่อน ภรรยาของพีธ ก่อนจะเดินเข้าไปเคาะโลงเพื่อบอกลาเพื่อนเป็นครั้งสุดท้าย
ระหว่างการร่วมพิธี บอยมีอาการตาแดง ส่วนเจี๊ยบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ บอยได้เปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยน้ำตาคลอ โดยกล่าวขอบคุณพีธที่ชวนตนมาร้องเพลงตั้งแต่วันแรก และยอมรับว่าหากไม่มีพีธ ตนก็คงไม่ได้เริ่มต้นเส้นทางการเป็นศิลปินAlso readNvidia แต่งตั้ง เจนสัน หวง กลับมาตำแหน่ง CEO และประธานบริษัทอีกครั้ง
บอยเล่าความทรงจำกับพีธ พีระ ในวงการเพลง
บอยระบุว่า พีธ พีระ เป็นคนแรกที่เอ่ยปากชวนตนให้มาร้องเพลง และตลอดเวลาที่รู้จักกันมาแทบไม่เคยปฏิเสธคำขอของบอยเลย โดยบอยใช้คำว่า มิสเตอร์เยส เพื่ออธิบายความใจดีของพีธที่มักตอบว่าจะจัดการให้ทุกครั้ง
บอยยังเล่าว่า ในคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดของวง Peacemaker พีธตั้งใจจัดงานให้ยิ่งใหญ่ สมกับความเป็นพีซเมเกอร์ และนับตั้งแต่กลับมาร้องเพลงด้วยกันอีกครั้ง บอยเห็นว่ายังไม่เคยมีคอนเสิร์ตแบบนี้มาก่อน จึงมองว่าเป็นความทรงจำสำคัญของตนและแฟนเพลงทุกคนที่ได้ชมงานครั้งนั้น
บอยเคยพูดกับพีธครั้งสุดท้ายในช่วงคอนเสิร์ต หลังจากนั้นทั้งคู่ยังติดต่อกันผ่านไลน์และการโทรศัพท์ ส่วนบอยก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เข้าร่วมตั้งแต่วันแรกของงาน จึงส่งขนมมาร่วมงานและช่วยดูแลหน้างานให้ราบรื่นที่สุดเท่าที่จะทำได้
นิสัยใจดีของพีธ พีระ ที่เพื่อนยังคิดถึง
เพื่อนศิลปินหลายคนยืนยันว่า พีธ พีระ เป็นคนใจดีและไม่เคยนำปัญหาของตัวเองไปให้ใครรับรู้ จนเพื่อนแทบไม่มีใครทราบว่าพีธกำลังเผชิญเรื่องอะไรอยู่ในช่วงเวลานั้น
บอยกล่าวว่า พีธพร้อมแก้ปัญหาและให้กำลังใจทุกคนเสมอ โดยไม่เคยโทรหาใครเพื่อบอกว่าตนกำลังลำบาก มีแต่รอยยิ้มที่เพื่อนได้เห็น และไม่เคยนำความทุกข์ใจไปให้คนในบ้านหรือคนนอกบ้านรับรู้เลย
อย่างไรก็ตาม บอยยอมรับว่าไม่แน่ใจว่าครอบครัวของพีธจะรู้หรือไม่ว่าพีธแบกรับอะไรไว้บ้าง แต่คิดว่าตนและเพื่อนคงมีความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกัน เพราะนี่เป็นนิสัยเฉพาะตัวของพีธที่ไม่อยากให้ความหนักใจไปถึงคนอื่น
คอนเสิร์ตระลึกถึงและทุนการศึกษาเพื่อลูกพีธ
เพื่อนศิลปินกำลังเตรียมโปรเจ็กต์รวมศิลปินจัดคอนเสิร์ตระลึกถึงพีธ พีระ ในวันที่ 2 ธันวาคม ที่โรงเบียร์ รามอินทรา โดยมีพี่ๆ น้องๆ ในวงการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่งท้ายให้กับพีธ
บอยระบุว่า การพูดคุยระหว่างเพื่อนยังไม่ได้ข้อสรุปเป็นทางการ แต่ที่คุยกันไว้คือการร่วมกันจัดคอนเสิร์ตในวันดังกล่าว และตนเองยังมองไปถึงการทำงานในระยะยาวว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมจากงานวันนั้นได้อีกหรือไม่
หนึ่งในแนวคิดที่บอยเสนอคือการจัดตั้งทุนการศึกษาให้ลูกของพีธ โดยบอยประเมินว่าครอบครัวคงกังวลเรื่องนี้พอสมควร แม้ยังไม่มีใครในครอบครัวมาพูดคุยเรื่องนี้กับตน แต่บอยคิดว่าการศึกษาของลูกที่พีธรักที่สุดน่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ในวันฌาปนกิจ เพื่อนศิลปินจะจัดคอนเสิร์ตเล็กๆ เพื่อส่งพีธ พีระ ก่อนเคลื่อนร่าง เป็นการแสดงความอาลัยครั้งสุดท้ายของคนในวงการที่รู้จักและทำงานร่วมกับเขามาโดยตลอด
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