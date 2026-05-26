พิธีกรรายการขอโทษ หลังถูกแชร์ภาพ AI และคำร้ายแรง

จากกรณีการโปรโมตรายการซุปตาร์พาตะลุยที่ตุ๊กกี้เป็นออกรายการจนเป็นกระแสเชิงลบ ถูกแชร์ต่อมากมายทั้งสื่อจริง สื่อหลอก เพจจริง เพจแต่งตั้งเอง ครีเอเตอร์มือใหม่ และ บุคคล ซึ่งขอชี้แจงบ้างนะคะ 1. ทางรายการได้ลบคลิปในส่วนที่ตัดต่อจนเกิดปัญหาแล้ว และ ขอโทษ ทาง line ในการผิดพลาดที่เกิดขึ้น (ภาพที่ 1) 2. ในส่วนตัวพิธีกร นิกกี้ ก็ได้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกัน (รูปที่ 2) และขึ้น live เพื่อชี้แจง ใน ตต เช่นกัน 3. ในส่วนของ ... ก็ได้ ทักมาขอโทษและโทรศัพท์ จาก บก. เพื่อทำความเข้าใจกัน ลบโพสต์เรียบร้อย (ตุ๊กกี้ไม่ติดใจค่ะ อยากให้แค่รู้และทราบความจริงที่เกิดขึ้น (รูปที่ 3) 4. ส่วนตัวไม่ชอบมีดราม่า ไม่ชอบและไม่พูดให้ใครเสียหาย ไม่ชอบกระแส (ลบๆ แบบนี้) เป็นคนหนึ่งที่ทำงานทางสื่อเช่นเดียวกัน เป็นนักข่าวบันเทิงมา 10 ปีไม่เคยถูกฟ้องจากใคร ไม่เคยมีเรื่องกับใคร เพราะไม่ชอบพูดให้ใครเสียหาย แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วต้องออกมาชี้แจง ท้ายนี้ ขอโฟกัสที่เพจบางเพจ (รูปที่ 4) ที่แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นครีเอเตอร์แล้วทำภาพ AI ใช้คำเรียกยอดที่รุนแรง เอาคนอื่นไปแขวนสร้างการชี้นำ และเพิ่มคำที่มาจากความติดสกปรกของตัว แคปเฉพาะข้อความที่เห็นด้วยมาเสริมโพสต์ตัวเอง คุณนี้มันสุดยอดจริงๆ นี่ละนะ เพื่อให้ได้ยอดวิวยอดแชร์ โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีหน้าที่เป็นนักข่าวหรือ Pages สื่อมวลชน คุณได้ยอดวิวได้เงินได้เอนเกจ คุณมีความสุขได้ยังไง ต่อแต่นี้ไปขอใช้พื้นที่ตัวเองปกป้องชื่อเสียงที่มีบ้างนะคะ (รู้สึกเสียความรู้สึกมากๆ ไม่คุ้มเลย) ทำงานหาเงิน ใช้ชีวิตปกติ ก็พอละคะ อย่าหาเรื่องให้ต้องมาปวดหัวแบบนี้เลย ขอร้อง!!!! นะคะ #เรื่องดีดีทำไว้ก็มีนะคะ #กำลังรวบรวมข้อมูล #ตุ๊กกี้สายแคปไว
