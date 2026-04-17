พายุหมุนเขตร้อนที่เร่งพลังด้วยคลื่นความร้อนทะเล เสี่ยงสร้างความเสียหายเศรษฐกิจสูงกว่าเดิม

งานวิจัยใหม่ชี้ชัด พายุหมุนเขตร้อนที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วจากการเคลื่อนผ่านคลื่นความร้อนในทะเล มีศักยภาพก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงขึ้นถึงร้อยละ 93 เมื่อเทียบกับพายุทั่วไป โดยมีความเร็วลมสูงสุดและปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
วันที่ 17 เมษายน 2569 ปรากฏการณ์ พายุหมุนเขตร้อน ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างฉับพลันขณะเคลื่อนผ่านคลื่นความร้อนในทะเล ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยใหม่ว่า มีศักยภาพที่จะกลายเป็นพายุที่ ‘ถูกเร่งพลังอย่างรุนแรง (supercharged)’ ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นไปได้ของความสูญเสียทางเศรษฐกิจในระดับสูงยิ่งกว่าเดิม ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าพายุประเภทดังกล่าวมีอัตราการเกิดฝนที่สูงขึ้นอย่างมาก และมีความเร็วลมสูงสุดเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล
นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลความเสียหายทางเศรษฐกิจจากพายุหมุนเขตร้อนเกือบ 800 ลูกทั่วโลกในช่วงปี 1981 ถึง 2023 พบว่าแม้จะคำนึงถึงการพัฒนาและความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็ตาม พายุที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วและเคลื่อนผ่านบริเวณมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ ยังคงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่าพายุที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวเกือบสองเท่า โดยมีความสูญเสียเพิ่มขึ้นถึง 93% ผลการวิเคราะห์นี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการทำความเข้าใจและปรับปรุงการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของโลกที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากคลื่นความร้อนในทะเลมีแนวโน้มที่จะเกิดบ่อยครั้งขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน นักวิจัยเน้นย้ำว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพายุหมุนเขตร้อนกับคลื่นความร้อนในทะเล ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและนำมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธิ์การปรับตัวและการเตรียมพร้อมด้านสภาพภูมิอากาศในอนาคต เพื่อลดทอนความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
พายุหมุนเขตร้อน เป็นระบบพายุหมุนความเร็วสูงที่ก่อตัวเหนือผิวน้ำทะเลที่อุ่น มีลักษณะเด่นคือความกดอากาศต่ำบริเวณศูนย์กลาง และมีลมพัดต่อเนื่องที่อาจมีความเร็วสูงเกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อพายุเหล่านี้พัดขึ้นฝั่ง อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ถึงขั้นเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงสุด 6 ใน 10 อันดับของโลกในช่วงปี 1900 ถึง 2024 ตามรายงานของบริษัทประกันภัย Aon ความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมักมีสาเหตุมาจากความเร็วลมที่รุนแรง ปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักผิดปกติ และคลื่นพายุซัดฝั่งที่รุนแรง
อย่างไรก็ตาม พายุสามารถทวีความอันตรายมากขึ้นผ่านกระบวนการที่เรียกว่า ‘การทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว (rapid intensification)’ ซึ่งหมายถึงการที่พายุเพิ่มความรุนแรงของความเร็วลมอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาสั้นๆ โดยมีการนิยามว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของความเร็วลมต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นอต (ประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง มีหลายปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการนี้ ได้แก่ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงมาก ความชื้นในอากาศที่สูง และความเฉือนลมแนวตั้งต่ำ (vertical wind shear ต่ำ) ซึ่งหมายถึงความเร็วลมในชั้นบรรยากาศระดับสูงที่ใกล้เคียงกับบริเวณผิวทะเลมีค่าใกล้เคียงกัน กระบวนการทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วมีแนวโน้มที่จะเกิดบ่อยขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 และคาดว่าจะเพิ่มจำนวนและความถี่มากขึ้นในอนาคตอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน แม้จะยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนพายุโดยรวม แต่แนวโน้มความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นมีความชัดเจนมากกว่า
