พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ร่วมหนุนชุมนุมกำนันมะโน ชี้รัฐบาลต้องแก้ราคาน้ำมันดีเซล
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ และ สส.พรรคประชาธิปัตย์ ภาคใต้ เยี่ยมให้กำลังใจชุมนุม กำนันมะโน เร่งรัฐบาลลดราคาน้ำมันดีเซล 10 บาทต่อลิตร พร้อมเสนอให้ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบประชาชนด้วยตนเองเพื่อเร่งแก้ปัญหา
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ร่วมสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่ม กำนันมะโน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลด ราคาน้ำมันดีเซล ลงลิตรละ 10 บาท โดยมองว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและเพื่อประโยชน์ของประชาชน
รายละเอียดและกลไกการชุมนุม
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งแรงใจและสนับสนุนกลุ่ม กำนันมะโน หลังจากได้รับการติดต่อเชิญชวน เขาเปิดเผยว่ามองว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นการเรียกร้องโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม โดยเฉพาะประเด็นสำคัญคือการร้องขอให้รัฐบาลดำเนินการลดราคาน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 10 บาท ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนทั่วประเทศAlso readอคส. เปิดชี้แจงเงื่อนไขประมูลข้าว 10 ปี มีผู้สนใจร่วมฟัง 10 ราย
มุมมองต่อข้อเรียกร้องและรัฐบาล
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ตั้งคำถามต่อขั้นตอนที่รัฐบาลกำหนดให้ผู้ชุมนุมต้องยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการ โดยอ้างว่าเมื่อกำนันมะโนประกาศข้อเรียกร้องชัดเจนว่าต้องการลดราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 10 บาท ถือว่าเป็นการร้องขอครบถ้วนแล้ว และไม่จำเป็นต้องรอกระบวนการยื่นหนังสือเพิ่มเติม เขาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่ามีการซื้อเสียงเพื่อให้อำนาจบริหารประเทศ ซึ่งนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์กลับคืน ทำให้อาจไม่สามารถลดราคาน้ำมันได้ ทั้งที่มีงบประมาณและศักยภาพในการดำเนินการหากมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชน
ความคาดหวังต่อนายกรัฐมนตรี
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ตั้งข้อสังเกตว่าทำไม นายกรัฐมนตรี ไม่ลงมาพบผู้ชุมนุมด้วยตนเอง แทนที่จะมีเพียงตัวแทนกระทรวงพลังงานลงมาประสานงาน เขามองว่า นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มีอำนาจกำกับดูแลทุกกระทรวง จึงควรลงมาแก้ปัญหาด้วยตนเองหากรัฐมนตรีพลังงานดำเนินการไม่ได้
การมีส่วนร่วมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการเดินทางมาในวันนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่าต้องการดูแลความเรียบร้อยและให้กำลังใจผู้ชุมนุม พร้อมอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด เขายืนยันว่าจะขึ้นเวทีปราศรัยและอาจหยิบยกประเด็นเขากระโดงมาพูดคุยกับประชาชนด้วย โดยระบุว่าตนมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ละเอียด
การสนับสนุนจากพรรคประชาธิปัตย์
ในวันเดียวกัน สส.ภาคใต้ พรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายชัยชนะ เดชเดโช นายทรงศักดิ์ มุสิกอง และนายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง เดินทางมาให้กำลังใจ กำนันมะโน เช่นกัน โดย นายทรงศักดิ์ มุสิกอง ระบุว่ามาร่วมเป็นกำลังใจให้ กำนันมะโน และพี่น้องผู้ชุมนุม พร้อมชื่นชมประชาชนที่สละเวลาและทรัพยากร นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง และตัวแทน สส. ยืนยันที่จะอยู่เคียงข้างจนกว่าอุดมการณ์จะสำเร็จ
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