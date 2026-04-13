พีดี เฮ้าส์ เปิดตัว เอคิวโฮม รับสร้างบ้าน 2 ล้านบาท 4 เดือนเสร็จ ชูแนวคิด Small is Beautiful เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

พีดี เฮ้าส์ ปรับกลยุทธ์รับสร้างบ้านยุคประหยัด เปิดตัว เอคิวโฮม เจาะกลุ่มกำลังซื้อกลางในต่างจังหวัด บ้านราคาเริ่มต้น 2 ล้านบาท สร้างเสร็จภายใน 4 เดือน ด้วยระบบโครงสร้างใหม่ เน้นความคุ้มค่าและดีไซน์ทันสมัย
พีดี เฮ้าส์ พลิกกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ ผู้บริโภค ยุคประหยัด ด้วยการเปิดตัวโครงการ รับสร้างบ้าน ภายใต้แบรนด์ เอคิวโฮม (AQ Home) อีกครั้ง โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อระดับกลางในต่างจังหวัด พร้อมชูจุดเด่นบ้านราคาเริ่มต้นเพียง 2 ล้านบาท สร้างเสร็จภายใน 4 เดือน ภายใต้แนวคิด Small is Beautiful เพื่อดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มวัยเกษียณที่กำลังมองหาบ้านคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดของสงครามอ่าวฯ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนวัสดุและค่าขนส่งผันผวนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคเริ่มลดงบประมาณในการสร้างบ้านลง เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินในครัวเรือน
จิราภา สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า กลยุทธ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การลดราคา แต่เป็นการ “รีดีไซน์คุณค่า” (Value Redesign) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนำเสนอแบบบ้านชั้นเดียว 6 แบบใหม่ที่เน้นความคุ้มค่าและดีไซน์ที่ทันสมัย
หัวใจสำคัญของโครงการอยู่ที่การนำระบบโครงสร้างสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ำหนัก (Load-Bearing Wall) มาใช้ ซึ่งช่วยลดทั้งต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ใช้ผนังรับน้ำหนักแทนเสาและคาน ทำให้ได้พื้นที่ใช้สอยที่คุ้มค่าและดีไซน์ที่เปิดโล่งมากขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยให้สามารถสร้างบ้านให้เสร็จได้ภายในระยะเวลาเพียง 4-6 เดือน โดยยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพเดียวกับพีดี เฮ้าส์
โมเดลนี้เคยถูกนำมาใช้ในบ้านระดับราคา 5-10 ล้านบาท แต่การนำมาปรับใช้กับบ้านราคา 2 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขึ้น
การกลับมาของ เอคิวโฮม ไม่ได้เป็นเพียงกลยุทธ์ของพีดี เฮ้าส์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมรับสร้างบ้านที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต้นทุนที่สูงขึ้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ระมัดระวังในการใช้จ่าย การยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ อาจไม่เพียงพออีกต่อไป การปรับตัวสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ การออกแบบที่เน้นความคุ้มค่า และการสร้างบ้านที่รวดเร็วขึ้น กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน
พีดี เฮ้าส์ มองว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดรับสร้างบ้านที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
