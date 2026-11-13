พายุ เนื้อมุ่งมั่นโต้ กกต. ชี้ปัญหาการเมืองไทยเป็นนิตินิยมสงคราม
นายพายุ เนื้อมุ่งมั่น รองโฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กโต้กลับกรณีถูกกล่าวหา โดยชี้ว่าการกดดันทางการเมืองคือสงครามนิตินิยมและเรียกร้องความโปร่งใสในการบริจาค
นายพายุ เนื้อมุ่งมั่น รองโฆษก พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในชื่อ "พายุ เนื้อมุ่งมั่น" โดยระบุว่า ก่อนที่จะไปป้ายสีว่าถูกกลั่นแกล้งหรือถูกสอบสวนนี้คือนิตินิยมสงคราม (อีกแล้ว) และออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกับตนและพวก
ท่าน ส.ส. ควรกลับไปที่ทบทวน/ตรวจสอบภายในให้ดีเสียก่อนว่าสิ่งที่พรรคท่านได้ทำลงไปกรณีการรับบริจาคนั้นอยู่ในกรอบของกฎกติกาที่ กกต. ได้กำหนดเช่นกันกับพรรคอื่นได้ระมัดระวังหรือไม่Also read“มิว ศุภศิษฏ์” ทุ่มงบสร้างเรือนหอ เผยค่าเสาเข็มเกือบ 200 ต้น อุบตอบฤกษ์แต่ง “ตุลย์” ลุ้นเร็วๆ นี้
ประเด็นสงครามนิตินิยมและการตรวจสอบภายใน
นายพายุ เนื้อมุ่งมั่น ชี้ให้เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นสงครามนิตินิยมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งสะท้อนถึงความตึงเครียดในเวทีการเมืองไทยที่ยังคงใช้กลไกทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายการเมือง
รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ยังเน้นย้ำว่า ส.ส. ในพรรคควรกลับไปตรวจสอบภายในให้ดีก่อนว่าสิ่งที่พรรคได้ทำลงไปนั้นอยู่ในกรอบของกฎกติกาที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดไว้หรือไม่
การตรวจสอบดังกล่าวครอบคลุมไปถึงเรื่องมาตรการระวังภัยต่างๆ ที่พรรคควรจะต้องมี เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเป้าโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของพรรค
ความเสี่ยงในการยุบพรรคและการระมัดระวัง
ยิ่งหากพวกท่านหวัดว่าโดน "ยุบพรรค" อีก ก็ควรจะที่ยิ่งต้องมีความระมัดระวังและทบทวนกฎระเบียบให้ดีก่อนจะทำกิจกรรมอะไรที่สุ่มเสี่ยง
นายพายุ เนื้อมุ่งมั่น เตือนสติไปยังสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนว่า การกระทำใดๆ ที่เสี่ยงต่อการละเมิดระเบียบของ กกต. อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบรุนแรงถึงขั้นถูกยุบพรรคได้
ดังนั้น การทบทวนกฎระเบียบอย่างถี่ถ้วนก่อนทำกิจกรรมใดๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกฝ่ายควรตระหนัก เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคต
หลักฐานและข้อกล่าวหาต่อพรรคอื่น
คำถามที่ นายพายุ เนื้อมุ่งมั่น ตั้งไว้คือ ตามที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์พาลไปถึงพรรคอื่นๆ ท่านมีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าพรรคนั้นมีกรรมวิธีการรับบริจาคที่อาจเข้าข่ายผิดระเบียบ กกต. แบบเดียวกันกับพรรคพวกท่านได้กระทำหรือไม่
หากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ขอให้หยุดชี้นิ้วไปเรื่อย เพราะการกล่าวหาโดยไม่มีฐานข้อมูลที่แน่นหนาอาจทำให้เสียโอกาสในการสร้างความน่าเชื่อถือของตนเอง
การโจมตีฝ่ายตรงข้ามโดยไม่มีหลักฐานรองรับ ไม่เพียงแต่จะไม่ช่วยแก้ปัญหา แต่ยังอาจทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยถึงความถูกต้องในการกระทำของฝ่ายที่กล่าวหานั้นเอง
ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลบริจาค
หากพวกท่านยังมองว่าที่ได้ทำไปนั้นไม่ผิดและไม่มีอะไรต้องปกปิด ก็ต่อสู้ข้อกล่าวหาด้วยการแสดงความโปร่งใสด้วยการนำเอาหลักฐานการบริจาค รายละเอียด เงินเข้า-เงินออก เหล่า นั้นมาเปิด เผยบนบรรทัดฐานเดียวกันกับเวลาที่พวกท่านเรียกร้องบ่อยครั้ง ให้เปิดเผยเวลาที่ตรวจสอบผู้อื่น
นายพายุ เนื้อมุ่งมั่น ชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างคำพูดและการกระทำของบางฝ่าย ที่เรียกร้องความโปร่งใสจากผู้อื่นแต่กลับไม่เปิดใจให้กับตนเอง
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างละเอียด จะช่วยยืนยันได้ว่าพรรคมีการจัดการเงินบริจาคอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ และเป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับข้อกล่าวหา
ทิศทางทางการเมืองไทยในอนาคต
แทนที่จะใช้ความพยายามที่จะใช้วาทกรรมบิดเบือนใส่ความรัฐ/ใส่ความคนอื่นเพื่อบอกสังคมแบบนี้ นายพายุ เนื้อมุ่งมั่น ขอเสนอทางเลือกที่ดีกว่าคือการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา
ทิศทางนี้สะท้อนถึงความพยายามในการเปลี่ยนผ่านจากนโยบายที่ใช้ความขัดแย้งเป็นฐาน ไปสู่การสื่อสารที่เน้นความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงต้องติดตามต่อไปว่า ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะตอบสนองต่อคำเรียกร้องนี้เช่นไร และจะนำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งในทางการเมืองได้หรือไม่
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