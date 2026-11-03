พิพิธภัณฑ์ผ้าอีสาน เปิดแล้ว 9 ก.พ. 68 สู่ New Growth Engine ผ้ามัดย้อมครามและหมี่ขิด
พิพิธภัณฑ์ผ้าอีสานเปิดอย่างเป็นทางการ 9 กุมภาพันธ์ 2568 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 พิพิธภัณฑ์ผ้าอีสาน ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (FTCDC) จังหวัดอุดรธานี ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานนี้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านให้มีความทันสมัยและเข้าถึงมาตรฐานสากล
ส่งเสริมชุมชนและผ้ามัดย้อมคราม
ศาสตราจารย์ดร.ยศชนัน วงศ์得到การกล่าวถึงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกลุ่มชุมชนในพื้นที่ เช่น ชุมชนบ้านท่าควาย อำเภอเมือง ในการจัดทำผ้ามัดย้อมคราม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำเนียบคุณภาพดีเยี่ยมและได้นำเอกลักษณห์ของอุดรธานีมาร้อยเรียงผ่านกรรมวิธีการทำมืออย่างประณีต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำAlso readความไม่แน่นอนของ AI ต่อกำลังคนและพื้นที่สำนักงาน แต่แนวโน้มการขยายตัวยังคงเติบโต
การพัฒนานี้ได้นำค่านิยมทางวัฒนธรรมมาต่อยอด ร่วมกับการใช้สีธรรมชาติและร่วมมือกับต่างชาติ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และผลักดันให้เป็น New Growth Engine โดยเฉพาะการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของอุดรธานีและพื้นที่รอบข้าง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและพัฒนาร่วมกันเพื่อให้ฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์มาตรฐานสากล
นิทรรศการหูกและผ้าชาติพันธุ์
ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเรื่องราวเอกลักษณห์ผ้าทออีสาน ผ้าชาติพันธุ์ต่างๆ และการจัดแต่งกายผ้าทอตามชาติพันธุ์ในอีสาน รวมถึงการจัดแสดงผ้าทอในวิถีและพิธีกรรมผ้าวัฒนธรรมใต้ถุนบ้าน ซึ่งจัดแสดงหูกที่มีจำนวนเขามากที่สุด 1,775 เข่า เรื่องราววิถีวัฒนธรรมการทอผ้าของคนอีสานตั้งแต่การปั่นฝ้าย เลี้ยงไหม สาวไหม สืบหูก และการทอผ้า
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้า การสาวไหม ปั่นฝ้าย หูก และกี่ทอผ้า ซึ่งสะท้อนถึงทักษะและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจกระบวนการผลิตผ้าทออย่างละเอียดและรอบด้าน
ผ้ามัดย้อมครามและผ้าหมี่ขิด
สำหรับโซนอุดรธานี ผ้าหมี่ขิด ได้มีการจัดแสดงเรื่องราววิถีวัฒนธรรมการทอผ้าขิด การแสดงม้วนผ้าหมี่ขิดที่ยาวที่สุดของโลก ยาว 1,199 เมตร การสื่อสารสนเทศลวดลายผ้าทอ 600 ลาย การแสดงผ้าขิดอัตลักษณ์อีสาน และมัลติมีเดีย (Wall Movies) เรื่องราวผ้าทออีสาน
ผ้าชนะการประกวดและมูลนิธิมั่งคั่ง
มูลนิธิมั่งคั่งผ้า ภูมิปัญญาอีสาน มีการจัดแสดงผ้าทรงคุณค่า ภูมิปัญญาอีสาน ผ้าชนะการประกวด กลุ่มผ้าลาว ผ้าภูไท ผ้าแพรวา ผ้าขิด ผ้าซิ่น ผ้าตูม ผ้าแส่ว กลุ่มผ้าเขมร ผ้าปูม ผ้าโฮล และผ้าอัมปรม ทั้งหมดนี้จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการทั้ง 4 โซนภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าอีสาน (ISAN TEXTILE MUSEUM) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ FTCDC อย่างเต็มที่
ในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น พระองค์ได้ทอดพระเนตรผลงานจาก 30 กลุ่มชุมชนที่น้อมนำแนวพระราชดำริ ผ้ามัดย้อมคราม มาต่อยอดด้วยสีธรรมชาติและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมพระราชทานคำแนะนำแก่กลุ่มช่างฝีมือ นักศึกษา และพระราชทานแบบผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์ เพื่อนำไปพัฒนางานให้ร่วมสมัย
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