กระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการคุมเข้มการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเป็นเวลา 1 ปี เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาภายในประเทศ รับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกผันผวน พร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
ภายหลังจากที่คณะกรรมการกลางว่าด้วย ราคา สินค้าและบริการ (กกร.) ซึ่งมี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 กำหนดมาตรการควบคุมการ ส่งออก น้ำมันปาล์ม ดิบ เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ ราคา น้ำมันปิโตรเลียมในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาคพลังงานมีแนวโน้มปรับเพิ่มการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้ น้ำมันปาล์ม ดิบ (CPO) ภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ กกร.
จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังต่างประเทศ เพื่อบริหารจัดการปริมาณน้ำมันปาล์มดิบให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดความสมดุลในทุกภาคส่วน ทั้งด้านการบริโภค อุตสาหกรรม และพลังงาน เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(2) และมาตรา 25(3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่ และมีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา\นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้เตรียมหารือกับชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มภาคใต้ เกี่ยวกับมาตรการรองรับหากเกิดความผันผวนด้านราคาปาล์มน้ำมัน ภายหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์มีคำสั่งงดส่งออกน้ำมันปาล์มเป็นระยะเวลา 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เป็นต้นไป นายประวัติกล่าวว่า “ได้เตรียมหารือกับทางชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มกระบี่และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มภาคใต้ ถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับหากเกิดปัญหาในเรื่องราคาที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ ในขณะเดียวกันก็ยังติดตามดูแลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ปาล์มอย่างใกล้ชิด” สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยและความใส่ใจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากมาตรการดังกล่าว\ด้าน นายพรพิพัฒน์ บางพระ ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมัน ภายหลังกระทรวงพาณิชย์มีคำสั่งงดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เป็นต้นไป นอกจากนี้ อรอุมา ศรีสมัย ผู้สื่อข่าวมากประสบการณ์กว่า 29 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการรายงานและตรวจสอบนโยบายด้านการเกษตร ได้ให้ความเห็นว่า มาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมันปาล์มดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อรอุมา ศรีสมัยได้รับรางวัลอิศรา อมัตกุล ประจำปี 2556 รางวัลยอดเยี่ยม จากผลงานข่าวสืบสวน “เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง 2.5 ล้านตัน” แสดงให้เห็นถึงบทบาทของสื่อมวลชนในการตรวจสอบและเปิดโปงการทุจริตในภาคการเกษต
