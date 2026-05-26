พันตำรวจเอกทวีชี้แจงหลักการประชาธิปไตยและความชอบธรรมของสถาบันรัฐ

หัวหน้าพรรคประชาชาติและพันตำรวจเอกทวีอธิบายถึงบทบาทของสมาชิกสภาในการใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นภายใต้รัฐธรรมนูญ พร้อมเน้นความสำคัญของความชอบธรรมทางการเมืองและผลการออกเสียงประชามติ 2569 ที่ชี้ให้เห็นความต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชน
พันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติได้ออกแถลงการณ์ที่เน้นย้ำหลักการทำงานในระบอบ ประชาธิปไตย ที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างชัดเจน เขาอธิบายว่าการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสอดคล้องกับหลักรัฐธรรมนูญซึ่งให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี การวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสถาบันทางการเมืองจึงถือเป็นการใช้สิทธิโดยชอบธรรมของบุคคลสาธารณะ เน้นว่าฝ่ายที่ถูกวิพากษ์ควรอธิบายข้อเท็จจริงและเหตุผลแทนการกำหนดเงื่อนไขหรือกรอบเวลาอันอาจทำให้ดูคล้ายกับการลิดรอนเสรีภาพของหน่วยตรวจสอบ ในส่วนของแถลงการณ์ต่อกลุ่มสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าพรรคประชาชาติเข้าสังเกตว่าการอ้างอิงความชอบด้วยกฎหมายในการดำรงตำแหน่งนั้นยังขาดคำวินิจฉัยจากศาล เขาชี้ให้เห็นว่า ความชอบธรรม ทางการเมืองเป็นหัวใจสำคัญควบคู่กับความถูกต้องตามกฎหมาย การที่ผู้แทนต้องได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้น การอ้างอิงรัฐธรรมนูญ พ.
ศ. 2560 ซึ่งได้รับการออกเสียงประชามติแล้ว ต้องพิจารณาตามบริบทปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา พันตำรวจเอกทวีได้สรุปว่าบริบททางการเมืองของไทยได้แปรเปลี่ยนอย่างชัดเจนตั้งแต่การออกเสียงประชามติเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 61.10 เปอร์เซ็นต์มีเจตจำนงสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของสังคมที่ต้องการแนวทางใหม่ในการบริหารและกำกับอำนาจของรัฐ เขาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือใช้กลไกการชี้แจงที่มีเหตุผล ตรงต่อข้อเท็จจริงและเคารพเสรีภาพของสาธารณะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยของชาต
