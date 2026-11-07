พิซซ่าฮัทบุกตลาดใหม่ มุ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ ออกเมนูใหม่ 7 รายการ
พิซซ่าฮัทปรับกลยุทธ์ตลาดมูลค่า 1.2 ล้านล้านบาท เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ออกเมนูใหม่ 7 รายการ ทั้งเมนูคนกินเดียวและเมนูเทศกาล เพื่อสร้างยอดขายและตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
พิซซ่าฮัท ในประเทศไทยปรับกลยุทธ์ทางการตลาดครั้งสำคัญ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความต้องการทดลองอาหารแปลกใหม่ เพื่อคว้าส่วนแบ่งใน ตลาดพิซซ่า ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.1-1.2 ล้านล้านบาท บริษัทวางแผนจะนำสินค้าใหม่กว่า 7 รายการออกสู่ตลาดในปีนี้ โดยไม่จำกัดอยู่เพียงเมนูพิซซ่าแบบดั้งเดิมเท่านั้น
บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด ผู้บริหารแฟรนไชส์พิซซ่าฮัทในไทย ยกระดับการให้บริการเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่พิซซ่ามักเป็นอาหารสำหรับรับประทานร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการอาหารสำหรับทานคนเดียวหรืออาหารว่างระหว่างวันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้แบรนด์ต้องหาเหตุผลใหม่ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ำAlso readPEA แถลงข่าวแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย
กลยุทธ์เมนูหลากหลาย รองรับคนกินคนเดียว
พิซซ่าฮัทนำแนวคิดเรื่องความหลากหลายของช่วงเวลาในการบริโภคมาใช้พัฒนาเมนูสินค้า โดยครอบคลุมตั้งแต่เมนูอาหารว่างสำหรับกินเล่นไปจนถึงเมนูมื้อเย็นที่เหมาะสำหรับทานคนเดียว ตัวอย่างเช่นการพัฒนาเมนู "เมลต์" ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับพฤติกรรมการกินแบบ Solo Dining โดยเฉพาะ ซึ่งช่วยขยายโอกาสการขายให้กว้างขึ้นนอกเหนือจากการขายในมื้อหลักเท่านั้น
นอกจากนี้ เรายังมองว่าช่องว่างทางการตลาดมีขนาดเล็กลงกว่าในอดีต ไม่ใช่เพียงการแบ่งโอกาสระหว่างวันธรรมดาและวันหยุด แต่แบรนด์ต้องสร้างเมนูเฉพาะช่วงเวลาพิเศษเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค ทำให้มีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นในแต่ละวัน
แคมเปญล่าท้าเผ็ด สยบกระแสฮัลโลวีน
พิซซ่าฮัทเปิดตัวแคมเปญ "ล่าท้าเผ็ด" ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนที่ผ่านมา โดยนำซอสเผ็ดบุดักของซามยังมาพัฒนาเป็นเมนูพิซซ่ารามยอนรสเผ็ด ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างแป้งพิซซ่ากับเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและซอสเผ็ด เพื่อเปลี่ยนแนวคิดจากการล่าท้าผีมาเป็นการท้าความเผ็ดแทน ตามกระแสความท้าทายในการกินเผ็ดของคนรุ่นใหม่
เมนูในแคมเปญนี้ประกอบด้วยพิซซ่าชีสรามยอนในราคา 259 บาท พิซซ่าชีสรามยอนไก่紐ออลีนส์ในราคา 299 บาท และไก่纽ออลีนส์ซอสเผ็ดในราคา 159 บาท ซึ่งมีตัวเลือกทั้งสำหรับทานเล่นและเพิ่มไก่เพื่อให้อิ่มเป็นมื้ออาหาร โดยสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าระยะสั้นที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความแตกต่างในช่วงเทศกาล
นายชนินทรน์ นาคะรัตนากร เผยผลการศึกษา
นายชนินทรน์ นาคะรัตนากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของพิซซ่าฮัทเปิดเผยว่า แนวคิดดังกล่าวเกิดจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ชื่นชอบความท้าทายและการแข่งขันกินเผ็ด จึงนำสองเรื่องนี้มาผสมผสานเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่ ตั้งใจให้ผู้บริโภคเกิดความสงสัยตั้งแต่แรกเห็น และนำไปสู่การพูดคุยหรือแชร์ต่อบนสื่อสังคมออนไลน์
ตลาดพิซซ่าไม่ได้แข่งขันกันแค่เรื่องความอร่อยหรือโปรโมชั่นที่คุ้มค่าเท่านั้น แต่เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น แบรนด์ต้องหาเหตุผลใหม่ๆ ให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ โดยพิซซ่าฮัทเร่งพัฒนาเมนูให้หลากหลายตั้งแต่ของกินเล่น เมนูสำหรับคนกินคนเดียว ไปจนถึงสินค้ารับเทศกาล หวังขยายโอกาสขายนอกเหนือจากมื้อหลัก
แผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 7 รายการในปีนี้
พิซซ่าฮัทวางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่นี้รวมประมาณ 7 รายการในปีนี้ โดยเจาะจงไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบลองของแปลกใหม่ ใช้กลยุทธ์สร้างสรรค์เมนูที่แปลกใหม่และตามกระแส เช่น พิซซ่ารามยอนรสเผ็ด เพื่อสร้างความน่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการแชร์ในโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดในยุคปัจจุบัน
เป้าหมายหลักคือการสร้างสีสันและสร้างสีสันในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่สามารถสร้างความแตกต่างและกระตุ้นให้ลูกค้าอยากเข้ามาทดลองสินค้าก่อนหน้าที่จะถึงวันสำคัญ โดยสินค้าเหล่านี้จะเป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่เน้นการสร้างกระแสและความสนใจชั่วคราว ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หลักที่ทำตลาดระยะยาวเหมือนสินค้าพื้นฐานทั่วไป
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