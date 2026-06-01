พิธีเททองหล่อรูปเหมือน 'หลวงปู่หงษ์' สร้างความฮือฮาในจังหวัดสุรินทร์

พิธีเททองหล่อรูปเหมือน 'หลวงปู่หงษ์' ที่วัดสว่างโสภณ จังหวัดสุรินทร์ สร้างความฮือฮาให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ 'เลขธูปมงคล' ที่เกิดขึ้นในปฐมฤกษ์ของการเททอง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน และถูกซื้อจนเกลี้ยงแผงภายในเวลาอันรวดเร็ว
ศรัทธาล้นหลาม! พิธีเททองหล่อรูปเหมือน ' หลวงปู่หงษ์ ' วัดสว่างโสภณ คอหวยแห่ตาม เลขธูปมงคล 398 ถูกซื้อจนเกลี้ยงจังหวัด เมื่อเวลา 09.09 น.
วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างโสภณ ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เททองหล่อรูปเหมือน 'หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ' เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งอีสานใต้ โดยมีเกจิอาจารย์ชื่อดังจากทั่วสารทิศมาร่วมสวดพิธีมงคลอย่างพร้อมเพรียง พร้อมจัดบายศรีเก้าชั้น เครื่องเซ่นไหว้บวงสรวง นิมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และจุดธูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่หงษ์เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น พิธีมงคลในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน โดยเฉพาะ 'เลขธูปมงคล' ที่เกิดขึ้นในปฐมฤกษ์ของการเททอง ซึ่งจุดธูปได้เลขสามตัวตรง 398 และเลขสองตัว 39 38 98 ทำให้คอหวยต่างพากันแตกตื่นและแห่กันส่องหาเลขมงคลอย่างคึกคัก หลังจากนั้นประชาชนต่างพุ่งตัวไปตามแผงลอตเตอรี่ทั่วจังหวัดสุรินทร์เพื่อซื้อเลขดังกล่าว ปรากฏว่าเลข 398 และเลขชุดสองตัวดังกล่าวถูกซื้อจนเกลี้ยงแผงภายในเวลาอันรวดเร็ว แม้แต่หลายอำเภอยังรายงานว่า 'หาเลขนี้ไม่ได้แล้ว' ประชาชนที่มาร่วมงานต่างเชื่อมั่นว่าเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์จากพิธีมงคลครั้งสำคัญ จะนำพาโชคลาภและความสุขมาให้ผู้ที่ได้ครอบครองในงวดนี
