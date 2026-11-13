พัทยาใต้เงียบเหว่วา: ร้านค้าเช้าปิดกิจการหมด เหลือเพียงร้านเหล้าและถนนร้าง
บรรยากาศพัทยาใต้ยามเช้าเงียบเหงา ร้านค้าอาหารเช้าปิดกิจการจนหมด เหลือเพียงร้านเหล้าและถนนที่ว่างเปล่า สร้างความแตกต่างชัดเจนกับเวียดนามที่กำลังบูม turística
บรรยากาศบริเวณ วอล์กกิ้งสตรีท พัทยา ใต้ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในยามเช้าตรู่ปัจจุบัน呈现出ความเงียบเหงาที่แตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิง เมื่อร้านค้าที่ให้บริการในยามเช้าซึ่งเคยเป็นจุดดึงดูด นักท่องเที่ยว เริ่มปิดกิจการหายไปจนหมด เหลือเพียงร้านเหล้าและถนนที่ว่างเปล่าทอดยาวจนดูเงียบเชียบ ภาพลักษณ์นี้สะท้อนถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในขณะนี้ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก
ความเปลี่ยนแปลงของร้านค้ายามเช้า
ผู้คนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในออนไลน์ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความรุนแรงกว่าในอดีต โดยมีการเปรียบเทียบว่ายุคนี้มันน่าหดหู่จริงๆ เมื่อพื้นที่ที่เคยคึกคักกลับกลายเป็นพื้นที่ร้าง ในทางตรงกันข้ามกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง ถนนสำคัญแทบทุกสายในเวียดนามเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้เกิดข้อเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรเข้ามาแก้ไขสถานการณ์และฟื้นฟูสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทยให้กลับมาน่าดึงดูดอีกครั้งดังเดิมAlso readสปส. เผย มีผู้ยื่นคัดค้านรายชื่อ 'บอร์ดประกันสังคม' ส่ง กกต. พิจารณา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคึกคัก
เหตุผลหลักที่พัทยาใต้มีความคึกคักในช่วงเวลาอื่นไม่ใช่เพราะร้านขายอาหารเช้า แต่เป็นเพราะเป็นแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน โดยเฉพาะช่วงเวลาหลัง 20.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดการจราจรไม่ให้รถยนต์เข้าพื้นที่ประมาณ 18.00 - 19.00 น. ส่วนสาเหตุที่ร้านรวงยามเช้าปิดกิจการนั้น อาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นอนกันตั้งแต่ก่อน 6 โมงเช้า ซึ่งเป็นเวลาเปิดบริการของร้านค้าเหล่านี้ ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่มีผู้มาใช้บริการ
เปรียบเทียบสถานการณ์กับเวียดนาม
นักท่องเที่ยวนิยมเปรียบเทียบว่าเวียดนามกำลังบูมและเรียก grap ได้จริง โดยไม่มีการโดนโกงค่าแท็กซี่หรือเกิดปัญหาค่าใช้จ่ายแอบแฝง ในขณะที่พัทยาเองก็ยังมีจุดเด่นคือความหลากหลายของสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนถึงตี 2 ซึ่งหาได้ยากในย่านท่องเที่ยวอื่นๆ หลายแห่งมักปิดให้บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งอยู่ระหว่าง 02.00 - 04.00 น. ทำให้พัทยาใต้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนไว้ได้
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความปลอดภัย
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวจะดีขึ้นได้ก็เพราะการพัฒนาสถานที่ในทุกๆ ด้านรวมถึงความปลอดภัยด้วย ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แม้ถนนวอล์กกิ้งสตรีทจะเปรียบเสมือนซอยธรรมดาที่ผ่านไปครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัทยาใต้ ตั้งแต่อำเภอหาดพัทยาใต้ ไปจนถึงบริเวณใกล้ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกเดินทางมาพักผ่อน
อนาคตของการท่องเที่ยวพัทยา
สำหรับวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ยังคงเป็นย่านท่องเที่ยวและแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่บริเวณพัทยาใต้ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งยังคงเปิดให้บริการทุกวันแม้ว่ายามเช้าจะเงียบเหงา แต่ช่วงเย็นถึงดึกยังคงคึกคัก โดยเฉพาะคืนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ที่จะมีผู้คนออกมาใช้บริการร้านอาหาร ผับ และบาร์เป็นจำนวนมาก การฟื้นฟูปัณจุบันจึงไม่ใช่เพียงการหวังให้ร้านเช้ากลับมา แต่ต้องดูที่ภาพรวมของการท่องเที่ยวและการบริการด้วย
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