พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ฉลองวันเกิดครบ 72 ปี พร้อมสานต่อภารกิจเพื่อสังคมและประเทศชาติ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีต ผบ.ตร. จัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ 72 ปี ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น พร้อมมอบเงินสนับสนุน บช.ตชด. และผลักดัน Soft Power นวดไทยสู่ตลาดโลก
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2569 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ได้มีการจัดงานฉลองวันคล้าย วันเกิด ครบรอบ 72 ปี ของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีตผู้บัญชาการ ตำรวจ แห่งชาติ ลำดับที่ 9 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ท่ามกลางมวลมิตรจากหลากหลายวงการเข้าร่วมอวยพรอย่างคับคั่ง การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นวาระพิเศษ เนื่องจากครอบครัวได้ร่วมกันจัดงานเซอร์ไพรส์ขึ้น โดยที่ผ่านมา พล.ต.อ.
อดุลย์มีหลักปฏิบัติส่วนตัวที่จะไม่จัดงานวันเกิดหรือเลี้ยงฉลองใดๆ มักใช้เวลารับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวและญาติสนิทเท่านั้น แม้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใกล้ชิดจะประสงค์เข้าอวยพร ก็มักหลีกเลี่ยงเสมอ จนกลายเป็นธรรมเนียมที่รับรู้กันโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในโอกาสครบรอบ 72 ปีครั้งนี้ ครอบครัวเห็นถึงความสำคัญของวาระ จึงจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคารพนับถือได้ร่วมแสดงความยินดี อาทิ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการตำรวจ ผู้บริหารจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน คณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน ผู้แทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงภาคเอกชน ในงานมีการกล่าวถึงชีวิตส่วนตัวของ พล.ต.อ.อดุลย์ โดยท่านได้เล่าถึงการเติบโตมาจากครอบครัวค้าขายที่เรียบง่าย บิดาเป็นพ่อค้า มารดาเป็นครู โดยชื่อเล่น “อู๋” มีความหมายว่า “ร่ำรวย” ในภาษาจีน แต่ชีวิตต้องผ่านช่วงลำบาก และได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากพี่สาวมาโดยตลอด ซึ่งท่านยังคงระลึกถึงด้วยความกตัญญู นอกจากนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ยังได้ถ่ายทอดหลักการดำเนินชีวิต โดยยึดมั่นใน “ความซื่อสัตย์” ตามคำสอนของบิดา และ “การแบ่งปันช่วยเหลือสังคม” ตามแนวทางของมารดา รวมถึงกล่าวถึงผู้มีพระคุณ 3 ท่าน ที่เป็นแรงผลักดันสำคัญในเส้นทางรับราชการจนก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุด\พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยท่านได้มอบเงินสนับสนุนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) เพื่อใช้ในภารกิจดูแลชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) แรงงาน วุฒิสภา พล.ต.อ.อดุลย์ยังได้นำคณะทำงานเดินทางไปดูงาน ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ พล.ต.อ.อดุลย์ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการมอบเงินและสิ่งของเพื่อเป็นสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในจังหวัดนครพนม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ และความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน\นอกเหนือจากการดำเนินงานในส่วนกลาง พล.ต.อ.อดุลย์ยังให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับท้องถิ่น โดยคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภาได้ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อเยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นตัวอย่างของแรงงานไทยที่ย้ายถิ่นฐานและนำองค์ความรู้มาต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ที่ดี การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับแรงงานไทยที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง นอกจากนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ยังได้ผลักดัน Soft Power ด้านการนวดไทยและสปาเพื่อขยายตลาดสู่ระดับโลก โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของวัฒนธรรมไทยในการสร้างรายได้และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ การดำเนินงานในด้านต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ พล.ต.อ.อดุลย์ในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรับใช้ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติอย่างต่อเนื่อ
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว วันเกิด ตำรวจ แรงงาน Soft Power
