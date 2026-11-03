พิจิตภูเก็ตค้านชาบัด ตัดสัญชาติคันทเนอร์ สอบสวนบริษัท19แห่ง
ชุมนุมภูเก็ตเรียกร้องยกเลิกชาบัด หลังไทยตัดสัญชาตินักบวชคันทเนอร์ กำลังตรวจสอบบริษัท19แห่งเชื่อมโยงเหตุละเมิดกฎหมาย
มีการจัดชุมนุมในจังหวัด ภูเก็ต เพื่อเรียกร้องให้ทางการไทยยุติการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ชาบัด ในประเทศไทย และจัดการกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยชาวต่างชาติ รวมถึงองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับอิสราเอล ตามรายงานของเยรูซาเลมโพสท์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
ตัดสัญชาติผู้นำชาบัดคันทเนอร์
รายงานของเยรูซาเลมโพสท์ระบุว่า การชุมนุมครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากไทยถอนสัญชาตินำขบวนการชาบัดในประเทศไทย แรบไบ โยเซฟ ชาอิม คันทเนอร์ ต่อกรณีที่เดินทางไปยังต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางอเมริกัน ทั้งนี้นโยบายของกฎหมายไทยกำหนดให้เพิกถอนสัญชาติของผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย หากบุคคลนั้นยังคงใช้หนังสือเดินทางฉบับเดิมของตนอยู่Also readASUS ProArt RTX Spark วางขายในไทย เริ่ม 159,990 บาท
ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง19แห่ง
เยรูซาเลมโพสท์รายงานต่อว่า ไทยกำลังตรวจสอบบริษัท 19 แห่งที่มีความเชื่อมโยงกับคันทเนอร์ สำหรับความเป็นไปได้ของการกระทำผิดใดๆ และถ้าพบว่ามีการกระทำผิด รัฐบาลอาจบังคับให้ขายทรัพย์สินเหล่านั้นในรายงานของเยรูซาเลมโพสท์ระบุ กลุ่มผู้จัดการประท้วงกล่าวหาการลงทุนจากต่างชาติที่ไม่โปร่งใส ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย และธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย กำลังคุกคามเศรษฐกิจในท้องถิ่น
เสียงสะท้อนจากชุมชนท้องถิ่น
ภูเก็ตและพื้นที่อื่นๆอีกหลายแห่งในปัจจุบันให้ความรู้สวากคล้ายว่าอธิปไตยของพวกเขาถูกริดรอนไปแล้ว เยรูซาเลมโพสท์อ้างรายงานของไทยพีบีเอสที่อ้างคำปราศรัยของตัวแทนนักกฎหมายที่กล่าวกับฝูงชน กลุ่มทุนต่างชาติสามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ แต่คนไทยซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินโดยชอบธรรม กลับต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและเสี่ยงต่อการสูญเสียโอกาสในการทำงาน
ปฏิบัติการทางกฎหมายและการตอบโต้
องค์กรท้องถิ่น 20 แห่ง นำโดยกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ต มารวมตัวกันภายใต้สโลแกน รวพลังแผ่นดิน ทวงคืนประเทศไทย เยรูซาเลมโพสท์รายงาน พร้อมระบุว่า ในวิดีโอที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ พบเห็นผู้เข้าร่วมจำนวนมากหลายสิบคนนั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกในการประท้วงที่จัดขึ้นริมชายหาด โดยไม่มีการจับกุมหรือรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ความวุ่นวาย
การประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการสอบสวนในวงกว้างที่มุ่งเป้าไปยังบริษัท การถือครองทรัพย์สิน และธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มชาบัดในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นที่ตั้งหลายแห่งในเดือนนี้ แต่ยังไม่มีแถลงการณ์พบความทางอาญาใดๆ
รายงานของเยรูซาเลมโพสท์ปิดท้ายว่า ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ไทยได้เล็งเป้าไปที่ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล ท่ามกลางกระแสต่อต้านและข้อร้องเรียนจากคนในท้องถิ่นที่มีต่อชาวอิสราเอลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
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