พายุถล่มชัยนาท เสาไฟล้มทับยายขี่จยย.ดับสลด

พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงถล่มชัยนาท เสาไฟฟ้าล้มกว่า 30 ต้น ทับยายขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขณะเดินทางกลับบ้าน
เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา (5 พฤษภาคม 2569) จังหวัด ชัยนาท เผชิญกับ พายุฝน ฟ้าคะนองที่รุนแรง ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสาไฟฟ้าตามถนนพหลโยธินสาย ชัยนาท -ตาคลี บริเวณหมู่ 3 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง ชัยนาท ได้ล้มโค่นลงมากว่า 30 ต้น กีดขวางการจราจรและทำให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งสาย เหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นเมื่อ เสาไฟฟ้าล้ม ทับร่างของนางสาวถาวร อายุ 74 ปี ชาวตำบลเสือโฮก ขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน ส่งผลให้ เสียชีวิต ทันทีในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.
เมืองชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้รุดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อทำการตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่านางสาวถาวรได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับจังหวัดชัยนาท เพื่อนำข้าวไปมอบให้กับพี่สาว ระหว่างทางได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นอย่างกะทันหัน ลมกระโชกแรงทำให้เสาไฟฟ้าบริเวณสามแยกบ้านหมี่ อำเภอตาคลี ล้มลงจำนวนมากเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ในช่วงเวลาที่นางสาวถาวรกำลังขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี ทำให้ถูกเสาไฟฟ้าล้มทับจนเสียชีวิตทันที ทั้งๆ ที่เหลือระยะทางอีกเพียง 2-3 กิโลเมตรก็จะถึงบ้านแล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวและคนใกล้ชิดเป็นอย่างมาก ลูกชายของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า ในวันเกิดเหตุตนได้โทรศัพท์พูดคุยกับมารดา และได้เตือนให้ระมัดระวัง เนื่องจากบ้านของมารดาได้รับความเสียหายจากพายุเช่นกัน โดยหลังคาบ้านได้ถูกลมพัดปลิวว่อนไปแล้ว ตนได้เตือนมารดาอย่าออกไปไหน แต่เนื่องจากมารดาเป็นห่วงพี่สาวและต้องการนำข้าวไปให้ จึงยังคงเดินทางออกไป จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าขึ้น เมื่อตนทราบข่าวจึงรีบออกมาดู ก็พบว่ามารดาได้เสียชีวิตแล้ว เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ทุกคนระมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานที่สาธารณะ เช่น เสาไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในอนาคต การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุ
พายุฝน ชัยนาท เสาไฟฟ้าล้ม เสียชีวิต อุบัติเหตุ
