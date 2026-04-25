พายุฤดูร้อนถล่มโคราช! โดมพัง ที่พักคนงานพัง ต้นไม้ล้ม น้ำท่วม

พายุฤดูร้อนพัดถล่มนครราชสีมา สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ ทั้งสถาบันพัฒนาชาวพุทธ ที่พักคนงาน บ้านเรือน และต้นไม้ล้ม ทำให้การจราจรติดขัดและเกิดน้ำท่วมขัง
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 สถานการณ์ พายุฤดูร้อน ที่พัดถล่มจังหวัด นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงสร้าง ความเสียหาย อย่างหนักในหลายอำเภอ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น.
และต่อเนื่องจนถึง 20.30 น.
แรงลมที่พัดกระโชกอย่างรุนแรงควบคู่ไปกับฝนตกหนักได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและโครงสร้างสาธารณูปโภคหลายแห่ง จุดที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งคือ สถาบันพัฒนาชาวพุทธนครราชสีมา ตำบลจอหอ ซึ่งโดมอเนกประสงค์จำนวน 2 หลังถูกลมพายุพัดจนพังเสียหายอย่างสิ้นเชิง สร้างความเสียหายต่อสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและกิจกรรมของชุมชนชาวพุทธ นอกจากนี้ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล ยังเกิดเหตุการณ์ที่พักคนงานบ้านไพรพังทลายลงเนื่องจากแรงพายุ ทำให้คนงานได้รับความเดือดร้อนและต้องเร่งหาที่พักพิงชั่วคราว ส่วนที่อำเภอพิมาย ตำบลรังกาใหญ่ มีบ้านเรือนประชาชนถูกพายุซัดพังเสียหายถึง 3 หลัง และยุ้งข้าวของชาวบ้านอีก 1 หลังได้รับความเสียหาย ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรและเสบียงอาหารของชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างมาก ความเสียหายเหล่านี้ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิต และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สถานการณ์พายุฤดูร้อนได้สร้างความเดือดร้อนจากการล้มทลายของต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้น ต้นไม้เหล่านี้หักโค่นล้มขวางถนนหลายสาย ทำให้การจราจรในเมืองติดขัดอย่างหนัก เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครราชสีมาต้องเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้าทำการตัดไม้และเคลียร์พื้นที่ เพื่อเปิดทางสัญจรให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากมีต้นไม้จำนวนมากที่ได้รับความเสียหายและมีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่ามีสายไฟฟ้าบางส่วนได้รับผลกระทบจากการล้มของต้นไม้ ทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.
) ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมสายไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด ขณะเดียวกัน ที่อำเภอโนนสูง โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านโนนหมันและเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ประชาชนกำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมขังอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง น้ำฝนที่ไม่สามารถระบายได้ทันเวลาได้ท่วมขังในหลายพื้นที่ ทำให้การสัญจรของรถยนต์ขนาดเล็กเป็นไปด้วยความยากลำบาก เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.
) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น และอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมเพื่อวางแผนการเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเหมาะสม จากการพยากรณ์อากาศล่าสุดในวันนี้ (25 เมษายน 2569) กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่า มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ซึ่งจะเกิดการปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมพื้นที่ ทำให้จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ยังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่ และอาจมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรระมัดระวังและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ตรวจสอบโครงสร้างบ้านเรือนให้มีความแข็งแรง มั่นคง และสามารถทนทานต่อแรงลมได้ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง หรือใต้ต้นไม้ใหญ่ในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนในช่วงนี้ ขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครั
