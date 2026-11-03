พล.อ.เกรียงไกร ย้ำยึดแนวทางเมื่ืองนำการทหาร ดับไฟใต้ครบรอบ 20 ปี ทพ.42
พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ร่วมงานสถาปนา 20 ปี ทพ.42 ยืนยันใช้แนวทางการเมืองนำการทหารแก้ปัญหาชายแดนใต้ ชี้ต้องยุติความรุนแรงและใช้กระบวนการยุติธรรม
พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาและอดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางเข้าร่วมงานในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 42 วัย 20 ปีอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักของกำลังพลและประชาชนจากหลากหลายศาสนา ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม
งานดังกล่าวจัดขึ้นที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย พล.อ.เกรียงไกร ได้สะท้อนถึงวิวัฒนาการและบทบาทของหน่วยทหารนี้ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ย้ำเตือนถึงหลักการสำคัญที่หน่วยยังคงยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง คือการใช้แนวทางทางการเมืองนำการทหาร เพื่อเป็นกลไกหลักในการดับไฟใต้และสร้างความเข้าใจร่วมกันในสังคมAlso readจับหมอดูกำมะลอใช้ AI ลวงดูดวงหลอกเงินเหยื่อกว่า 8 หมื่นบาทที่นนทบุรี
ประวัติศาสตร์ 2 ทศวรรษทหารพราน 42
พล.อ.เกรียงไกร ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การทำงานของกรมทหารพรานที่ 42 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาสำคัญหรือ 2 เวอร์ชันที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามบริบทความมั่นคงในยุคสมัยนั้น โดยเวอร์ชันแรกเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะหน่วยจู่โจม
ในยุคแรกนี้ กรมทหารพรานที่ 42 ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่จังหวัดตรัง มีภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือ พคท. ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐที่ใช้ความรุนแรงในช่วงเวลานั้น สืบเนื่องจากการคลี่คลายสถานการณ์ด้วยนโยบาย 66/23 ที่นำไปสู่การสร้างสันติสุข กรมทหารพรานที่ 42 จู่โจม จึงได้ทำการปิดหน่วยบรรจุกำลังในช่วงระยะหนึ่ง
พล.อ.เกรียงไกร เล่าเพิ่มเติมว่า ในสมัยนั้นตนเคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยเมื่อปี 2531 โดยมีหน้าที่ดูแลและผลักดันขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต์ หรือ จคม. ให้ลดกำลังลงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้งในพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตอง จังหวัดยะลา
สำหรับเวอร์ชันที่สอง เกิดขึ้นในปี 2549 เมื่อสถานการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปะทุขึ้นอีกครั้ง กองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 ตัดสินใจว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดตั้งกำลังพลประจำพื้นที่เพิ่มเติม จึงมีการเปิดการบรรจุกำลัง 2 กรมที่เคยปิดไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ กรมทหารพรานที่ 42 และกรมทหารพรานที่ 44
พล.อ.เกรียงไกร ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ฝึกฝนกำลังพลและดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 42 ในเวอร์ชันใหม่ที่สถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 นับเป็นจุดเริ่มต้นของบทบาทใหม่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ยุทธศาสตร์มวลชนและความเข้าใจร่วมกัน
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา กรมทหารพรานที่ 42 ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบเริ่มต้นจาก 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา และขยายผลครอบคลุมไปถึงจังหวัดปัตตานี และบางส่วนของจังหวัดยะลา
แม้ว่าหน่วยจะเผชิญกับภาวะสูญเสียกำลังพลบ้างเป็นระยะ แต่แนวทางหลักที่หน่วยยังคงยึดมั่นคือการกำชับเรื่องงานมวลชนสัมพันธ์เป็นหลักสำคัญ พล.อ.เกรียงไกร เน้นย้ำว่ากุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาและสร้างสันติสุข คือการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกลุ่มมวลชนต่างๆ
การพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจทำให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้แม้มหา会有เห็นต่าง แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรง ต้องหันมาแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและกระบวนการทางการเมือง ซึ่งเป็นหลักการที่หน่วยทหารพรานฯ ได้ขับเคลื่อนมาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
ข้อเสนอแนะสันติสุขและกระบวนการยุติธรรม
พล.อ.เกรียงไกร ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่าการกระจายอำนาจเป็นวาระสำคัญที่รัฐบาลมอบโอกาสให้ทุกพื้นที่ได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงอยากสื่อสารไปยังพี่น้องในพื้นที่ว่าหนทางนำสันติสุขกลับคืนมาคือการที่ผู้เห็นต่างต้องไม่ใช้ความรุนแรง
ต้องหันมาต่อสู้ในแนวทางการเมือง และปลดล็อกทางกระบวนการยุติธรรมที่ถูกผูกมัดไว้ เพื่อให้ผู้ที่เคยหลงผิด ถูกชักจูงให้เป็นแนวร่วม หรือมีความเห็นต่าง ได้มีช่องทางหันกลับมาสร้างความสมานฉันท์ร่วมกันในสังคม
การมีส่วนร่วมของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในงานสถาปนากองกำลังครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในระดับหนึ่งในการสร้างความไว้วางใจ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายในการรักษาความสงบสุขให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
การย้ำเตือนถึงบทบาทของทางการเมืองในการแก้ไขปัญหา ยังถือเป็นแนวทางที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานความมั่นคงและกองทัพในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
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