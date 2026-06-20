พิชัย นริพทะพันธุ์ จี้รัฐบาลเร่งเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป หวังพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ เรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดัน FTA ไทย-อียู เพื่อลดช่องว่างทางการค้ากับเวียดนาม พร้อมเผยความสำเร็จจาก FTA ไทย-EFTA ที่กระตุ้นการส่งออกและดึงดูดการลงทุนไฮเทค เช่น AI และ PCB เข้าสู่ประเทศ
นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ใช้เวทีการประชุมระดับนานาชาติ INTERNATIONAl CONFERENCE OF JURISTS & WRITERS FOR WORLD PEACE ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ในการแสดงทัศนะและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญต่อทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยประเด็นหลักที่นายพิชัยให้ความสำคัญและเรียกร้องอย่างจริงจังคือการที่รัฐบาล โดยเฉพาะนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ควรเร่งดำเนินการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี หรือ FTA ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป หรือ EU ให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างผลงานที่โดดเด่นให้กับรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งนายพิชัยเชื่อมั่นว่าหากการเจรจาครั้งนี้สำเร็จลุล่วง จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ การส่งออก ของไทยไปยังตลาดยุโรปขยายตัวอย่างก้าวกระโดด และดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศให้ไหลเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล จากการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในอดีต นายพิชัยได้สะท้อนภาพความเจ็บปวดของ เศรษฐกิจไทย ที่เคยถูกขนานนามว่า เป็นคนป่วยของเอเชีย เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับต่ำมาอย่างต่อเนื่องหลายปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดการเจรจาการค้ากับต่างประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากปัญหาความไม่เสถียรทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยสูญเสียไปอย่างน่าเสียดาย ทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1.
9 ต่อปี และการส่งออกขยายตัวได้เพียงร้อยละ 2 ต่อปีเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม จะพบว่าเวียดนามได้รุกคืบในการทำ FTA กับนานาประเทศอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันมี FTA ครอบคลุมกว่า 60 ประเทศ ในขณะที่ไทยในอดีตมีเพียง 18 ประเทศ และแม้จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 24 ประเทศในปัจจุบัน แต่ก็ยังคงตามหลังเวียดนามอยู่มาก ซึ่งความแตกต่างนี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้การส่งออกของเวียดนามแซงหน้าไทยไปอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม นายพิชัยได้กล่าวชื่นชมรัฐสภาที่ได้ร่วมกันลงมติเห็นชอบความตกลง FTA ระหว่างไทยกับกลุ่ม EFTA ซึ่งประกอบด้วย สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ โดยความตกลงนี้ได้เจรจาจนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 ณ กรุงดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ ในระหว่างการประชุม World Economic Forum (WEF) โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งผลลัพธ์หลังจากนั้นปรากฏชัดเจนว่าการส่งออกของไทยไปยังกลุ่มประเทศ EFTA ในปี 2568 มีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 78.66 นอกจากนี้ยังมี FTA ระหว่างไทยและภูฏาน ที่ลงนามเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568 ในช่วงการประชุม BIMSTEC ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า การเปิดเสรีทางการค้าคือทางออกที่ถูกต้องสำหรับประเทศไทยที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจขนาดเล็กและเป็นเศรษฐกิจแบบเปิดที่ต้องพึ่งพาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นหลัก ในส่วนของตัวเลขการส่งออก นายพิชัยได้ชี้แจงถึงข้อโต้แย้งจากนักวิชาการและผู้สื่อข่าวอาวุโสบางท่าน เช่น อาจารย์วีระ ธีรภัทร และคุณสุทธิชัย หยุ่น ที่เคยตั้งข้อสังเกตว่าการส่งออกที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 เป็นเพียงการเร่งส่งออกเพื่อหลบเลี่ยงกำแพงภาษีของรัฐบาลทรัมป์เท่านั้น แต่นายพิชัยได้พิสูจน์ให้เห็นว่า แม้จะมีการเผชิญกับนโยบายภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งตนเองได้เข้าพบ USTR Jamieson Greer ถึงสองครั้ง จนทำให้ไทยได้รับอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 19 แต่การส่งออกของไทยก็ยังสามารถขยายตัวได้ถึงร้อยละ 12.9 ในปี 2568 และยังคงแรงต่อเนื่องในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2569 โดยขยายตัวเกือบถึงร้อยละ 20 ซึ่งตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสินค้าไทยในตลาดโลก และความสำเร็จในการบริหารจัดการทางการค้าที่นำไปสู่การขอส่งเสริมการลงทุนที่พุ่งสูงถึง 1.87 ล้านล้านบาทในปี 2568 ซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากมิติทางการค้าแบบดั้งเดิมแล้ว นายพิชัยยังได้กล่าวถึงความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน หรือ DEFA ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2568 และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดการภายในสิ้นปี 2568 ซึ่งจะสร้างประโยชน์มหาศาลแก่ผู้ประกอบการไทย พร้อมกันนี้ยังได้เดินหน้าเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไฮเทค เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านความเสถียรของระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้กลุ่ม Digital Nomads เข้ามาทำงานในไทยเพื่อกระตุ้นรายได้และพัฒนาทักษะดิจิทัลในประเทศ ซึ่งนำไปสู่การลงทุนในด้าน AI และ Data Center มูลค่ากว่าล้านล้านบาท รวมถึงการผลักดันให้ไทยกลายเป็นผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB รายใหญ่ของโลก ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงอื่นๆ ต่อไปในอนาคต หากประเทศไทยสามารถรักษาระดับการเติบโตของการค้า การลงทุน และการส่งออกในลักษณะนี้ไว้ได้ จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างยั่งยืนและหลุดพ้นจากการเป็นคนป่วยของเอเชียได้อย่างแท้จริ
FTA ไทย-อียู การส่งออก เศรษฐกิจไทย ความตกลงการค้าเสรี การลงทุนต่างประเทศ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เคาะ FTA เอฟตาและภูฏานรัฐสภาเห็นชอบ FTA ไทย-เอฟตา และไทย-ภูฏาน เปิดประตูการค้าสู่ภูมิภาคยุโรป-เอเชียใต้ อัปเกรดความตกลงอาเซียน-จีน และ ATIGA ให้ทันสมัย หนุนการทำประมงอย่างยั่งยืนในเวทีโลก
Read more »
อนุทิน ทวิภาคี ปูติน ขยายความมั่นคงเชื่อมมหาอำนาจ ดัน FTA ไทย-ยูเรเซียนายกฯ อนุทิน หารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีปูติน เน้นย้ำมิตรภาพยาวนานกว่า 130 ปี ขยายความร่วมมือความมั่นคง เศรษฐกิจ พลังงาน ท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงประชาชน พร้อมผลักดัน FTA ไทย-ยูเรเซีย
Read more »