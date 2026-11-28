พายุเย็นระลอกใหม่ถล่มไทย 28-30 พ.ย. คลื่นสูง 3 เมตร อ่างทอง
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอากาศเย็นลง 28-30 พ.ย. อุณหภูมิลด 2-4 องศา ลมแรง คลื่นอ่าวไทยสูง 3 เมตร ระวังฝนหนัก 3-4 ธ.ค. เตรียมตัวรับมือน้ำท่วม
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ประเทศไทย ตอนบนจะมีสภาพอากาศเย็นลงอย่างชัดเจนและมีลมแรงในช่วงวันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 นี้ โดยจะเป็นผลโดยตรงจากการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีน
ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่างในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569Also readอุตุ ฉ.9 เตือนภาคใต้ฝนตกหนัก 28-30 พ.ย.
รายละเอียดคลื่นลมและพื้นที่เสี่ยง
ในช่วงวันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร และในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือและนักท่องทะเลเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรืออย่างยิ่ง
สำหรับทะเลอันดามันและชายฝั่งตะวันตกของประเทศไทย คลื่นมีขนาดสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 2 เมตร โดยสภาพอากาศดังกล่าวจะคงอยู่ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว
ผลกระทบต่อดัชนีเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้ให้เห็นว่าหลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป อากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะค่อยๆ อ่อนกำลังลง ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส และเริ่มมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 3 ถึง 4 ธันวาคม 2569 ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตร การท่องเที่ยวชายทะเล และธุรกิจโลจิสติกส์ในเขตจังหวัดทางใต้
อุณหภูมิและแผนการรับมือระยะยาว
สำหรับสถานการณ์อุณหภูมิ กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุชัดเจนว่าอุณหภูมิจะลดลง 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 14 ถึง 22 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 28 ถึง 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง
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