พิพัฒน์ชะลอลงพื้นที่แลนด์บริดจ์ รอผลศึกษาเอกนิติ

รองนายกฯ พิพัฒน์สั่งชะลอการลงพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง เพื่อรอผลการศึกษาใหม่จากนายเอกนิติ เน้นย้ำความสำคัญของการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเลิกการลงพื้นที่โครงการ แลนด์บริดจ์ ชุมพร - ระนอง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 นี้ เพื่อรอผล การศึกษา ใหม่จากนาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ศึกษาประโยชน์และผลกระทบของโครงการดังกล่าว โดยมีกรอบเวลาใน การศึกษา 90 วัน โครงการ แลนด์บริดจ์ นี้ไม่ใช่แค่ระบบราง แต่ยังรวมถึงถนน และท่อขนส่งน้ำมันและก๊าซ ถือเป็น เมกะโปรเจกต์ ที่มีความซับซ้อนและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การรีเซ็ต การศึกษา โครงการ แลนด์บริดจ์ ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงคัดค้านและความกังวลเกี่ยวกับ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคำถามถึงความคุ้มค่าทาง เศรษฐกิจ ของโครงการ นายพิพัฒน์ย้ำว่า การศึกษา ใหม่นี้จะครอบคลุมทั้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจผลดีและผลเสียของโครงการกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนในจังหวัด ชุมพร และ ระนอง รวมถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบต่ออาชีพ เช่น ชาวประมงพื้นบ้าน รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะหาแนวทางเยียวยาและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการนี้ แม้ว่าการประท้วงเป็นสิทธิของประชาชน นายพิพัฒน์ยังคงหวังว่ารัฐบาลจะสามารถสื่อสารและชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศและประชาชนจะได้รับจากโครงการนี้ได้อย่างชัดเจน การตัดสินใจว่าจะเดินหน้าโครงการหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับผล การศึกษา ของนายเอกนิติ หากผล การศึกษา บ่งชี้ว่าโครงการนี้มีผลดีมากกว่าผลเสีย รัฐบาลก็จะพิจารณาดำเนินการต่อไป โครงการ แลนด์บริดจ์ นี้เป็นนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ปี 2562 และได้รับการผลักดันอย่างต่อเนื่องเมื่อพรรคกลับมาบริหารกระทรวงคมนาคม นายพิพัฒน์ยังแสดงความหวังว่าโครงการนี้จะไม่ซ้ำรอยโครงการคอคอดกระ และจะสามารถช่วยฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศได.
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเลิกการลงพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 นี้ เพื่อรอผลการศึกษาใหม่จากนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ศึกษาประโยชน์และผลกระทบของโครงการดังกล่าว โดยมีกรอบเวลาในการศึกษา 90 วัน โครงการแลนด์บริดจ์นี้ไม่ใช่แค่ระบบราง แต่ยังรวมถึงถนน และท่อขนส่งน้ำมันและก๊าซ ถือเป็นเมกะโปรเจกต์ที่มีความซับซ้อนและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การรีเซ็ตการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงคัดค้านและความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคำถามถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ นายพิพัฒน์ย้ำว่าการศึกษาใหม่นี้จะครอบคลุมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจผลดีและผลเสียของโครงการกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดชุมพรและระนอง รวมถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบต่ออาชีพ เช่น ชาวประมงพื้นบ้าน รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะหาแนวทางเยียวยาและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการนี้ แม้ว่าการประท้วงเป็นสิทธิของประชาชน นายพิพัฒน์ยังคงหวังว่ารัฐบาลจะสามารถสื่อสารและชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศและประชาชนจะได้รับจากโครงการนี้ได้อย่างชัดเจน การตัดสินใจว่าจะเดินหน้าโครงการหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของนายเอกนิติ หากผลการศึกษาบ่งชี้ว่าโครงการนี้มีผลดีมากกว่าผลเสีย รัฐบาลก็จะพิจารณาดำเนินการต่อไป โครงการแลนด์บริดจ์นี้เป็นนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ปี 2562 และได้รับการผลักดันอย่างต่อเนื่องเมื่อพรรคกลับมาบริหารกระทรวงคมนาคม นายพิพัฒน์ยังแสดงความหวังว่าโครงการนี้จะไม่ซ้ำรอยโครงการคอคอดกระ และจะสามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได
แลนด์บริดจ์ ชุมพร ระนอง พิพัฒน์ รัชกิจประการ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เมกะโปรเจกต์ การศึกษา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล