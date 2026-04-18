พอร์ทสมัธ พลิกเฮง! เฉือนเลสเตอร์ 1-0 จากประตูชัยที่อาจมีปัญหา แต่สกอร์คงอยู่

การแข่งขัน ฟุตบอล แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ นัดสำคัญที่สนามของการท่าเรือ พอร์ทสมัธ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ เลสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งกำลังต้องการแต้มเพื่อหนีโซนอันตราย ปรากฏว่าเจ้าถิ่นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เฉือนเอาชนะไปได้ 1-0 โดยได้ประตูชัยในช่วงครึ่งแรกจาก อีบาน โบวัต แม้ว่าจังหวะดังกล่าวอาจมีประเด็นถกเถียงเรื่องการทำแฮนด์บอล แต่เนื่องจากเกมนี้ไม่มีการใช้ระบบ VAR ทำให้การตัดสินของผู้ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด ส่งผลให้ พอร์ทสมัธ ได้ 3 แต้มสำคัญ ขยับอันดับขึ้นไปอยู่อันดับที่ 18 ของตารางคะแนน แซงหน้าทีมที่อยู่ในโซนตกชั้น ขณะที่ เลสเตอร์ ซิตี้ ยังคงจมอยู่ในฟอร์มที่ย่ำแย่ แพ้เป็นนัดที่ 2 ติดต่อกัน และไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเป็นเกมที่ 6 ติดต่อกัน ทำให้ยังคงรั้งอันดับรองสุดท้ายของตาราง และมีแต้มห่างจากโซนปลอดภัยเพียง 5 แต้มเท่านั้น โดยเหลือการแข่งขันอีกเพียง 3 เกมก่อนจะปิดฤดูกาลปกติ
ตลอดช่วงครึ่งแรกของเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสี ทั้งสองทีมพยายามหาโอกาสในการเข้าทำ แต่ยังไม่สามารถเจาะแนวรับของกันและกันได้สำเร็จ ทำให้จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ 0-0 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการแข่งขัน พอร์ทสมัธ เจ้าบ้านต้องเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นเกม โดย เคชี แอนเดอร์สัน ปีกขวา และ เทอร์รี่ เดฟลิน ฟูลแบ็กในตำแหน่งเดียวกัน ไม่สามารถเล่นต่อไปได้ จำเป็นต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนาม ส่งผลให้ อาเดรียน เซเกชิช และ อีบาน โบวัต ถูกส่งลงมาทำหน้าที่แทนตามลำดับ ก่อนที่ โบวัต จะกลายเป็นฮีโร่ของทีมในที่สุด
การบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักในช่วงต้นเกมเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่พอร์ทสมัธต้องเผชิญ แต่ทีมก็สามารถปรับตัวและรักษาโมเมนตัมของเกมไว้ได้ เมื่อเข้าสู่ครึ่งหลัง เกมยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้น ทั้งสองทีมยังคงแลกหมัดกันไปมา แต่สุดท้ายแล้ว พอร์ทสมัธ ก็สามารถพังประตูชัยได้สำเร็จจากฝีเท้าของ อีบาน โบวัต ที่ลงมาเป็นตัวสำรอง หลังจากนั้น เลสเตอร์ ซิตี้ พยายามที่จะตีเสมอ แต่ก็ไม่สามารถทำได้ ส่งผลให้จบเกม พอร์ทสมัธ เฉือนชนะ เลสเตอร์ ไป 1-0
การเก็บ 3 แต้มในบ้านครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ พอร์ทสมัธ ในการดิ้นรนหนีตกชั้น พวกเขาได้ขยับอันดับขึ้นมา 2 อันดับ และหลุดพ้นจากโซนอันตรายได้สำเร็จ ซึ่งเป็นผลงานที่น่าประทับใจเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ของทีม การไร้ชัย 6 เกมติดของเลสเตอร์ ย่อมสร้างความกดดันให้กับทีมและแฟนบอลเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล การแข่งขันในแชมเปี้ยนชิพยังคงมีความเข้มข้นและน่าติดตาม โดยเฉพาะการลุ้นหนีตกชั้นของหลายๆ ทีม
รายชื่อผู้เล่นของทั้งสองทีม: พอร์ทสมัธ: นิโกลัส ชมิด - เทอร์รี่ เดฟลิน (อีบาน โบวัต น.18), เรแกน พูล, คอเนอร์ ชอห์เนสซี่, จอร์แดน วิลเลียมส์ - มาร์ลอน แพ็ค, อันเดร ดอซเซลล์ -เคชี แอนเดอร์สัน (อาเดรียน เซเกชิช น.9 (เจค็อบ บราวน์ น.78), คอเนอร์ แชปลิน (เอบู อดัมส์ น.78), มิลลเนิก อัลลี - โคลบี้ บิช็อป เลสเตอร์ ซิตี้: อัสมีร์ เบโกวิช - ริคาร์โด้ เปเรยร่า (โอลาบาเด้ อาลูโก้ น.90+1), จามาล ลาสเซลส์, ยานนิค เวสเตอร์การ์ด, ลุค โธมัส - ฮัมซ่า เชาฮ์ดรี้ (จอร์แดน เจมส์ น.71), แฮร์รี่ วิงค์ส - อับดุล ฟาตาวู, บ็อบบี้ เดคอร์โดวา-รีด (จอร์ดาน อายิว น.77), สเตฟี่ มาวิดิดี้ (ดีไวน์ มูคาซ่า น.71) - แพตสัน ดาก้
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก พอร์ทสมัธ เลสเตอร์ ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ
