พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เปิดศึกเขากระโดง ยื่นฟ้องอาญากลุ่มเนวิน ข้ามหัวข้าราชการ

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ปรับยุทธศาสตร์คดีที่ดินเขากระโดง หลังแผนรวบรวมรายชื่อ สส. ถอดถอนนายกฯ อนุทินและ รมว.ไชยชนกไม่สำเร็จ เลือกยื่นฟ้องอาญากลุ่มเนวินต่อตำรวจบุรีรัมย์ หวังบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
การต่อสู้ทาง การเมือง ในคดีที่ดิน เขากระโดง กำลังทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อ พล. ต. อ.
เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญหลังจากที่แผนแรกในการรวบรวมรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 50 คนเพื่อยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไชยชนก ชิดชอบ ในข้อหาจริยธรรมร้ายแรงต้องหยุดชะงัก เนื่องจากพรรคประชาชนซึ่งเป็นแกนนำฝ่ายค้านเลือกที่จะไม่ร่วมลงชื่อ ทำให้เส้นทางในสภาปิดตาย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 พล.
ต. อ. เสรีพิศุทธ์ ได้เปลี่ยนมาใช้กลไกองค์กรอิสระโดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.
ป. ช.
) เพื่อดำเนินคดีตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ต่อบุคคลตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ไปจนถึงอธิบดีกรมที่ดิน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในชั้นองค์กรอิสระต้องใช้เวลานานและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ จึงนำไปสู่ปฏิบัติการครั้งสำคัญในวันที่ 1 มิถุนายน 2569 เมื่อเขาตัดสินใจลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชิดหน้าบ้านพักนายเนวิน ชิดชอบ และมุ่งหน้าไปยังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อแจ้งความดำเนินคดีอาญาในข้อหาบุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.
) ยุทธศาสตร์นี้มีสองมิติสำคัญ มิติแรกคือการประกาศชัดเจนว่าเป้าหมายของการแจ้งความมีเพียงกลุ่มนายเนวินและเครือข่ายเท่านั้น โดยเว้นชาวบ้านอีกกว่า 900 ราย ซึ่งเป็นการสกัดข้ออ้างที่ฝ่ายตรงข้ามอาจใช้มวลชนมาเป็นโล่กำบัง และป้องกันการถูกโจมตีว่ารังแกประชาชน มิติที่สองคือการใช้กฎหมายอาญาบังคับกลไกตำรวจให้ต้องรับดำเนินคดี โดยเป็นการข้ามหัวกลไกของกรมที่ดินและ รฟท.
ที่กำลังเตะถ่วงกันอยู่ การเลือกใช้คดีอาญานี้ถือเป็นไม้แข็งที่บังคับให้พนักงานสอบสวนต้องรับทำคดีตามกฎหมาย ปฏิบัติการของพล. ต. อ.
เสรีพิศุทธ์ ในคดีเขากระโดงนี้ไม่ได้เป็นเพียงการทำหน้าที่ตรวจสอบคดีที่ดินธรรมดา แต่คือความพยายามประจานโครงสร้างอำนาจและทลายกำแพงที่คุ้มกันรัฐบาลอนุทิน คำถามสำคัญที่ต้องติดตามคือ ภายใต้ร่มเงาของขั้วอำนาจปัจจุบัน กลไกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะกล้ารับเผือกร้อนนี้ไปดำเนินการต่ออย่างตรงไปตรงมา หรือจะหาทางเตะถ่วงออกไปอีก แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ ฝ่ายตรวจสอบที่ดุดันและรู้เท่าทันยังคงเป็นหนามยอกอกที่ผู้มีอำนาจจะมองข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาด การต่อสู้ครั้งนี้จึงเป็นบททดสอบสำคัญของระบบยุติธรรมไทยว่าจะสามารถจัดการกับคดีที่มีผลประโยชน์ทางการเมืองเบื้องหลังได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องที่ดิน รฟท.
ที่ถูกบุกรุกโดยกลุ่มนายเนวิน ซึ่งเป็นเครือข่ายทางการเมืองที่ทรงอิทธิพลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเคลื่อนไหวของพล. ต. อ.
เสรีพิศุทธ์อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายค้านและรัฐบาล รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม หากคดีนี้ได้รับการดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการตรวจสอบการใช้อำนาจของนักการเมือง แต่ถ้าถูกปล่อยปละละเลยก็จะยิ่งซ้ำเติมความไม่ไว้วางใจในระบ
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เขากระโดง ที่ดิน รฟท. เนวิน ชิดชอบ จริยธรรม