พอล ทิวดอร์ โจนส์ มองตลาดกระทิง AI ยังมีโอกาสเดินหน้า แต่เตือนความเสี่ยงระยะยาว

นายพอล ทิวดอร์ โจนส์ ผู้ก่อตั้ง Tudor Investment กล่าวว่า ตลาดกระทิงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังมีโอกาสเติบโตต่อไป โดยเปรียบเทียบกับยุคเฟื่องฟูของเทคโนโลยีในอดีต เช่น Microsoft ในทศวรรษ 1980 และอินเทอร์เน็ตในทศวรรษ 1990 แต่เตือนถึงความเสี่ยงจากการปรับฐานของตลาดและผลกระทบระยะยาวของ AI ต่อมนุษยชาติ
นาย พอล ทิวดอร์ โจนส์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Tudor Investment กล่าวว่า ตลาดกระทิง ที่ขับเคลื่อนด้วยกระแส ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงมีโอกาสเดินหน้าต่อได้อีก พร้อมเปิดเผยว่า เขาเพิ่งเข้าซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยมองหาความคล้ายคลึงกับยุคเฟื่องฟูของ เทคโนโลยี ในอดีต มหาเศรษฐีผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์รายนี้กล่าวว่า ความก้าวหน้าล่าสุดของ AI คล้ายกับการเกิดขึ้นของ เทคโนโลยี พลิกโลก เช่น การครองตลาดซอฟต์แวร์ของ Microsoft ในช่วงทศวรรษ 1980 และการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้เชิงพาณิชย์ในช่วงกลางทศวรรษ 1990 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการทะยานขึ้นของตลาดหุ้นเป็นเวลาหลายปี ผมคิดว่า Claude ในเดือนมกราคมปีนี้ อาจเทียบได้กับตอนที่ Microsoft เปิดตัวในปี 1981 นายโจนส์กล่าวในรายการ Squawk Box ของสำนักข่าว CNBC นายโจนส์ยังเปรียบเทียบช่วงเวลาปัจจุบันของการยอมรับ AI กับปี 1995 ซึ่งเป็นช่วงที่การใช้อินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เร่งตัวขึ้น พร้อมกับการเปิดตัว Windows 95 ทั้งสองช่วงเวลาคือจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ด้านประสิทธิภาพในการผลิตที่ยาวนานเป็นเวลา 4-5 ปีครึ่ง ตอนนี้ผมคิดว่าเราเดินทางมาแล้วราว 50% หรือ 60% และผมคิดว่าเรายังไปต่อได้อีก 1 ถึง 2 ปี ทั้งนี้ ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากความคาดหวังที่ว่า AI จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเร่งการเติบโตของประสิทธิภาพในการผลิต โดยบริษัท เทคโนโลยี ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI เป็นผู้นำการปรับตัวขึ้นในครั้งนี้ และช่วยผลักดันดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลายครั้ง ขณะที่นักลงทุนแห่ลงทุนในผู้ผลิตชิป บริษัทคลาวด์คอมพิวติง และผู้พัฒนา Generative AI แม้การพัฒนา AI ยังอยู่ในระยะแรก แต่นายโจนส์กล่าวว่า หากมองในแง่ ตลาดกระทิง ช่วงนี้ยังให้ความรู้สึกเหมือนปี 1999 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งปีก่อนหุ้นดอทคอมทำจุดสูงสุดในต้นปี 2000 และเมื่อวัฏจักรนี้สิ้นสุดลง การปรับฐานของตลาดอาจมีความรุนแรง ลองจินตนาการว่าตลาดหุ้นขึ้นต่ออีก 40% มูลค่าตลาดหุ้นต่อ GDP อาจขึ้นไปถึง 300% หรือ 350% ได้ คุณก็รู้ว่าจะต้องมีการปรับฐานที่น่าตกตะลึงเกิดขึ้นแน่ อย่างไรก็ดี นายโจนส์กล่าวว่า เขาได้เพิ่มการลงทุนด้าน AI แม้ไม่ได้ระบุว่าเข้าซื้อเมื่อใด หรือซื้อหุ้นตัวใด ผมเป็นนักลงทุนสายมหภาค ดังนั้นผมก็แค่ซื้อเป็นตะกร้า และสิ่งที่ผมอยากพูดคือ นี่เป็นช่วงเวลาที่บ้าคลั่งมาก ผมชอบค้นหาบทเรียนจากประวัติศาสตร์เสมอ นักลงทุนชื่อดังรายนี้ยังเตือนถึง ความเสี่ยง ระยะยาวจาก เทคโนโลยี ดังกล่าว โดยกล่าวว่า ในท้ายที่สุดรัฐบาลต่าง ๆ จำเป็นต้องเข้ามากำกับดูแล พร้อมระบุว่า เขาเริ่มกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ AI อาจกลายเป็นภัยต่อมนุษยชาติ หากปล่อยไว้โดยไม่มีการควบคุม ทั้งนี้ นายโจนส์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง หลังจากคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องและทำกำไรจากเหตุการณ์ Black Monday ในปี 198.
