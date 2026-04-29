พลิกโฉมลำพูนสู่เมือง Smart Heritage City ด้วยองค์ความรู้จากอุทยานวิทย์ มช.

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์จังหวัดลำพูน มุ่งยกระดับสู่เมือง Lamphun Smart Heritage City โดยเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ของจังหวัด
จังหวัด ลำพูน กำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วยการพลิกโฉมเมืองให้เป็น Lamphun Smart Heritage City โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เป็นผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของจังหวัดให้โดดเด่นและเป็นที่รู้จักในระดับสากล เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.
ศ. 2569 ที่ผ่านมา STeP ได้จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างอัตลักษณ์องค์กรของจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โดยมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ด้วยอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.
ศ. 2569 กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนายศุภชัย กัลปสันติ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน (สวท. ลำพูน) และ ผศ. ดร.
สุริยะ ทองมุณี รองผู้อำนวยการอุทยานฯ ที่ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมแกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้กล่าวถึงความสำคัญของอัตลักษณ์จังหวัดลำพูนที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นศักยภาพสำคัญในการพัฒนาในหลายมิติ การสื่อสารอัตลักษณ์ของจังหวัดอย่างเป็นระบบจึงเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับพื้นที่ โครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนสู่การเป็น Lamphun Smart Heritage City ซึ่งเป็นเมืองที่สามารถเชื่อมโยงคุณค่าทางวัฒนธรรมเข้ากับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย การสร้างอัตลักษณ์จังหวัดจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันนิยาม สื่อสาร และขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้านผู้อำนวยการ สวท.
ลำพูน เผยว่าโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของจังหวัดให้มีความชัดเจน เป็นระบบ และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการศึกษาข้อมูลเชิงลึกและทุนทางวัฒนธรรม เพื่อนำมาพัฒนาเครื่องมือสื่อสารสำคัญ เช่น กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ระบบอัตลักษณ์องค์กร ตราสัญลักษณ์ ข้อความสื่อสารหลัก และคู่มือการใช้งาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อุทยานวิทย์ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการหลัก ได้เข้ามามีบทบาทเป็นภาคีสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดที่มีทุนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันโดดเด่น ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การเป็น Lamphun Smart Heritage City ได้อย่างมีศักยภาพ STeP ได้นำกระบวนการวิจัยภาคสนามและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก มาพัฒนาเป็นแนวทางการสร้างแบรนด์ (Brand Strategy) และระบบอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: CI) ในรูปแบบสากล เพื่อให้จังหวัดมีเครื่องมือสื่อสารที่ชัดเจนและสะท้อนคุณค่าได้อย่างแท้จริง กิจกรรมนี้เป็นเวทีสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกันขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการเผยแพร่แนวทางการใช้อัตลักษณ์องค์กรของจังหวัดลำพูนเพื่อให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงแนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กรของจังหวัด ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ คุณสมเจตน์ บุญวิทย์ มาร่วมแนะแนวทางและถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ 'กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูน' และ 'แนวทางการประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ และการถ่ายทอดสู่การใช้งานจริง' เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างคึกคั
