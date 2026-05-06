พลเอก อุกฤษฎ์ มอบเหรียญบางระจัน 4 จ่าหน่วยรบพิเศษ ศตก. พลีชีพป้องอธิปไตยสมรภูมิไทย-กัมพูชา

📆5/6/2026 9:43 AM
📰siamrath_online
ในวันนี้ ได้มีการจัดพิธีมอบ เหรียญบางระจัน ให้แก่กำลังพลกองบัญชาการ กองทัพไทย ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศบริเวณพื้นที่ ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ กองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เหรียญบางระจัน เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่กระทรวงกลาโหมกำหนดให้มอบแก่ผู้ที่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อชาติ โดยในครั้งนี้มีกำลังพลจำนวน 4 นาย ที่ได้รับการมอบ เหรียญบางระจัน ได้แก่ จ่าสิบโท มงคล ศรีผาวงศ์ จ่าสิบตรี กฤษดา วงศ์ธนภักษ์ จ่าสิบตรี จัตราวุฒิ มาประสพ และสิบเอก สุกฤษ อนุดำ ซึ่งล้วนเป็นกำลังพล หน่วยรบพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อป้องกันอธิปไตยของประเทศ พิธีมอบ เหรียญบางระจัน ในครั้งนี้ถือเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อชาติ โดย เหรียญบางระจัน ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้แก่ประเทศชาติต่อไป กระทรวงกลาโหมยังได้กำหนดให้มีการมอบ เหรียญบางระจัน ให้แก่ผู้ที่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ตรากตรำ และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการอย่างดียิ่ง เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กำลังพลทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาต.

