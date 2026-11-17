พีท พีระ เสียชีวิตในบ้าน จ.นนทบุรี หลังส่งข้อความสั่งเสีย
ยอดนักร้อง พีท พีระ หรือ พีระ เทศวิศาล เสียชีวิตในบ้านพัก จ.นนทบุรี ตำรวจพบข้อความสั่งเสียก่อนเกิดเหตุ ยันไม่พอร่องรอยต่อสู้ เตรียมสอบเพื่อนสนิทเพิ่ม
พล ตำรวจ ตรี สอาด ดัดธุยะวัตร์ รองผู้กำกับ ตำรวจ สอบสวนคดีอาญา สภ.ชัยพฤกษ์ จังหวัด นนทบุรี เปิดเผยข้อมูลสำคัญจากการตรวจสอบเหตุการณ์การเสียชีวิตของ นาย พีระ เทศวิศาล หรือที่รู้จักกันในวงการบันเทิงว่า พีท พีระ อดีตนักร้องชื่อดังว่า ก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตได้ส่งข้อความลักษณะสั่งเสียไปยังเพื่อนสนิทคนหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่เหตุร้ายจะเกิดขึ้น
เมื่อเวลา 12.20 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ภายในบ้านพักหมู่ที่ 2 ของหมู่บ้านบางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ต.อ. สอาด ดัดธุยะวัตร์ รองผู้กำกับสอบสวนคดีอาญา สภ.ชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ได้สั่งการให้กำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพรีบรุดเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันทีAlso readทีมชาติไทยจารึกแชมป์สมัยที่17-คิวต่อไปรอเตะ มี.ค.ปีหน้า
กระบวนการช่วยเหลือและการยืนยันการเสียชีวิต
จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พบว่าร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพนอนหมดสติภายในห้องน้ำชั้น 2 ของห้องนอนบุตร นายพีระ เทศวิศาล หรือ พีท พีระ อดีตนักร้องชื่อดัง ภรรยาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้พบร่างดังกล่าวเป็นครั้งแรก จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้นำตัวส่งโรงพยาบาลปากเกร็ด 2 จังหวัดนนทบุรี อย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ และทางโรงพยาบาลได้แจ้งยืนยันการเสียชีวิตในเวลาต่อมาอย่างเป็นทางการ
พนักงานสอบสวน สภ.ชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต พบว่าไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดภายในบ้านพัก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าเหตุการครั้งนี้ไม่ใช่วิกฤตจากความรุนแรงภายนอกหรือการบุกรุกแต่อย่างใด
บริบทความสัมพันธ์และหลักฐานทางข้อความ
จากการสอบถามปากคำภรรยาของผู้เสียชีวิต เบื้องต้นให้คำให้การว่าก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกันในเรื่องส่วนตัว โดยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีนายพีระ เทศวิศาล ภรรยา และมารดาของผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันในบ้าน ส่วนลูกออกไปโรงเรียนแล้ว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบข้อมูลสำคัญทางดิจิทัลว่า ก่อนที่นายพีระ จะตัดสินใจก่อเหตุ ได้ส่งข้อความในลักษณะสั่งเสียไปให้กับเพื่อนสนิทคนหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเบาะแสสำคัญที่พนักงานสอบสวนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิด
พ.ต.อ. สอาด ดัดธุยะวัตร์ รองผู้กำกับสอบสวนคดีอาญา สภ.ชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางพนักงานสอบสวนเตรียมเชิญตัวเพื่อนสนิทที่ผู้เสียชีวิตส่งข้อความไป มาสอบปากคำเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของข้อความและลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียด ซึ่งอาจช่วยให้เข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
แนวทางการสอบสวนและขั้นตอนถัดไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ยังคงดำเนินการสอบสวนอย่างรอบคอบเพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของ นายพีระ เทศวิศาล หรือ พีท พีระ อดีตนักร้องชื่อดัง โดยเน้นการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งทางกายภาพและทางดิจิทัล เพื่อปิดคดีให้ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายและให้เกียรติผู้เสียชีวิต
ในขณะนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่ โดยคาดว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่การสอบปากคำพยานสำคัญเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เป็นที่ประจักษ์และชัดเจนที่สุด
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