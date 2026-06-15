พีค ภีมพล ขอบคุนแฟนๆ "Flower boy หอมกลิ่นเกสร" ซีรีส์จะอยู่ในใจของทุกคน พบเจอกันอีกครั้งก็ยังครองใจทัพแฟนคลับสำหรับ "พีค ภีมพล" และ "เพิร์ล ศัจกร" ในซีรีส์ "Flower boy หอมกลิ่นเกสร" ทางช่องวัน31 และวันเสาร์ที่ผ่านมาลาจอไปอย่างหวาน แฮปปี้แอนดิ้ง นักแสดงหนุ่มได้ออกมาเคลื่อนไหวขอบคุณแฟนๆ "Flower boy หลงกลิ่นเกสร จบบริบูรณ์แล้วครับ ขอบคุณช่อง One31 พี่บอย พี่ป้อน พี่หนุย พี่เม้ พี่อ้อย และผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ให้โอกาสพีครับบทเกสรนะครับ ขอบคุณพี่เอ พี่นุ่น พี่อ้า ที่สอนหลายๆอย่าง และทำให้ตัวละครเกสรมีชีวิตขึ้นมาแบบนี้ ขอบคุณพี่ๆ ทีมงานทุกฝ่ายทั้งในกอง, post-production และทีมโปรโมทต่างๆ ที่ร่วมลุยกันมาอย่างเต็มที่ เป็นการทำงานที่สนุกและเข้มข้นมาก ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ นักแสดงทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนี้อย่างสมบูรณ์ ยินดีที่ได้ร่วมสร้างความทรงจำกับทุกคนครับ สุดท้ายขอบคุณผู้ชมและแฟนคลับทุกคนที่รับชม พูดคุย ให้กำลังใจกันตลอดมา หวังว่า flower boy และเกสร จะอยู่ในใจของทุกคนนะค้าบ รัก people
พีค ภีมพล ขอบคุนแฟนๆ "Flower boy หอมกลิ่นเกสร" ซีรีส์จะอยู่ในใจของทุกคน พบเจอกันอีกครั้งก็ยังครองใจทัพแฟนคลับสำหรับ " พีค ภีมพล " และ "เพิร์ล ศัจกร" ในซีรีส์ "Flower boy หอมกลิ่นเกสร" ทาง ช่องวัน31 และ วันเสาร์ที่ผ่านมา ลาจอไปอย่างหวาน แฮปปี้แอนดิ้ง นักแสดงหนุ่ม ได้ออกมา เคลื่อนไหวขอบคุณแฟนๆ "Flower boy หลงกลิ่นเกสร จบบริบูรณ์แล้วครับ ขอบคุณช่อง One31 พี่บอย พี่ป้อน พี่หนุย พี่เม้ พี่อ้อย และผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ให้โอกาสพีครับ บทเกสร นะครับ ขอบคุณ พี่เอ พี่นุ่น พี่อ้า ที่สอนหลายๆอย่าง และทำให้ตัวละครเกสรมีชีวิตขึ้นมาแบบนี้ ขอบคุณพี่ๆ ทีมงานทุกฝ่าย ทั้งในกอง, post-production และทีมโปรโมทต่างๆ ที่ ร่วมลุยกันมาอย่างเต็มที่ เป็นการทำงานที่สนุกและเข้มข้นมาก ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ นักแสดงทุกท่านที่ร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานนี้อย่างสมบูรณ์ ยินดีที่ได้ ร่วมสร้างความทรงจำกับทุกคน ครับ สุดท้ายขอบคุณ ผู้ชมและแฟนคลับทุกคนที่รับชม พูดคุย ให้กำลังใจ กันตลอดมา หวังว่า flower boy และเกสร จะอยู่ในใจของทุกคน นะค้าบ รัก peopl.
พีค ภีมพล ขอบคุนแฟนๆ "Flower boy หอมกลิ่นเกสร" ซีรีส์จะอยู่ในใจของทุกคน พบเจอกันอีกครั้งก็ยังครองใจทัพแฟนคลับสำหรับ "พีค ภีมพล" และ "เพิร์ล ศัจกร" ในซีรีส์ "Flower boy หอมกลิ่นเกสร" ทางช่องวัน31 และวันเสาร์ที่ผ่านมาลาจอไปอย่างหวาน แฮปปี้แอนดิ้ง นักแสดงหนุ่มได้ออกมาเคลื่อนไหวขอบคุณแฟนๆ "Flower boy หลงกลิ่นเกสร จบบริบูรณ์แล้วครับ ขอบคุณช่อง One31 พี่บอย พี่ป้อน พี่หนุย พี่เม้ พี่อ้อย และผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ให้โอกาสพีครับบทเกสรนะครับ ขอบคุณพี่เอ พี่นุ่น พี่อ้า ที่สอนหลายๆอย่าง และทำให้ตัวละครเกสรมีชีวิตขึ้นมาแบบนี้ ขอบคุณพี่ๆ ทีมงานทุกฝ่ายทั้งในกอง, post-production และทีมโปรโมทต่างๆ ที่ร่วมลุยกันมาอย่างเต็มที่ เป็นการทำงานที่สนุกและเข้มข้นมาก ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ นักแสดงทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนี้อย่างสมบูรณ์ ยินดีที่ได้ร่วมสร้างความทรงจำกับทุกคนครับ สุดท้ายขอบคุณผู้ชมและแฟนคลับทุกคนที่รับชม พูดคุย ให้กำลังใจกันตลอดมา หวังว่า flower boy และเกสร จะอยู่ในใจของทุกคนนะค้าบ รัก peopl
พีค ภีมพล Flower Boy หอมกลิ่นเกสร ช่องวัน31 วันเสาร์ที่ผ่านมา นักแสดงหนุ่ม เคลื่อนไหวขอบคุณแฟนๆ Flower Boy หลงกลิ่นเกสร บทเกสร พี่เอ พี่นุ่น พี่อ้า ทีมงานทุกฝ่าย ร่วมลุยกันมาอย่างเต็มที่ สร้างสรรค์ผลงานนี้อย่างสมบูรณ์ ร่วมสร้างความทรงจำกับทุกคน ผู้ชมและแฟนคลับทุกคนที่รับชม พูดคุย ให้กำลังใจ Flower Boy และเกสร จะอยู่ในใจของทุกคน
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