พาณิชย์ชี้ไทยไม่ยกเลิกภาษีสินค้าสหรัฐฯ หลังลงนามแถลงการณ์ร่วม
กระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยยังไม่ลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ โดยทันที หลังการลงนามแถลงการณ์ร่วมในฟิลิปปินส์ เป็นเพียงการสรุปสาระสำคัญการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน (ART)
กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมว่า ประเทศไทยจะมีการยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนั้น โดยระบุว่าความคืบหน้าดังกล่าวเกิดจากการที่ นายกรัฐมนตรี และ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ที่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แต่การลงนามดังกล่าวมิได้หมายถึงการยกเลิกภาษีในทันทีแต่อย่างใด
สาระสำคัญแถลงการณ์ร่วมไม่กระทบภาษีนำเข้า
กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยยังคงเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาในอัตราเดิมทุกรายการตามปกติ ยังไม่มีนโยบายลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีใด ๆ สำหรับสินค้ากลุ่มนี้ในช่วงเวลาปัจจุบัน การปรับลดภาษีภายใต้ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทย-สหรัฐฯ (Agreement on Reciprocal Trade: ART) จะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ผ่านกระบวนการขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมายอย่างละเอียด และมีการลงนามในความตกลงฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเท่านั้นAlso readไอซ์ ลุ้นศาลอุทธรณ์ 23 พ.ย. คดี 112 ยันไปตามนัด ชี้ศาลชั้นต้นจำคุก 6 ปี แต่อนุญาตปล่อยชั่วคราว
กระบวนการเจรจาและหลักการความตกลงการค้า
ความตกลง ART ที่ไทยทำร่วมกับประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ล้วนยึดหลักการเดียวกัน คือการลดภาษีจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเจรจา และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อความตกลงนั้นมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการ และเป็นไปตามตารางข้อผูกพันที่กำหนดเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนเป็นรายสินค้าแต่ละประเภท ดังนั้นการลดหย่อนภาษีจึงไม่ใช่มาตรการที่เกิดขึ้นทันทีหลังการเจรจาเสร็จสิ้น แต่ต้องผ่านขั้นตอนทางกฎหมายและพิธีการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อน
การหารือภาคเอกชนและผลกระทบผู้ผลิตไทย
ตลอดระยะเวลาของการเจรจา ทีมไทยแลนด์ได้ทำการหารืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้ผลิตภายในประเทศ เกษตรกร และผู้ประกอบการไทยอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยมุ่งหวังให้มาตรการทางการค้านี้สามารถช่วยรักษาตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยให้คงอยู่ได้ควบคู่ไปกับการปกป้องภาคการผลิตที่อ่อนไหวในประเทศไม่ให้ได้รับผลกระทบจนเกินไป
ขั้นตอนเสนอรัฐสภาและการเปิดรับฟังความคิดเห็น
หลังจากที่ความตกลง ART ลงนามฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้น รัฐบาลจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนำขึ้นเสนอสภาพิจารณาต่อรัฐสภาตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดอย่างโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผลประโยชน์ของชาติจะเป็นสิ่งสูงสุดในการกำหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ความตกลงดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
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