พิจักขณา พิจักขณา แนะวิธีบริจาคมูลนิธิตรวจสอบได้ หลังมีข่าวไม่โปร่งใส
ดาราสาวพิจักขณา พิจักขณา หรือตาล ให้คำแนะนำประชาชนเรื่องการบริจาคเงินผ่านมูลนิธิ โดยเน้นย้ำควรเลือกองค์กรที่ได้รับการรับรองหรือลงพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อความสบายใจและตรวจสอบได้
นักแสดงสาวชื่อดัง พิจักขณา พิจักขณา หรือที่แฟนคลับและสาธารณชนรู้จักกันในนาม ตาล ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำเรื่อง การทำบุญ และ การบริจาค เงินแก่ผู้ยากไร้ในสังคมไทย โดยเธอเน้นย้ำว่าประชาชนควรมีความระมัดระวังในการเลือกมูลนิธิเพื่อนำไปบริจาค เนื่องจากในช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวของข่าวเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของมูลนิธิหลายแห่ง
ตาลระบุว่าแม้จะมีข่าวสารลบออกมาจำนวนมาก แต่เธอเชื่อว่าคนไทยยังคงพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ โดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของ同胞หรือประชาชนด้วยกันเอง เธอชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจตนาบริสุทธิ์และความเป็นกุศลใจของผู้บริจาค ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือเหล่านั้นกลายเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่Also readแก้ดวงตก สลัดเคราะห์! เปิด 3 พิกัด 'น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์' พลังงานดี เสริมสิริมงคล
คำแนะนำเลือกมูลนิธิผ่านการรับรอง
สำหรับแนวทางการบริจาคที่ปลอดภัยและสร้างความสบายใจที่สุด พิจักขณา พิจักขณา แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลมูลนิธิต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจโอนเงิน โดยเธอเสนอว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการเลือกบริจาคให้กับมูลนิธิที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นการการันตีความโปร่งใสและความเป็นไปได้ที่เงินจะถูกนำไปใช้ต่อสังคมอย่างแท้จริง
นอกจากการตรวจสอบเอกสารหรือสถานะองค์กรแล้ว เธอยังแนะนำอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจ นั่นคือการลงพื้นที่ด้วยตัวเอง เพื่อตรวจสอบหรือส่งความช่วยเหลือด้วยมือของตนเอง ซึ่งเธอมองว่าเป็นวิธีที่จะช่วยบรรเทาความกังวลใจและสร้างความสบายใจให้กับผู้บริจาคได้อย่างดีที่สุด
ประสบการณ์ตรงจากมูลนิธิป่อเต็กติ๊ง
ดาราสาวยังได้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวจากการเป็นส่วนหนึ่งของ มูลนิธิป่อเต็กติ๊ง ซึ่งทำให้เธอได้มองเห็นการทำงานจริงในเชิงลึก เธอบอกว่าแม้จะมีข่าวออกมาเยอะแยะไปต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือทั่วไปหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา แต่ในความเป็นจริงยังคงมีคนที่ทำเพื่อสังคมจริงๆ และมีคนที่ยังคงช่วยเหลือชาวไทยที่เดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง
เธอกล่าวเสริมว่าการทำงานของคนที่ทำจริงๆ นั้นมักจะทำไปโดยไม่ได้หวังการการันตีหรือการประกาศให้ใครรู้เสมอไป สำหรับเธอกิจกรรมหนึ่งที่ทำแล้วรู้สึกมีความสุขและสบายใจคือการทำหน้าที่แต่งหน้าให้ผู้ล่วงลับไปเพื่อส่งพวกเขาสู่ภพภูมิถัดไปอย่างสวยงามที่สุด โดยไม่มีการพูดจากับผู้จากไป แต่เธอกลับรู้สึกว่าการได้ทำเช่นนี้คือการช่วยสังคมและช่วยผู้อื่นเท่าที่ความสามารถของตัวเองจะทำได้
กำลังใจและทัศนคติในการช่วยเหลือสังคม
พิจักขณา พิจักขณา ยังทิ้งท้ายด้วยข้อคิดสำคัญว่าสำหรับใครที่รู้สึกท้อแท้หรือหมดกำลังใจจากการติดตามข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับองค์กรการกุศล เธอมอบหมายให้กำลังใจคนเหล่านั้นโดยบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวัง เพราะแต่ละองค์กรย่อมมีทั้งมุมที่ดีและไม่ดีปะปนกัน
เธอฝากไปถึงทุกคนที่กำลังทำดีหรือกำลังคิดจะทำบุญว่าควรตรวจสอบให้ดีในครั้งต่อไป แต่สำหรับอะไรที่ผ่านไปแล้วหรือทำไปแล้วก็ขอให้ถือเสียว่าเป็นการทำบุญไปแล้วอย่างนั้น อย่าให้ความรู้สึกนั้นมาบั่นทอนจิตใจ เพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าจิตใจเราเป็นกุศลและตั้งใจช่วยเหลือจริงๆ บุญกุศลเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นกับผู้บริจาคอย่างแน่นอน
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