พัทยาฟิวเจอร์ vs บ้านใหญ่เมืองชล: ศึกเลือกตั้งใต้ร่มธงภูมิใจไทย

สมัยที่แล้ว "ธนาธร" เลือกกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย แกนนำกลุ่ม พัทยาฟิวเจอร์ ลงสู้กับตัวแทน บ้านใหญ่เมืองชล "บ๊อบ กิตติศักดิ์" เป็นลูกชาวบ้าน มีประสบการณ์เป็นพนักงานแบงก์หลายแห่ง ทำกิจการร้านอาหาร และช่างภาพอิสระ ก่อนจะตั้งกลุ่ม พัทยาฟิวเจอร์ ทำงานจิตอาสาในพื้นที่ ต่างจาก "อิทธิวัฒน์" อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นน้องชายคนเล็กของ นิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีต นายกเมืองพัทยา และผู้นำกลุ่มพัทยาร่วมใจ 10 ปีที่แล้ว นิรันดร์ วัฒนศาสตรสาธร อดีต นายกเมืองพัทยา ได้แยกตัวจาก บ้านใหญ่เมืองชล และตั้งกลุ่มพัทยาร่วมใจ พยายามจะโค่นบ้านใหญ่ ตระกูล "คุณปลื้ม" แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ ช่วงที่สุชาติ ชมกลิ่น ซุ้มบ้านใหม่หรือมังกรน้ำเค็ม มีปัญหากับบ้านใหญ่คุณปลื้ม นิรันดร์และพี่น้องก็เข้าร่วมงานกับเสี่ยเฮ้ง ต้นปี 2569 "บ้านใหญ่คุณปลื้ม" และ "บ้านใหม่เสี่ยเฮ้ง" หวนมาคืนดีกันเพื่อสู้ ศึกเลือกตั้ง ใต้ร่มธงภูมิใจไทย ตระกูล " วัฒนศาสตร์สาธร " จึงขอเล่นบทคนดูข้างสนาม ขณะเดียวกัน " เจ็กวัฒน์ " อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ได้เข้าไปใกล้ชิด พรรคประชาชน ด้วยหวังว่า จะเป็นตัวแทน พรรคส้ม ลงชิง นายกเมืองพัทยา แต่ "หัวหน้าเท้ง" เลือกคนรุ่นใหม่ "เอิง" นิศามาศ เลาหรัตนาหิรัญ โดยการแนะนำของ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต อดีตแกนนำเสื้อแดงศรีราชา และอดีตผู้สมัคร สส.
ชลบุรี พรรคก้าวไกลกลางเดือน เม. ย. นี้ "เอิง" ถอนตัวโดยอ้างเรื่องครอบครัว พรรคส้มก็แนะนำตัว "เจ็กวัฒน์" เป็นผู้สมัครนายกเมืองพัทยาทันที
