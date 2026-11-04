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Economy

พิพัฒน์ ยืนยันเปิด M6 ตลอดสาย 25 ธ.ค. นี้ วิ่งฟรี 24 ชม.

prachachat#59 in ประเทศไทย
พิพัฒน์ ยืนยันเปิด M6 ตลอดสาย 25 ธ.ค. นี้ วิ่งฟรี 24 ชม.
พิพัฒน์ รัชกิจประการ · มอเตอร์เวย์ M6 · กรมทางหลวง
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รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน-โคราช ตลอดสาย ฟรี 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2569 เพื่อรองรับการเดินทางช่วงปีใหม่ 2570 และลดปัญหาการจราจร

นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการติดตามงานก่อสร้างโครงข่ายถนนสายสำคัญทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงปลายปีและเทศกาล ปีใหม่ 2570 โดยได้สั่งการให้เร่งรัดโครงการที่มีความพร้อมสูงเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการแก่สาธารณชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด

M6 เปิดตลอดสาย 25 ธ.ค. ฟรี 24 ชม.

กรมทางหลวงรายงานสถานะความคืบหน้าของมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินถึงนครราชสีมา ว่ามีความพร้อมในขั้นสูงสุด โดยมีงานโยธาเสร็จสิ้นร้อยละ 99.81 และงานระบบเสร็จสิ้นร้อยละ 96.42 ของระยะทางรวม 196 กิโลเมตร ซึ่งกระทรวงคมนาคมมีแผนจะเปิดทดลองให้ประชาชนใช้งานตลอดสายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป โดยอนุญาตให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถวิ่งบนเส้นทางนี้ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

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มาตรการเปิดให้บริการฟรีนี้มุ่งหวังที่จะช่วยกระจายปริมาณยานพาหนะออกจากถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพเดิม ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีนัยสำคัญ ก่อนที่กรมทางหลวงจะดำเนินการจัดเก็บค่าผ่านทางเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2570 ตามกำหนดการเดิม

M82 แก้จุดคอขวดทางลงบ้านแพ้ว

สำหรับมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงพระราม 2 ถึงบ้านแพ้ว ซึ่งมีความยาว 24.7 กิโลเมตร นั้นปัจจุบันเปิดทดลองให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดเลี่ยงการจราจรติดขัดบนถนนพระราม 2 ได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม นายพิพัฒน์ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหารถติดบริเวณทางลงบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นจุดคอขวดที่เกิดจากการเปลี่ยนจากทางยกระดับ 3 ช่องจราจร เหลือเพียง 1 ช่องจราจร

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เพื่อระบายรถและลดการสะสมของปริมาณจราจร กรมทางหลวงจึงได้รับมอบหมายให้เร่งดำเนินการตามแผนขยายทางลงดังกล่าวเป็น 2 ช่องจราจรโดยเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดปัญหาการจราจรสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พระราม 3 - ดาวคะนอง เร่งเปิดบางช่วงก่อนปีใหม่

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รายงานความก้าวหน้าของโครงการทางพิเศษพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกฯ ระยะทาง 18.70 กิโลเมตร ซึ่งมีความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 97.28 โดยมีการวางแผนเปิดทดลองให้บริการช่วงทางยกระดับบนถนนพระราม 2 ในช่วงเดือนธันวาคม 2569 เพื่อแบ่งเบาภาระการจราจร

ในส่วนสัญญาที่ 3 เกี่ยวกับด่านเก็บค่าผ่านทางนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกำลังเร่งรัดขั้นตอนการก่อสร้าง โดยตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดใช้ทิศทางขาออกจากสะพานทศมราชันผ่าน M82 ไปยังบ้านแพ้วให้ได้ภายในกลางปี 2570 ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาจุดคับคั่งบนเส้นทางพระราม 2

มาตรฐานความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งให้ตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางอย่างละเอียดครอบคลุมทั้งงานก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ป้ายจราจร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดใช้เส้นทาง ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถวางแผนการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้อย่างราบรื่น

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นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำว่างานก่อสร้างต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ พร้อมติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงข่ายถนนที่พัฒนาแล้วโดยเร็วที่สุดและปลอดภัยสูงสุด

prachachat#59 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

พิพัฒน์ รัชกิจประการ มอเตอร์เวย์ M6 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ปีใหม่ 2570 พระราม 3 วงแหวน M82 บ้านแพ้ว

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