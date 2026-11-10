พล.ต.อ.สำราญ เคาะเบี้ยเลี้ยงตำรวจใหม่ พื้นที่เสี่ยงได้เท่าเดิม สถานีเหลือ 800 บาท
ผบ.ตร. ยืนยันเบี้ยเลี้ยงพื้นที่เสี่ยงคงอัตราเดิมปี 2569 ส่วนพื้นที่ปกติปรับเป็น 800 บาท เร่งจัดสรรงบให้ บช. ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจข้าราชการตำรวจ
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีการประชุมเร่งแก้ปัญหาด้านสวัสดิการและงบประมาณของข้าราชการตำรวจอย่างด่วนที่สุด โดยยืนยันชัดเจนว่านโยบายการจ่ายเบี้ยเลี้ยงจะคงอัตราเดิมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยพิเศษ แต่ปรับลดสำหรับสถานีตำรวจทั่วไปเหลือ 800 บาท เพื่อรองรับข้อจำกัดของกรอบงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2570 ที่มีการทอนงบลงมา
รายละเอียดการจัดสรรงบเบี้ยเลี้ยงใหม่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดกรอบการบริหารและจัดสรรงบประมาณในแต่ละไตรมาส เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศภายใต้โครงสร้างใหม่ โดยแบ่งประเภทการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยพิเศษ และเบี้ยเลี้ยงปกติสำหรับสถานีตำรวจทั่วไปทั่วประเทศ ซึ่งพล.ต.อ.สำราญ นวลมา ได้สั่งการให้สำนักงบประมาณและการเงิน ดำเนินการตรวจสอบและบริหารจัดการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดยอดเงินที่แท้จริงAlso readชาวนาขอนแก่นเจอพิษน้ำมันแพง ค่าเกี่ยวข้าวจับเพดาน 850 บาท ไร่น่าปวดหัวแม้ราคาข้าวทอนละ 14,000 บาท
สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี รวมถึงอำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และตำรวจตระเวนชายแดน จะได้รับการจัดสรรเบี้ยเลี้ยงในอัตราเท่ากับปีงบประมาณ 2569 ทุกประการ โดยไม่มีการปรับลดลง的任何ประการ เนื่องจากถือเป็นกลุ่มแนวหน้าที่เสียสละและเสี่ยงชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ส่วนเบี้ยเลี้ยงปกติของสถานีตำรวจทั่วไปทั่วประเทศ ซึ่งเดิมได้รับเงินจำนวน 1,000 บาท ตามกรอบงบประมาณปีงบประมาณ 2569 นั้น ผลกระทบจากการปรับลดกรอบงบประมาณของประเทศปีงบประมาณ 2570 ทำให้ตัวเลขเบื้องต้นประเมินไว้เพียง 600 บาทเท่านั้น แต่หลังจาก พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ทราบตัวเลขดังกล่าว ได้สั่งการด่วนให้สำนักงบประมาณและการเงิน ไปบริหารจัดการเพื่อให้สามารถเพิ่มยอดเบี้ยเลี้ยงจากที่ประเมินไว้ 600 บาท ขยับขึ้นไปเป็น 800 บาท ให้แก่ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศแล้ว
จุดยืนของผบ.ตร. ต่อสวัสดิการกำลังพล
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ยืนยันกับสาธารณชนและเพื่อนข้าราชการตำรวจว่า แม้ตัวเลข 800 บาท จะลดลงจาก 1,000 บาทในปีก่อน แต่ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหานี้ โดยได้พยายามอย่างที่สุดที่จะปกป้องสิทธิประโยชน์ของกำลังพลทุกคนภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณดำเนินงานที่จำกัด และยืนยันว่าจะมีการทำคำของบประมาณเพิ่มเติมไปยังรัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อไป
นายอนันต์ ชาญวรกุล นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทุกนาย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดน พร้อมยืนยันให้การสนับสนุนงบประมาณและสวัสดิการของกำลังพลอย่างเต็มที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยของรัฐต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้า
ผลกระทบและขั้นตอนการจัดสรรต่อไป
หลังจากที่หน่วยระดับกองบัญชาการต่างๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ภายในสัปดาห์นี้ จะดำเนินการจัดสรรต่อไปให้กับหน่วยในสังกัดเพื่อเป็นเบี้ยเลี้ยงของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยหน่วยระดับกองบัญชาการจะต้องกระจายงบประมาณไปยังสถานีตำรวจและหน่วยงานย่อยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับเงินดังกล่าวทันเวลา
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจสถานการณ์งบประมาณในขณะนี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยต่างๆ ให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้รับสวัสดิการที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางงบประมาณของประเทศในปีนี้
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