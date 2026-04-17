พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ฟ้อง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ หมิ่นประมาทผ่านสื่อ

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. ยื่นฟ้อง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ต่อศาลอาญา ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา หลัง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ให้สัมภาษณ์สื่อกล่าวหา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ทำร้ายลูกน้องจนซึมเศร้า การฟ้องร้องครั้งนี้เกิดจากการที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เชื่อว่าคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและเป็นการใส่ความอันเป็นเท็จ
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 ที่ศาลอาญา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือที่รู้จักกันในนาม บิ๊กโจ๊ก อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบอำนาจให้นายสัญญาภัชระ สามารถ ทนายความส่วนตัว เป็นผู้ยื่นฟ้อง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นจำเลยในคดีอาญาฐาน หมิ่นประมาท โดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 326, 328 และ 332 การดำเนินการทางกฎหมายนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ พล.ต.ต.
จรูญเกียรติ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนหลายช่องทาง ทั้งบนแพลตฟอร์ม YouTube และรายการโทรทัศน์ ในช่วงวันที่ 20 และ 30 มกราคม 2569 โดยเนื้อหาการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวมีลักษณะกล่าวหาว่า พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้ทำการตบตีลูกน้องซึ่งมียศเป็นถึงพันตำรวจโท ส่งผลให้ลูกน้องคนดังกล่าวเกิดความรู้สึกบอบช้ำทางจิตใจจนกลายเป็นภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้ยังมีการกล่าวอ้างถึงลูกน้องอีกหลายคน ซึ่งทางฝ่าย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยังไม่แน่ใจว่าหมายถึงลูกน้องทั้ง 17 คนที่เคยมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ทางทีมกฎหมายของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้ทำการตรวจสอบรายงานทางการแพทย์ต่างๆ แล้ว ไม่พบข้อเท็จจริงใดๆ ที่ยืนยันตามคำกล่าวอ้างของ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวจึงถือเป็นการใส่ร้ายและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ โดยเจตนาที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผ่านการบันทึกภาพและกระจายเสียง ทำให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง และถูกมองในแง่ลบ ทางฝ่าย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ มองว่านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เช่น พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ไม่ควรที่จะให้สัมภาษณ์ในข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นความจริง จึงได้ตัดสินใจนำเรื่องดังกล่าวมายื่นฟ้องต่อศาล เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมได้พิสูจน์หาข้อเท็จจริงต่อไป เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามเกี่ยวกับประเด็นของลูกน้องทั้ง 17 คน ว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีกับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หรือไม่ นายสัญญาภัชระ ทนายความของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้ชี้แจงว่า ตนเองทราบข้อมูลดังกล่าวจากข่าวเพียงเท่านั้น และในขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการใดๆ กับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ จากการปรึกษาหารือกับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ แล้ว ได้มีข้อสรุปว่า หากมีการแจ้งความดำเนินคดีและข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ ทาง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่ในทางกลับกัน หากข้อกล่าวหาเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริง และมีการนำไปแจ้งความดำเนินคดี หรือมีการให้การเป็นพยานในคดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ทาง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ก็พร้อมที่จะดำเนินคดีกลับกับทุกคนอย่างถึงที่สุด เพื่อรักษาชื่อเสียงและเกียรติยศของตนเอง นายสัญญาภัชระ ยังได้กล่าวเสริมถึงประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง คือในคดีที่ถูกกล่าวอ้างนั้น ได้มีการระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 หากพิจารณาตามลำดับเวลา (Timeline) แล้ว ในช่วงเวลานั้น พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการตำรวจสืบสวนพิเศษ (ผบก.สปพ.) ในขณะที่พันตำรวจโทที่ถูกกล่าวอ้างนั้นดำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรสืบสวน สน.พญาไท ทั้งสองท่านสังกัดคนละหน่วยงานกัน และมีสายงานที่แตกต่างกัน จึงเป็นไปได้ยากที่จะมีเหตุการณ์ความขัดแย้งในลักษณะที่ถูกกล่าวอ้างเกิดขึ้น นอกจากนี้ การแจ้งความกล่าวโทษเพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2569 ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงตามคำกล่าวอ้าง เหตุใดจึงมีการปล่อยให้ล่วงเลยมาถึง 9 ปี ทั้งๆ ที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งสองท่านยังเคยทำงานร่วมกัน และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับ การรอคอยเป็นระยะเวลานานถึง 9 ปี ก่อนจะมีการแจ้งความ ทำให้เกิดคำถามถึงนัยยะสำคัญบางประการที่อาจเป็นแรงจูงใจในการแจ้งความในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสังเกตเป็นอย่างยิ่ง และศาลจะใช้เป็นประเด็นในการพิจารณาต่อไป ล่าสุดมีรายงานว่า พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้ยื่นฟ้องร้อง พ.ต.ท.คริษฐ์ อดีตลูกน้องเก่า ในข้อหาแจ้งความเท็จ ซึ่งศาลได้นัดวันไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 20 เมษายน 256
