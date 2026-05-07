พิม พิมประภา สุดตื้นตันใจ ไฮโซแทมเนรมิตดินเนอร์หรูฉลองรักครบรอบ 1 ปี พร้อมของขวัญสุดพิเศษแทนใจ

ส่องความหวานคู่รักสุดฮอต พิม พิมประภา และไฮโซแทม ชวนันท์ ในวันครบรอบ 1 ปี ที่เต็มไปด้วยความโรแมนติก ทั้งช่อดอกไม้เลอค่า โฟโต้บุ๊คทำมือ และแหวนนิ้วก้อยสุดเก๋ที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่ง
หากจะกล่าวถึงคู่รักที่ถูกจับตามองในเรื่องของความหวานและความเหมาะสมในช่วงนี้ คงหนีไม่พ้นคู่ของนักแสดงสาวสวยมากความสามารถ พิม พิมประภา และแฟนหนุ่มนอกวงการที่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาอย่าง ไฮโซแทม ชวนันท์ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงเจ้าของธุรกิจร้านอาหารและบาร์ชื่อดังระดับแลนด์มาร์คอย่าง Cocotams บนเกาะสมุย ซึ่งทั้งคู่ต่างมีไลฟ์สไตล์ที่สอดคล้องและส่งเสริมกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่หรูหรา รวมถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเส้นทางอาชีพ ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เติบโตอย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยความเข้าใจ จนเวลาล่วงเลยผ่านไปอย่างรวดเร็ว และในที่สุดก็เดินทางมาถึงหมุดหมายสำคัญนั่นคือการครบรอบ 1 ปีที่ทั้งสองคนได้ตกลงปลงใจใช้ชีวิตคู่ในฐานะแฟนกันอย่างเป็นทางการ สำหรับบรรยากาศการ ฉลองครบรอบ 1 ปี ในครั้งนี้ ไฮโซแทม ได้จัดเตรียมเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เพื่อสร้างความทรงจำอันล้ำค่าให้กับแฟนสาว โดยเริ่มต้นด้วยการเนรมิตมื้อค่ำสุดหรูในรูปแบบดินเนอร์ที่เต็มไปด้วยความโรแมนติก ท่ามกลางแสงไฟสลัวและบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ซึ่งงานนี้ฝ่ายชายไม่ได้มาเพียงตัวเปล่า แต่ยังได้จัดเตรียมช่อดอกไม้ขนาดมหึมาที่มีความสวยงามและส่งกลิ่นหอมอบอวล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและความชื่นชมที่มีต่อ พิม พิมประภา แต่สิ่งที่ทำให้สาวพิมถึงกับต้องซึ้งใจจนน้ำตาซึมคือของขวัญชิ้นพิเศษอย่าง โฟโต้บุ๊ค ที่ ไฮโซแทม ตั้งใจรวบรวมภาพถ่ายทุกช่วงเวลาสำคัญตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำความรู้จักกันจนถึงปัจจุบัน ภาพทุกใบที่ถูกบันทึกไว้ในสมุดเล่มนี้ไม่ใช่เพียงแค่รูปถ่าย แต่คือบันทึกการเดินทางของความรักที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจและความละเอียดอ่อนของฝ่ายชายที่ต้องการเก็บรักษาทุกความทรงจำที่มีร่วมกันไว้ให้คงอยู่ตลอดไป ความหวานยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะ ไฮโซแทม ยังได้มอบของขวัญชิ้นสำคัญอีกหนึ่งชิ้นนั่นคือ แหวนนิ้วก้อย ดีไซน์หรูหราที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของแฟนสาว ซึ่งทางด้าน พิม พิมประภา ก็ได้แสดงความดีใจผ่านการโพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆ โชว์แหวนที่นิ้วก้อยพร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจว่า แหวนนิ้วก้อยวงนี้ที่คุณเลือกมาเข้ากับเครื่องประดับชิ้นอื่นๆ ได้อย่างลงตัว ขอบคุณนะคะที่รัก ซึ่งข้อความนี้สื่อให้เห็นว่าฝ่ายชายไม่ได้เลือกของขวัญเพียงเพราะมูลค่า แต่เลือกจากความเข้าใจในรสนิยมและความชอบของฝ่ายหญิงอย่างแท้จริง ทำให้ของขวัญชิ้นนี้มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าสิ่งอื่นใด หลังจากที่ภาพและคลิปแห่งความสุขนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลมีเดีย ก็ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกและมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่ บางส่วนเข้ามาแซวในความหวานที่พุ่งทะลุปรอท และบางส่วนก็ชื่นชมในความแสนดีของ ไฮโซแทม ที่ดูแลแฟนสาวเป็นอย่างดีเสมอมา การเฉลิมฉลอง one year of us ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การนับตัวเลขของวันที่คบกัน แต่เป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเป็นแรงผลักดันให้ทั้งคู่ก้าวเดินต่อไปในอนาคตด้วยรอยยิ้มและความสุข ซึ่งแฟนคลับต่างก็ร่วมส่งกำลังใจและอวยพรให้ความรักของพิมและแทมยั่งยืนและมั่นคงเช่นนี้ตลอดไป ท่ามกลางสายตาที่เต็มไปด้วยความเอ็นดูจากผู้ที่ติดตามผลงานของนักแสดงสาวและชื่นชมในไลฟ์สไตล์ของทั้งสองค.
