พัทยาต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่าแสนคน ชมพลุนานาชาติ 15 ประจำปี 69 สร้างรายได้กว่า 1 พันล้าน
เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ครั้งที่ 15 คึกคักต่อเนื่องในคืนที่สอง มีนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก คาดสร้างรายได้สะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท ส่งท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่
บรรยากาศการจัดงาน เทศกาลพลุนานาชาติ เมืองพัทยา ครั้งที่ 15 ในคืนที่สองและคืนสุดท้ายของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมชมการแสดงพลุนานาชาติบนชาย หาดพัทยา อย่างหนาแน่นจนแทบจะเรียกได้ว่าแน่นทุกตารางนิ้ว
นักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เพื่อจับจองทำเลที่ดีในการรอชมความสวยงามของพลุที่สาดส่องเหนืออ่าวพัทยา ซึ่งบรรยากาศตลอดแนวชายหาดตั้งแต่พัทยาเหนือจรดพัทยาใต้เต็มไปด้วยฝูงชนที่มาร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของเทศกาลส่งท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่Also read25 วัน 'งานพืชสวนโลกอุดรฯ' ผู้ชมเกือบ 1.8 แสน ท่องเที่ยวคึก โรงแรมโต9%
รายละเอียดการแสดงพลุนานาชาติ 5 ประเทศ
สำหรับการแสดงพลุนานาชาติในคืนที่สองของงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีทีมดีไซเนอร์จากประเทศต่างๆ รวม 5 ประเทศ เข้าร่วมถ่ายทอดความงดงามผ่านศิลปะแห่งแสงสีเสียง โดยเปิดฉากการแสดงชุดแรกด้วยทีมจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะการแสดงพลุ
หลังจากนั้น การแสดงได้ต่อเนื่องด้วยการจากประเทศมาเลเซีย ตามด้วยประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศฟินแลนด์ ซึ่งแต่ละประเทศได้จัดเตรียมรูปแบบการแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม โดยปิดท้ายการโชว์ยิ่งใหญ่ด้วยประเทศญี่ปุ่น ที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันในปีนี้ได้สร้างสีสันเหนือท้องฟ้าอ่าวพัทยาได้อย่างเต็มที่
ความบันเทิงจากศิลปินและพื้นที่เศรษฐกิจ
ภายในงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ครั้งที่ 15 ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศอย่างกลุ่มดนตรีปาล์มมี่ (PALMY) และกลุ่มดนตรีร็อก ROOFTOP ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างพลังความคึกคักให้กับงานตลอดทั้งคืน
นอกจากการแสดงหลักแล้ว พื้นที่ภายในงานยังมีจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าจากผู้ประกอบการท้องถิ่นประมาณ 800 ล็อก ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
มาตรการความปลอดภัยและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ เมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กระจายกำลังดูแลความปลอดภัยทั้งทางบกและทางทะเล พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้มั่นใจว่านักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าชมการแสดงได้อย่างปลอดภัยและสะดวก
ตลอดระยะเวลา 2 วันของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 27 ถึง 28 พฤศจิกายน 2569 เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในระดับนานาชาติ
จากการประเมินเบื้องต้น กิจกรรมนี้ไม่ได้เพียงแค่สร้างความบันเทิง แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งธุรกิจโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า และผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยมีการคาดการณ์เบื้องต้นว่าเทศกาลนี้ อาจสร้างเม็ดเงินสะพัดรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ตลอดช่วงการจัดงาน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างพัทยา
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