คลื่นความร้อนในทะเล (marine heatwaves) เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นจากภาวะโลกร้อน โดยเป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงผิดปกติ งานวิจัยก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นว่าคลื่นความร้อนในทะเลสามารถมีส่วนสำคัญที่ทำให้พายุหมุนเขตร้อนทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากน้ำทะเลที่อุ่นเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงชั้นดีสำหรับพายุ ดร. Hamed Moftakhari รองศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย Alabama และหนึ่งในผู้เขียนงานวิจัย ได้อธิบายถึงความสำคัญของอุณหภูมิน้ำทะเลว่า ความรุนแรงทั้งหมดของพายุหมุนเขตร้อนขึ้นอยู่กับความร้อนของผิวน้ำทะเล คลื่นความร้อนในทะเลหมายถึงเรามีแหล่งน้ำร้อนจำนวนมาก เปรียบเสมือนสถานีเติมน้ำมันขนาดใหญ่ เมื่อพายุเคลื่อนผ่านก็จะได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม นักวิจัยชี้ว่า ยังไม่มีการประเมินผลกระทบในระดับโลกเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างการทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วของพายุหมุนเขตร้อนกับคลื่นความร้อนในทะเล หรือผลกระทบที่ชัดเจนต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจในภาพรวม
เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าว นักวิจัยได้ใช้ฐานข้อมูล International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) เพื่อระบุพายุหมุนเขตร้อนจำนวน 1,600 ลูกที่ขึ้นฝั่งทั่วโลกในช่วงปี 1981-2023 จากเหตุการณ์ทั้งหมด 3,464 ครั้ง และสามารถจับคู่ข้อมูลความเสียหายทางเศรษฐกิจกับพายุจำนวน 789 ลูกจากฐานข้อมูล EM-DAT และแหล่งข้อมูลทางการอื่นๆ จากนั้น นักวิจัยได้ใช้ข้อมูลเส้นทางพายุจาก IBTrACS และข้อมูลอุณหภูมิมหาสมุทรจาก European Centre for Medium-Range Weather Forecasts เพื่อจำแนกประเภทของพายุแต่ละลูกว่ามีการทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วหรือไม่ และเคลื่อนผ่านคลื่นความร้อนในทะเลก่อนขึ้นฝั่งหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า จำนวนพายุหมุนเขตร้อนที่ได้รับอิทธิพลจากคลื่นความร้อนในทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระดับ ‘ปานกลาง’ ทั่วโลกตั้งแต่ปี 1981 แต่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยพบแนวโน้มการเพิ่มขึ้นที่ชัดเจนในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ และแปซิฟิกตะวันออกซีกโลกเหนือ
ตัวอย่างเช่น พายุที่ไม่ทวีความรุนแรงมีความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 40 นอต (74 กม./ชม.) ในขณะที่พายุที่ทวีความรุนแรงมีค่าเฉลี่ยเกือบ 80 นอต (148 กม./ชม.) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ในกลุ่มพายุที่ทวีความรุนแรง พายุที่ได้รับอิทธิพลจากคลื่นความร้อนในทะเลยังคงมีความเร็วลมสูงกว่าก่อนขึ้นฝั่งหลายวัน แม้ความเร็วลมจะใกล้เคียงกันเมื่อพายุขึ้นฝั่ง แต่ความแตกต่างของความเร็วลมในช่วงก่อนขึ้นฝั่งนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความรุนแรงของความเสียหาย ดร. Soheil Radfar จากมหาวิทยาลัย Princeton อธิบายว่า ความเสียหายจากเฮอริเคนเริ่มต้นก่อนที่พายุจะขึ้นฝั่งหลายวัน โดยประมาณ 4-5 วันก่อนขึ้นฝั่ง คาดว่าจะมีลมแรงและคลื่นพายุซัดฝั่งที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่งอย่างรุนแรง นอกจากนี้ พายุที่ทวีความรุนแรงยังมีปริมาณฝนสูงสุดมากกว่าพายุทั่วไป โดยพายุที่ได้รับอิทธิพลจากคลื่นความร้อนในทะเลมีปริมาณฝนเฉลี่ยสูงสุดเมื่อขึ้นฝั่ง ซึ่งยิ่งเพิ่มความเสียหายและความเสี่ยงต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
United States Latest News, United States Headlines
