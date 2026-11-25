พิพัฒน์ ประกาศลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าค่าแรกเข้าไม่เกิน 17 บาท สูงสุด 45 บาท
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ประกาศมาตรการลดค่าครองชีพผ่านระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า โดยค่าแรกเข้าไม่เกิน 17 บาท และค่าโดยสารสูงสุด 45 บาทต่อเที่ยว เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค. 2570
นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 6 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านระบบ ตั๋วร่วมรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน ซึ่งกำหนดอัตราค่าแรกเข้าไว้ไม่เกิน 17 บาท และไม่คิดค่าแรกเข้าซ้ำ พร้อมกำหนดเพดานสูงสุดไม่เกิน 45 บาทต่อเที่ยว
รายละเอียดมาตรการและระยะเวลาบังคับใช้
มาตรการดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น อัตราค่าโดยสารใหม่จะครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2570Also readลงทะเบียนรับสิทธิ'ตั๋วร่วมรถไฟฟ้า' 17-45 บาท ผ่านแอปเป๋าตัง เช็กเงื่อนไข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเชื่อมโยงระบบรับชำระค่าโดยสารเข้ากับระบบบริหารจัดการรายได้กลาง ตลอดจนเตรียมอุปกรณ์สำหรับทดสอบระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2569 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะเปิดใช้งานได้ตามกำหนดเวลาอย่างราบรื่น
บทบาทของ 6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความร่วมมือในครั้งนี้มีหน่วยงานสำคัญ 6 แห่งเข้าร่วมดำเนินงาน ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมการขนส่งทางราง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กรุงเทพมหานคร และธนาคารกรุงไทย โดยแต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่เฉพาะด้านที่ชัดเจน
สนข. จะรับผิดชอบด้านนโยบาย งบประมาณ และการตรวจสอบสิทธิ ขณะที่กรมการขนส่งทางรางทำหน้าที่กำกับดูแลและประสานงานด้านระบบราง ส่วน รฟม. และ รฟท. มีหน้าที่หลักในการติดตั้งและเชื่อมโยงระบบรับชำระค่าโดยสารด้วยบัตร EMV Contactless รวมถึงประสานงานกับผู้ให้บริการและตรวจสอบข้อมูลธุรกรรม
กรุงเทพมหานครสนับสนุนระบบไฟฟ้าและพื้นที่ติดตั้งเครื่อง EDC ในโครงการที่รับผิดชอบ และธนาคารกรุงไทยรับผิดชอบพัฒนาระบบลงทะเบียนรับสิทธิ จัดหาเครื่อง EDC สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายทอง รวมถึงบริหารการโอนเงินอุดหนุนผ่านแอปพลิเคชัน G-Wallet
ความโปร่งใสและการจัดการข้อร้องเรียน
กระทรวงคมนาคมเน้นย้ำถึงความสำคัญของความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง การคำนวณค่าโดยสาร ไปจนถึงการโอนเงินอุดหนุนให้ประชาชน นอกจากนี้ยังต้องจัดทำแนวทางรองรับกรณีเกิดเหตุขัดข้องและข้อร้องเรียน พร้อมประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การใช้สิทธิและวิธีชำระค่าโดยสารให้ประชาชนเข้าใจอย่างทั่วถึง
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