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Economy

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ประกาศจัด Mission for Heroes Thailand 2026 รวมพลังช่วยฮีโร่ชายแดนใต้

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ประกาศจัด Mission for Heroes Thailand 2026 รวมพลังช่วยฮีโร่ชายแดนใต้
Mission For Heroes · พล.ต.ท.ไตรรงค์ · มูลนิธิพระราหู
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พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ร่วมกับมูลนิธิพระราหู จัดงาน Mission for Heroes Thailand 2026 ณ อุทยานซิตี้ปาร์ค อยุธยา ดึงศิลปินดังแสดงคอนเสิร์ต ระดมทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกับ มูลนิธิพระราหู ดึงความร่วมมือจากภาคเอกชนจัดกิจกรรมระดมทุนครั้งใหญ่ในชื่อ Mission for Heroes Thailand 2026 เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวีกเอนด์หน้าและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม

งานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งต่อพลังแห่งความห่วงใยและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบสุขของประเทศอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมระดมทุนสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ผ่านกิจกรรมบันเทิงและการวิ่งการกุศลตลอดทั้งวัน

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รายละเอียดการระดมทุนและกลไกการทำงาน

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับคณะทำงานนำโดย คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ คุณโอภาส ศรีเจริญ ประธานกลุ่ม The Nine Thailand เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแคมเปญรวมพลังคนไทยเพื่อผู้กล้า

กลไกหลักของงานคือการระดมทุนจากรายได้กิจกรรมทั้งหมดซึ่งจะนำไปบริจาคผ่านบัญชีของมูลนิธิพระราหูโดยตรงเพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยประชาชนสามารถร่วมสนับสนุนผ่านช่องทางบริจาคหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น

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การระดมทุนครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายรวมถึงครอบครัวและบุคคลทั่วไปที่เลื่อมใสศรัทธาได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังบุญ เพื่อเปลี่ยนแรงสนับสนุนเล็กๆ น้อยๆ ให้กลายเป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม

ไฮไลต์กิจกรรมและรายชื่อศิลปินผู้ร่วมแสดง

กิจกรรมจะเริ่มขึ้นในเวลา 05.00 น. ด้วยรายการ RUN FOR HEROES หรือการวิ่งเพื่อฮีโร่ซึ่งมีระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร เพื่อส่งกำลังใจให้เหล่าวีรบุรุษชายแดนใต้ พร้อมกันนั้นยังจัดแสดงรถคลาสสิกและซูเปอร์คาร์หลากหลายรุ่นให้ชม

ช่วงบ่ายจะมีกิจกรรม Meet & Greet กับตำรวจอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังรวมถึง จ๋อแจ๊บจับโจร ตำรวจน็อต จ่าบูม พี่หมูหมวกทอง จ่าอ้วน บอลีคำไซ และจ่าเปี๊ยก ตั้วร้ายวิภาวดี้ ที่พร้อมจะร่วมเล่นเกมและมอบของกำนัลแก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างใกล้ชิด

ช่วงปิดท้ายเวลา 17.00-24.00 น. จะมีการแสดงคอนเสิร์ต CONCERT FOR HEROES บนเวทีหลักที่ดึงดูดแฟนเพลงทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีศิลปินชั้นนำอย่าง เล็ก รัชเมช Getsunova Bedroom Audio Ebola และ Flame มาสร้างความบันเทิงตลอดคืน

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สถานที่จัดงานและช่องทางติดต่ออย่างเป็นทางการ

งาน Mission for Heroes Thailand 2026 จะจัดขึ้น ณ อุทยานซิตี้ปาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 24.00 น. ในรอบวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เพื่อให้ประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมได้สะดวกและปลอดภัย

สำหรับการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนโครงการสามารถโอนเข้าบัญชีมูลนิธิพระราหูเพื่อรวมพลังไทยเพื่อผู้กล้า 2026ได้ที่ธนาคารระบุเลขที่บัญชี 237-2-39651-5 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินบริจาค

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางกล่องข้อความ Inbox ในเพจ Facebook ชื่อ Mission For Heroes Thailand 2026 ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการแจ้งข้อมูลกิจกรรมและอัปเดตรายชื่อผู้บริจาค

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Mission For Heroes พล.ต.ท.ไตรรงค์ มูลนิธิพระราหู อุทัยซิตี้ปาร์ค Getsunova พระนครศรีอยุธยา ชายแดนใต้

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