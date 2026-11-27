พิพัฒน์ ร่ายกฎเพดานค่าตั๋ว โต้ทักษิณ机票แพง ลอยกระทง เชียงใหม่
พิพัฒน์ รัชกิจประการ โต้ทักษิณ ชินวัตร ปมตั๋วเครื่องบินแพงช่วงลอยกระทง ชี้ราคาไม่เกินเพดานกฎหมาย ยันต้นทุนผันผวน แนะจองตั๋วล่วงหน้าผ่านช่องทางตรง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่าราคาตั๋วเครื่องบินเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครถึง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วง เทศกาลลอยกระทง ไม่เกินเกณฑ์เพดานสูงสุดที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย โดยชี้แจงว่าธุรกิจการบินมีการบริหารจัดการต้นทุนพลังงานที่ผันผวนทั่วโลก จึงไม่สามารถบังคับกำหนดราคาขายปลีกได้อย่างเบ็ดเสร็จตามต้องการ
รายละเอียดการกำกับดูแลราคาตั๋วเครื่องบิน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT คือหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่กำกับดูแลราคาค่าโดยสารสายการบินภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันพบว่าไม่มีราคาตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินภายในใด ๆ ที่เกินเพดานราคาสูงสุดตามประกาศกฎหมาย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดำเนินการของกระทรวงคมนาคมอยู่ในกรอบของการค้ากึ่งเสรีในธุรกิจการบิน ทำให้ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงหรือบังคับกำหนดราคาให้ผู้ประกอบการสายการบินลดราคาได้อย่างตรงไปตรงมาในทุกกรณีAlso readดาวกับดวงวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2569
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาตั๋วเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต คือความผันผวนของต้นทุนพลังงานในตลาดโลกซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าเชื้อเพลิงอากาศยาน สายการบินจึงต้องคำนวณภาระต้นทุนอย่างรอบคอบเพื่อรักษาความอยู่รอดของธุรกิจ กระทรวงคมนาคมจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับกลไกการกำหนดราคา Rather than การแทรกแซงตลาดโดยตรง
จุดยืนของหน่วยงานรัฐและนักการเมืองเก่า
นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เพื่อร้องเรียนเรื่องปัญหาราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินต้นทุนต่ำ หรือ Low Cost Airline ที่พุ่งสูงผิดปกติในช่วงเทศกาล โดยระบุว่าเลขานุการได้พยายามจองตั๋วเพื่อเดินทางไปร่วมงานลอยกระทงที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่พบว่าตั๋วมีจำนวนจำกัดและมีราคาสูงเกินจริง
นายทักษิณ ระบุว่ามีตั๋วไป-กลับเริ่มต้นที่ราคาสูงกว่า 13,000 บาท และหากมีการเปลี่ยนตั๋วราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น 23,000 บาท นอกจากนี้การซื้อผ่านเว็บไซต์บางแห่งมีราคาสูงเกือบ 30,000 บาท ซึ่งนายทักษิณมองว่าราคาดังกล่าวแพงกว่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง และตั้งข้อสังเกตว่าราคาตั๋วเครื่องบินที่เคยเป็นทางเลือกให้ประชาชนในราคาประหยัด กลับมีราคาสูงขึ้นมากจนไม่สอดคล้องกับยุคสมัย
อดีตนายกรัฐมนตรีได้ยกตัวอย่างโปรโมชั่นในอดีตที่เคยมีตั๋วไป-กลับกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ในราคา 999 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน จึงเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมกำหนดเพดานราคาสูงสุด หรือ Cap Max ขึ้น来控制ไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินควร โดยเฉพาะกรณีที่จะมีการปรับราคาตามต้นทุนน้ำมัน ควรเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
ผลกระทบที่เกิดขึ้นและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้โดยสาร
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ได้ชี้แจงว่า กรณีที่นายทักษิณ วิจารณ์ปัญหาราคาตั๋วเครื่องบินนั้น ตนไม่ขอเข้าไปแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยเห็นว่าต้องพิจารณาความแตกต่างของต้นทุนในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากสถานการณ์และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกัน จึงขอไม่ให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นส่วนตัว แต่ขอเน้นไปที่กฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้จริงในปัจจุบัน
สำหรับการเดินทางในช่วงเทศกาลที่มีผู้โดยสารคับคั่ง นายพิพัฒน์ แนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและจองตั๋วล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ตั๋วหมดหรือราคาพุ่งสูงขึ้นในนาทีสุดท้าย นอกจากนี้ควรเลือกซื้อตั๋วผ่านช่องทางโดยตรงของสายการบิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าราคาที่ได้เป็นราคาจริงและลดความเสี่ยงจากการถูกบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผ่านตัวกลางหรือเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ในแง่ของประสบการณ์ส่วนตัว นายพิพัฒน์ระบุว่า จากประสบการณ์เดินทางของตนเอง ไม่พบราคาดังกล่าวที่เกินกว่า 13,000 บาท สำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ แต่ยืนยันว่าเส้นทางภาคใต้ เช่น ภูเก็ตและหาดใหญ่ มีค่าโดยสารเที่ยวเดียวอยู่ที่ 7,000 ถึง 10,000 บาท ในกรณีที่จองตั๋วกระชั้นชิด ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการและอุปทานที่แตกต่างกันในแต่ละเส้นทาง
โครงสร้างเพดานราคาตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือน
ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กำหนดเพดานค่าโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศสูงสุดโดยแยกตามระยะทางและประเภทสายการบินอย่างชัดเจน โดยเส้นทางที่มีระยะทางเกิน 300 กิโลเมตร จะมีการกำหนดราคาต่อ กิโลเมตรสูงสุด สำหรับสายการบินต้นทุนต่ำ ไม่เกิน 9.40 บาทต่อกิโลเมตร และสายการบินบริการเต็มรูปแบบ ไม่เกิน 13 บาทต่อกิโลเมตร
ตัวอย่างการคำนวณเพดานค่าโดยสารเที่ยวเดียวของเส้นทาง กรุงเทพฯ ถึง หาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในกลุ่มระยะทางเกิน 300 กิโลเมตร โดยสายการบินต้นทุนต่ำ มีเพดานราคาไม่เกิน 7,266 บาท และสายการบินบริการเต็มรูปแบบ มีเพดานราคาไม่เกิน 10,049 บาท ซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นมาตรฐานที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาการเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเวลาที่มีความต้องการเดินทางสูง
กระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกมาชี้แจงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลราคาค่าโดยสารอีกครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนให้กับประชาชนและลดความสับสนเกี่ยวกับราคาตั๋วเครื่องบินในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ โดยหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยลดความขัดแย้งและช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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