พายุฝนฝกเลื่อน เกิดขึ้น ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง

ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สภาพอากาศทั่วไปในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนฟ้าคะนองภาคเหนือ ร้อยละ 60 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนฝนฟ้าคะนองภาคใต้ ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และฝนฟ้าคะนองภาคกลาง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่ง และคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง และแนวคลื่นลมตะวันตกเฉียงใต้เปลี่ยนแปลง ทำให้มีลมป่าภาคใต้และลมป่ากระชากมาเพิ่มแรง และอาจมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นตามบริเวณลุ่ม.
ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะอากาศทั่วไปในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า: ฝนฟ้าคะนองภาคเหนือ ร้อยละ 60 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนฝนฟ้าคะนองภาคใต้ ร้อยละ 60 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่ง ฝนฟ้าคะนองภาคกลาง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง และแนวคลื่นลมตะวันตกเฉียงใต้เปลี่ยนแปลง ทำให้มีลมป่าภาคใต้และลมป่ากระชากมาเพิ่มแรง และอาจมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นตามบริเวียน ฉะเชิงเทราและกทม.
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า: - ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง - มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน
