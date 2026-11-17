พีธ พีราวัชร์ อดีต Peacemaker เสียชีวิตวัย 47 ปี ที่บ้านพักนนทบุรี
พีธ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท นักร้องนำวง Peacemaker และเจ้าพ่อเพลงเศร้า เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 47 ปี ที่บ้านพักจังหวัดนนทบุรี ร่างส่งโรงพยาบาลปากเกร็ดรอชันสูตร
พีธ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท นักร้องและนักดนตรีชื่อดังวัย 47 ปี ได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันภายในบ้านพักอาศัยของตนเอง situated ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี เหตุการณ์นี้สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้วงการเพลงไทย โดยศพของนักร้องระดับตำนานรายนี้ถูกเคลื่อนย้ายจากบ้านพักมายัง โรงพยาบาลปากเกร็ด เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ
รายละเอียดการเสียชีวิตและชันสูตรศพ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการนำร่างของ พีธ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท จากบ้านพักในจังหวัดนนทบุรี มายังโรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แล้ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางการแพทย์ต่อไป สิ่งที่ยังคงอยู่ระหว่างรอคอยคือสาเหตุที่แน่ชัดของการเสียชีวิต ซึ่งยังไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในขณะนี้Also read“บอย อนุวัฒน์” เบรกชาร์จแบตก่อนขึ้นเวทีใหญ่ ใน PEACEMAKER THE RE:PEACE CONCERT 23RD ANNIVERSARY
นอกจากนี้ กำหนดการพิธีทางศาสนาหรือขั้นตอนสุดท้ายยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเนื่องจากอยู่ระหว่างการรอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการเปิดเผยเมื่อมีความพร้อมและความเหมาะสมตามขั้นตอนของครอบครัว
เส้นทางดนตรีและผลงานเพลงอมตะ
พีธ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท หรือชื่อเดิม พีระ เทศวิศาล คือศิลปินที่มีผลงานสร้างชื่อในวงการเพลงไทยมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง เขาเริ่มต้นโด่งดังจากการเป็นสมาชิกหนึ่งในวงดูโอ้ชื่อดัง Peacemaker ร่วมกับสมาชิกอีกคน สร้างปรากฏการณ์เพลงฮิตติดหูมากมายที่ตรึงใจแฟนเพลงจนถึงปัจจุบัน
ในช่วงยุคที่วง Peacemaker มีชื่อเสียงสูงสุด เพลงอย่าง เหงา ไม่เคยถาม และ ความทรงจำในค่ำคืนที่แบกรับ ถือเป็นเพลงระดับตำนานที่ประชาชนทั่วไปสามารถร้องตามได้อย่างแม่นยำ หลังจากวงแยกย้ายกันไปเติบโตในเส้นทางของตัวเอง พีธ พีระ ก็ได้ผันตัวมาทำงานเป็นศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัว
ในเวทีศิลปินเดี่ยว เขาได้รับฉายาว่าเป็น เจ้าพ่อเพลงเศร้า อย่างภาคภูมิใจ ด้วยผลงานเพลงระดับตำนานที่สร้างปรากฏการณ์ทางยอดขายและยอดสตรีมมิ่งอย่าง คนรักคนที่สอง และ ผ่านมาให้แค่จำ ภายใต้การดูแลของค่าย โโมนอมิวสิก / เกสมิวสิก นอกจากนี้เขายังมีผลงานเพลงร่วมกับค่าย E29 Music Identities อีกด้วย
ปฏิกิริวงการบันเทิงและแฟนเพลง
การจากไปอย่างกะทันหันของ พีธ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท ได้ส่งผลกระทบทางอารมณ์อย่างรุนแรงต่อเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนเพลงจำนวนมาก ต่างพร้อมใจกันร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการสูญเสียบุคลากรคุณภาพของวงการเพลงไทยอย่างสุดซึ้ง ชื่อของเขาจะถูกจดจำในฐานะนักดนตรีที่มีความสามารถและสร้างอารมณ์ร่วมผ่านบทเพลงอันลึกซึ้ง
ขณะเดียวกัน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีกรรมหรือขั้นตอนสุดท้ายจะยังรอการยืนยันจากครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนต่างรอการอัปเดตข่าวอย่างเป็นทางการจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือสร้างกระแสข่าวลือในสังคมออนไลน์
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment