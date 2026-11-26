พลเอก ประยุทธ์ เปิดการทดสอบการบินยุทธวิธี ทสอ.2570 จ.ลพบุรี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการทดสอบและประเมินค่าการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2570 ที่ลพบุรี เผยศักยภาพกองทัพอากาศรับมือภัยคุกคามและความมั่นคงแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมชุดนักบินเป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบและประเมินค่าการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2570 ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งถือเป็นพื้นที่ฝึกทางทหารขนาดใหญ่ของ กองทัพอากาศ โดยมี พล.ท. อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ. เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมในพิธี
เน้นศักยภาพป้องกันประเทศและภัยคุกคามซับซ้อน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่าการทดสอบครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของกองทัพอากาศไทย ท่ามกลางความท้าทายด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ขีดความสามารถของกำลังทางอากาศมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเอกราช อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ รวมถึงความปลอดภัยของประชาชน โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบAlso readปภ. แจ้งเตือน 15 จังหวัด ภาคกลาง-ใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน 27
บูรณาการเทคโนโลยีและมาตรฐานปฏิบัติงาน
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการพัฒนาบุคลากร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการบูรณาการขีดความสามารถระหว่างเหล่าทัพ ซึ่งการทดสอบนี้จะช่วยยกระดับความพร้อมของกองทัพอากาศทั้งด้านการป้องกันประเทศ การสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นในความสามารถ ความมุ่งมั่น และความเสียสละของกำลังพล พร้อมกำชับให้ฝูงบินและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มขีดความสามารถ ยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
โชว์สมรรถนะเครื่องบิน Gripen และ F-16
ภายหลังพิธีเปิด นายกรัฐมนตรีรับชมการสาธิตของฝูงบิน หน่วยรบ และหน่วยสนับสนุน ได้แก่ การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การกดดันระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึก และการโจมตีทางอากาศ โดยมีเครื่องบิน Gripen F-16 F-5 และ T-50TH ร่วมสาธิตการใช้ระเบิดขนาด 500 ปอนด์ กองทัพอากาศยังสาธิตการค้นหาและช่วยชีวิต รวมถึงการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ EC-725 ปฏิบัติงานร่วมกับทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) เพื่อจำลองการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อากาศยานไร้คนขับและโครงการพระราชดำริ
ในการสาธิตยังมีการบินของอากาศยานไร้คนขับพระราชทานและอากาศยานไร้คนขับที่กองทัพอากาศวิจัยและพัฒนา รวมถึงภารกิจลำเลียงทางอากาศ ควบคุมไฟป่า และฝนหลวง ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพอากาศจัดตั้งชุดสั่งการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเคลื่อนที่ (C2 Mobile) ในพื้นที่สนามฝึกเพื่อรวบรวมและแสดงผลข้อมูลผ่านเครือข่าย ช่วยให้การตัดสินใจและสั่งการทำได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์
ประเมินขีดความสามารถนักบินและเครื่องบิน
การทดสอบและประเมินค่าการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีเป็นกิจกรรมประจำปีของกองทัพอากาศ พัฒนาจากการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศมาเป็นการประเมินขีดความสามารถในการใช้อาวุธและปฏิบัติภารกิจของนักบินและเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับบุคคล หมู่บิน ฝูงบิน ไปจนถึงหน่วยรบ ปัจจุบันครอบคลุมทั้งภารกิจทางทหารและภารกิจทางทหารนอกเหนือจากสงคราม การทดสอบประจำปี 2570 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2570 ที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อประเมินและพัฒนาขีดความสามารถของอากาศยานและกำลังพลให้พร้อมปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
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