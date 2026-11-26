พายุแรงภาคใต้ 27-30 พ.ย.69 ฝนตกหนัก-คลื่นสูง
กรมอุตุเตือนภาคใต้ 27-30 พฤศจิกายน 2569 ฝนตกหนักถึงหนักมาก น้ำท่วมฉับพลันและคลื่นสูง 2-3 เมตร อีสานตอนบนมีอากาศเย็น
กรมอุตุ นิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยเรื่องสภาพอากาศใน ภาคใต้ ของประเทศไทยว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุในช่วงวันที่ 27 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยระบุอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ดังกล่าวจะต้องเผชิญกับปริมาณฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ ซึ่งนับเป็นสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
พื้นที่เสี่ยงฝนถล่มภาคใต้
พื้นที่จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล โดยกรมอุตุฯ ได้ระบุรายชื่อจังหวัดเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดAlso readอุตุฯ ฉ.3 เตือนฝนตกหนักในภาคใต้ มีผลวันที่ 27-30 พ.ย.69
มาตรการความปลอดภัยทางทะเล
คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร กรมอุตุฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันให้ตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
สาเหตุและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
สาเหตุหลักของสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนที่จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ซึ่งส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น
ช่องทางติดตามข้อมูลฉบับต่อไป
กรมอุตุฯ ได้ประกาศว่าจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น. โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลและอัปเดตสถานการณ์ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ของกรมอุตุฯ หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2399-4012-13 และ 1182 เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
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