พิพัฒน์ ยืนยันเปิด M6 ตลอดสาย 25 ธ.ค. นี้ วิ่งฟรี 24 ชม.
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน-โคราช ตลอดสาย ฟรี 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2569 เพื่อรองรับการเดินทางช่วงปีใหม่ 2570 และลดปัญหาการจราจร
นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการติดตามงานก่อสร้างโครงข่ายถนนสายสำคัญทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงปลายปีและเทศกาล ปีใหม่ 2570 โดยได้สั่งการให้เร่งรัดโครงการที่มีความพร้อมสูงเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการแก่สาธารณชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด
M6 เปิดตลอดสาย 25 ธ.ค. ฟรี 24 ชม.
กรมทางหลวงรายงานสถานะความคืบหน้าของมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินถึงนครราชสีมา ว่ามีความพร้อมในขั้นสูงสุด โดยมีงานโยธาเสร็จสิ้นร้อยละ 99.81 และงานระบบเสร็จสิ้นร้อยละ 96.42 ของระยะทางรวม 196 กิโลเมตร ซึ่งกระทรวงคมนาคมมีแผนจะเปิดทดลองให้ประชาชนใช้งานตลอดสายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป โดยอนุญาตให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถวิ่งบนเส้นทางนี้ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันAlso readน้องชายเศร้าพี่สาววัย 44 ป่วยปวดหลังรักษาที่รพ.ดังอาการทรุดเสียชีวิตครอบครัวขอแค่คำขอโทษที่จริงใจ
มาตรการเปิดให้บริการฟรีนี้มุ่งหวังที่จะช่วยกระจายปริมาณยานพาหนะออกจากถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพเดิม ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีนัยสำคัญ ก่อนที่กรมทางหลวงจะดำเนินการจัดเก็บค่าผ่านทางเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2570 ตามกำหนดการเดิม
M82 แก้จุดคอขวดทางลงบ้านแพ้ว
สำหรับมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงพระราม 2 ถึงบ้านแพ้ว ซึ่งมีความยาว 24.7 กิโลเมตร นั้นปัจจุบันเปิดทดลองให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดเลี่ยงการจราจรติดขัดบนถนนพระราม 2 ได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม นายพิพัฒน์ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหารถติดบริเวณทางลงบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นจุดคอขวดที่เกิดจากการเปลี่ยนจากทางยกระดับ 3 ช่องจราจร เหลือเพียง 1 ช่องจราจร
เพื่อระบายรถและลดการสะสมของปริมาณจราจร กรมทางหลวงจึงได้รับมอบหมายให้เร่งดำเนินการตามแผนขยายทางลงดังกล่าวเป็น 2 ช่องจราจรโดยเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดปัญหาการจราจรสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พระราม 3 - ดาวคะนอง เร่งเปิดบางช่วงก่อนปีใหม่
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รายงานความก้าวหน้าของโครงการทางพิเศษพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกฯ ระยะทาง 18.70 กิโลเมตร ซึ่งมีความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 97.28 โดยมีการวางแผนเปิดทดลองให้บริการช่วงทางยกระดับบนถนนพระราม 2 ในช่วงเดือนธันวาคม 2569 เพื่อแบ่งเบาภาระการจราจร
ในส่วนสัญญาที่ 3 เกี่ยวกับด่านเก็บค่าผ่านทางนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกำลังเร่งรัดขั้นตอนการก่อสร้าง โดยตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดใช้ทิศทางขาออกจากสะพานทศมราชันผ่าน M82 ไปยังบ้านแพ้วให้ได้ภายในกลางปี 2570 ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาจุดคับคั่งบนเส้นทางพระราม 2
มาตรฐานความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งให้ตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางอย่างละเอียดครอบคลุมทั้งงานก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ป้ายจราจร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดใช้เส้นทาง ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถวางแผนการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำว่างานก่อสร้างต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ พร้อมติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงข่ายถนนที่พัฒนาแล้วโดยเร็วที่สุดและปลอดภัยสูงสุด
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