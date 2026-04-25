พายุฤดูร้อนถล่มแพร่! เด่นชัยเสียหายหนัก หลังคาปลิว-เสาไฟฟ้าล้ม

พายุฤดูร้อนพัดถล่มอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนัก หลังคาปลิว เสาไฟฟ้าล้มขวางการจราจร เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 จังหวัด แพร่ ได้เผชิญกับ พายุฤดูร้อน ที่รุนแรง โดยเฉพาะในอำเภอ เด่นชัย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อบ้านเรือนประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ พายุได้พัดกระหน่ำด้วยฝนตกหนักและลมกรรโชกแรง ทำให้เกิด ความเสียหาย ในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านห้วยลากปืน หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด แรงลมที่พัดกระโชกอย่างรุนแรงได้พัดหลังคาบ้านเรือนของประชาชนปลิวหายไปหลายหลัง ทำให้ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ประชาชนในพื้นที่ต้องเร่งช่วยเหลือกันขนย้ายสิ่งของมีค่าเพื่อหลีกเลี่ยง ความเสียหาย เพิ่มเติม ความเสียหาย ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่บ้านเรือนเท่านั้น เสาไฟฟ้าจำนวนมากได้ถูกลมพายุพัดโค่นล้มลงมาขวางเส้นทางจราจรภายในหมู่บ้าน ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากและมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเร่งซ่อมแซมและกู้คืนระบบไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ หลังจากพายุสงบลง ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ความเสียหาย เบื้องต้น และรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานต่ออำเภอ เด่นชัย และจังหวัด แพร่ เพื่อขอความช่วยเหลือในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น กระเบื้องมุงหลังคา และถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของทางราชการ สถานการณ์ พายุฤดูร้อน ในจังหวัด แพร่ ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัด ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเตรียมพร้อมรับมือกับ พายุฤดูร้อน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อลด ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นได้ การตรวจสอบความแข็งแรงของบ้านเรือน การตัดแต่งกิ่งไม้ที่อาจล้มทับบ้านเรือน และการเตรียมอุปกรณ์จำเป็น เช่น ไฟฉาย แบตเตอรี่ และน้ำดื่ม เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรทำล่วงหน้า นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญในการบรรเทาผลกระทบจาก ภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ การแจ้งเตือนภัยให้แก่เพื่อนบ้านและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยลด ความเสียหาย ได.
