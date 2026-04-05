พาณิชย์ลุยสงขลา! แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow หนุน SMEs ฟื้นตัวหลังน้ำท่วม ทะลุ 600 ล้าน

กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ที่จังหวัดสงขลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ สร้างยอดขายรวมกว่า 600 ล้านบาท
อัปเดตล่าสุด: กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าโครงการ แฟรนไชส์ สร้างอาชีพ Roadshow ที่จังหวัด สงขลา อย่างต่อเนื่อง หลังประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถสร้างยอดขาย แฟรนไชส์ รวมมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท จากการดำเนินงานใน 3 พื้นที่ก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความต้องการของตลาด แฟรนไชส์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้สามารถฟื้นตัวและกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง รวมถึงสร้างโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจใหม่ โดยการนำธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจในภาพรวม\นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่า “เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการภาคใต้ให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจได้อย่างเต็มที่ โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ที่สงขลา ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ โดยเราได้นำธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพและได้รับการรับรองจากกรมฯ มานำเสนอให้กับผู้สนใจลงทุน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการ” โครงการนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจแฟรนไชส์ การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจและขยายเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ที่สงขลา ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่สามารถสร้างยอดขายแฟรนไชส์ได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย และศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ\สำหรับโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ที่จังหวัดสงขลา ได้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ดาวเด่นกว่า 40 ธุรกิจ จากหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจความงาม/สปา ซึ่งล้วนแต่เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ และมีศักยภาพในการเติบโตสูง ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการศึกษาข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับเจ้าของแฟรนไชส์ และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอย่างใกล้ชิด โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังมองหาอาชีพเสริม ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตนเอง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ได้มีทางเลือกในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน กระทรวงพาณิชย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้ SMEs ในภาคใต้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ และเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
