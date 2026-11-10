พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ประกาศยุติบทบาทพรรคประชาชน ชี้ปัญหาการบริหารคน
พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ อดีตผู้สมัคร สว. เชียงใหม่ ประกาศยุติบทบาทในพรรคประชาชน ด้วยเหตุผลด้านการบริหารบุคลากรและคอร์สอบรมที่เน้นการคัดกรองมากกว่าการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง
พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ อดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเจตนารมณ์ยุติบทบาทการทำงานร่วมกับ พรรคประชาชน อย่างเป็นทางการ ผ่านการโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 โดยระบุว่า คำประกาศดังกล่าวตั้งอยู่บนหลักการของพรรคมวลชนที่ชัดเจน และไม่ใช่เกิดจากความขัดแย้งหรือความไม่พอใจส่วนตัวแต่อย่างใด
การตัดสินใจถอยออกมาของพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ เป็นการยืนยันจุดยืนในหลักการที่เขาไม่สามารถประนีประนอมได้ สำหรับพรรคการเมืองที่จะกลายเป็นพรรคมวลชนอย่างแท้จริง เขาเชื่อว่าพรรคการเมืองต้องให้ความสำคัญสูงสุดกับการบริหารคน และต้องให้ความเคารพเกียรติต่อคนทำงาน หากทิศทางปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับหลักการนี้ เขาก็จำเป็นต้องแถลงจุดยืนเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจAlso read“มดดำ” เปิดเบื้องลึก “บุ๋ม ปนัดดา” ย้อนวีรกรรมกองประกวด-ชีวิตคู่ ถึงปมเงินบริจาค 5 ล้าน!
ระบบพัฒนาบุคลากรเน้นคัดกรองมากกว่าสร้างตัวตน
พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ระบุประเด็นแรกว่า ระบบการพัฒนาคนของพรรคควรเปิดทางให้ผู้ที่มีประสบการณ์ได้เติบโตต่อไป ไม่ใช่หยุดอยู่แค่การผ่านหลักสูตรพื้นฐาน สำหรับคนที่ลงพื้นที่ทำงานจริงมาได้แล้ว การมีเส้นทางพัฒนาที่ชัดเจนและต่อเนื่องสำคัญกว่าการทำให้อีกครั้งต้องเริ่มต้นจากจุดเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานที่หลากหลาย
เมื่อหลักสูตรปฐมนิเทศถูกยกสถานะให้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการก้าวต่อไป โดยที่เกณฑ์ในขั้นถัดไปยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ผู้ที่ตั้งใจทำงานย่อมรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกคัดกรอง มากกว่าได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง สิ่งนี้สะท้อนถึงช่องว่างระหว่างการวัดผลกับศักยภาพจริงของสมาชิกพรรค
คุณค่าคนพื้นที่ถูกบั่นทอนด้วยกระบวนการทดสอบ
ในประเด็นที่สอง พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ระบุว่าพรรคมวลชนควรให้คุณค่ากับคนทำงานในพื้นที่ เพราะพวกเขาคือกระดูกสันหลังตัวจริง ประสบการณ์จากการลงไปคลุกคลีกับประชาชนคือต้นทุนที่ประเมินค่าไม่ได้ หากระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำให้พรรคเป็นสถาบัน กลับทำให้คนในพื้นที่มีความรู้สึกว่าการถูกทดสอบหรือตัดสินโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน ย่อมส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจอย่างมาก
การกระทำดังกล่าวทำให้จิตวิญญาณของการเป็นพรรคมวลชนค่อยๆ บั่นทอนลง โดยพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ มองว่าอุดมการณ์ไม่ควรถูกตัดสินผ่านหลักสูตรระยะสั้นเพียงไม่กี่วัน ความมุ่งมั่นและวุฒิภาวะทางการเมืองพิสูจน์ได้ดีที่สุดผ่านการทำงานระยะยาว โดยเฉพาะการยืนหยัดแก้ปัญหาให้ประชาชนยามยาก
ผลกระทบต่อทีมงานและทิศทางงานในอนาคต
พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ระบุว่าหากขาดความโปร่งใสและการสื่อสารที่ชัดเจน การใช้คอร์สอบรมเป็นเครื่องมือคัดกรองย่อมสร้างความอึดอัดให้กับผู้ที่ต้องทำงานด้วยความตั้งใจจริง เขาจึงขอถอยออกมาเพื่อรักษาวิธีการทำงานที่ให้ความเกียรติทั้งพี่น้องประชาชนและเพื่อนร่วมงาน
การทำงานร่วมกับพี่น้องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประชาชน เชียงใหม่ และพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายต่อการสร้างการเมืองท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ยังให้กำลังใจให้ทุกท่านเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง
ท้ายที่สุดพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ยืนยันว่าจะยังคงทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยหลักการเดิมต่อไป แม้จะไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างของพรรคประชาชนก็ตาม การยุติบทบาทนี้จึงเป็นมากกว่าการลาออกจากตำแหน่ง แต่เป็นการตั้งคำถามต่อระบบและแนวทางบริหารบุคลากรของพรรคใหญ่เพื่อการพัฒนาการเมืองที่ยั่งยืน
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