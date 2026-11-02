พิกัดคมนาคมอุดรธานี รับพืชสวนโลก 2569 เชื่อมต่อครบวงจร
กระทรวงคมนาคมโดย พิกัด รังสิตการ ประสานระบบราง ถนน และอากาศ รองรับมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 อย่างเต็มที่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
นายพิกัด รังสิตการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามความพร้อมของระบบคมนาคมขนส่งในการรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก อุดรธานี 2569 งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570 ณ พื้นที่ชุกน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี โดยมีผู้บริหาร กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
บูรณาการระบบราง เชื่อมต่อเดินทางสะดวก
กระทรวงคมนาคมได้กำหนดแนวทาง One Transport เพื่อบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะทางราง ทางถนน และทางอากาศ ให้เชื่อมโยงการเดินทางเข้าสู่พื้นที่จัดงานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และไร้รอยต่อ ด้านระบบราง การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ได้เปิดให้บริการที่หยุดรถชั่วคราวชื่อ พืชสวนโลก อุดรธานี เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2569 เพื่อรองรับรถไฟจอดรับ-ส่งผู้โดยสารโดยตรง จำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนที่ 75 เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย และขบวนรถท้องถิ่นที่ 415 เส้นทางนครราชสีมา-หนองคาย สำหรับขาเข้า ส่วนขบวนรถด่วนที่ 76 เส้นทางหนองคาย-กรุงเทพฯ และขบวนรถท้องถิ่นที่ 418 เส้นทางหนองคาย-นครราชสีมา สำหรับขาออก พร้อมทั้งเพิ่มตู้โดยสารปรับอากาศในขบวน 415 และ 418 อีขบวนละ 1 ตู้ สำหรับผู้โดยสารขบวนอื่นสามารถลงที่สถานีอุดรธานีและต่อรถโดยสารสายสีน้ำเงินเข้าสู่พื้นที่จัดงานได้ โดยกำชับให้ดูแลความปลอดภัยบริเวณชานชาลาและจุดตัดทางรถไฟกับถนนAlso readเลยเสนอ 19 โครงการงบ 10,000 ล้านต่อ ครม.สัญจร อุดรฯ 3 พ.ย. เน้นโครงสร้างใหญ่และกระเช้านั่งสวรรค์ภูกระดึง
เครือข่ายรถโดยสารและจุดจอดรับ-ส่ง
ด้านการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก หรือ ขบ. ได้จัดรถรับ-ส่งเข้าสู่พื้นที่จัดงาน 3 เส้นทาง บริการทุกวันเวลา 07.00-20.00 น. ได้แก่ สายสีน้ำเงิน เชื่อมต่อสถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานี แห่งที่ 1 และสถานีรถไฟอุดรธานี เข้าสู่พื้นที่จัดงาน 46 เที่ยวต่อวัน ค่าโดยสาร 13 บาทตลอดสาย สายสีน้ำตาล เส้นทางตลาดกุดวาปี-สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 1-งานพืชสวนโลก 50 เที่ยวต่อวัน ค่าโดยสารสูงสุด 52 บาท และสายสีเขียว เส้นทางตลาดหนองวัวซอ-สนามบินอุดรธานี-สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 2-งานพืชสวนโลก 50 เที่ยวต่อวัน ค่าโดยสารสูงสุด 39 บาท นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถ 22 จุด รองรับ 10,578 คัน และพื้นที่จอดรถแบบ Point to Point เพิ่มเติมอีก 13,283 คัน รองรับรถยนต์ได้กว่า 23,800 คัน เพื่อลดความแออัดบริเวณพื้นที่จัดงาน
ความพร้อมด้านการบินและการดูแลประชาชน
ด้านการเดินทางทางอากาศ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีเตรียมรองรับเที่ยวบินตามตารางบินฤดูหนาวประมาณ 290 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จาก 5 สายการบิน เชื่อมโยงกรุงเทพฯ เชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่และอู่ตะเภาในบางวัน พร้อมระบบรถโดยสารเชื่อมต่อจากสนามบินเข้าสู่พื้นที่จัดงาน นายพิกัดได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน พบปัญหาพื้นที่จอดรถบางจุดอยู่ไกลจากบริเวณจัดงาน สภาพพื้นทางเดินไม่เรียบ และความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการข้ามถนนที่มีหลายช่องทางจราจร จึงมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับจังหวัดและผู้จัดการเร่งตรวจสอบและปรับปรุงจุดที่เป็นปัญหา ทั้งเส้นทางเดินจากที่จอดรถ การจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณจุดข้ามถนน และการบริหารจราจร โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก และผู้มีข้อจำกัดในการเดิน นอกจากนี้ ยังแสดงความห่วงใยประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานในช่วงกลางวันซึ่งอาจมีสภาพอากาศร้อนและแดดจัด ขอให้อุปกรณ์ป้องกันแสงแดด ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ พร้อมประสานผู้จัดการพิจารณาจุดพักรอยและพื้นที่หลบแดด โดยเฉพาะบริเวณจุดรอรถและเส้นทางเดินจากที่จอด
ทั้งนี้ ได้กำชับทุกหน่วยงานติดตามการให้บริการตลอดช่วงการจัดงาน ทั้งความตรงต่อเวลาของรถไฟ ความเพียงพอของรถโดยสาร การจัดการพื้นที่จอดรถ ความสะดวกที่สนามบิน และความปลอดภัยของเส้นทางเข้า-ออก พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานพืชสวนโลก อุดรธานี 2569 ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
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