พลิกความเกลียดเป็นธุรกิจพันล้าน เจาะลึกกลยุทธ์ Kamu Kamu สู่การเป็น Tea Specialist ระดับโลก

จากประสบการณ์ที่ไม่ดีสู่การสร้างแบรนด์ชาระดับพรีเมียม Kamu Kamu เผยแผนยุทธศาสตร์รุกตลาดอาเซียนและระดับโลก ตั้งเป้ารายได้ 1,000 ล้านบาท พร้อมชูจุดแข็งด้านคุณภาพและการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่
เส้นทางความสำเร็จของแบรนด์ คามุ คามุ หรือ KAMU KAMU มีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยจุดพลิกผันอย่างไม่น่าเชื่อ โดยจุดเริ่มต้นนั้นไม่ได้มาจากความหลงใหลใน ชานมไข่มุก แต่กลับมาจากประสบการณ์ด้านลบในอดีตที่ผู้ก่อตั้งเคยพบเจอขณะเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งในครั้งนั้นเขาได้ลองรับประทานไข่มุกที่มีเนื้อสัมผัสเหนียวจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการเมื่อยกรามและรู้สึกไม่ประทับใจอย่างรุนแรง จนกลายเป็นความเข็ดขยาดและไม่ชอบเครื่องดื่มชนิดนี้ไปโดยปริยาย ทว่าในเวลาต่อมาโชคชะตากลับนำพาสิ่งที่เขาไม่ชอบมาเป็นแรงผลักดันสำคัญตามคำกล่าวที่ว่า เกลียดอะไรได้อย่างนั้น โดยเขาได้ตัดสินใจนำความไม่ชอบในครั้งนั้นมาเปลี่ยนเป็นพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์ชาที่แตกต่างออกไป เพื่อลบภาพจำที่ไม่ดีและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเครื่องดื่ม ด้วยความมุ่งมั่นนี้เอง เขาจึงได้ออกเดินทางไกลไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนเป็นระยะเวลาร่วมเดือน เพื่อศึกษาศิลปะการชงชาอย่างลึกซึ้งและเฟ้นหารสชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุด จนนำไปสู่การก่อตั้งร้าน คามุ คามุ แห่งแรกที่มีขนาดเล็กเพียง 4 ตารางเมตร ณ อาคาร Interchange เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.
ศ. 2554 ซึ่งเริ่มต้นจากยอดขาย 15,000 แก้วในวันเปิดตัว และค่อยๆ พัฒนานวัตกรรมเครื่องดื่มจนสามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง จนปัจจุบันมีสาขามากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ และมียอดจำหน่ายสูงถึง 1 ล้านแก้วต่อเดือน ในปัจจุบัน KAMU KAMU กำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย โดยมีการวางเป้าหมายรายได้ที่ทะเยอทะยานถึง 1,000 ล้านบาท พร้อมกับชูยุทธศาสตร์การเป็น Tea Specialist หรือผู้เชี่ยวชาญด้านชาอย่างเต็มตัว เพื่อปักธงแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงระดับโลก สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2569 พบว่ามียอดขายเติบโตขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่มชามีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของหมวดเครื่องดื่มโดยรวมของแบรนด์ที่อยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดเครื่องดื่ม เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างรายได้ พบว่ากลุ่มชานมไข่มุกยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่สร้างรายได้สูงสุดคิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมด ขณะที่กลุ่มชาประเภทต่างๆ เช่น ชาไทย และมัทฉะ มีสัดส่วนอยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ อีก 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาไม่ใช่เพียงรากฐานของแบรนด์ แต่เป็นโอกาสสำคัญในการขยายพอร์ตสินค้าเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบรนด์เติบโตอย่างก้าวกระโดดคือการทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานและคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความพรีเมียม คุณภาพของวัตถุดิบ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการดื่ม ซึ่งจากฐานข้อมูลลูกค้าพบว่ากลุ่มนี้มีสัดส่วนสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าทั้งหมด การรีแบรนด์ครั้งใหญ่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจึงมีส่วนช่วยยกระดับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น โดยคามุ คามุ วางตำแหน่งตัวเองเป็นหนึ่งใน Top 5 ของตลาดชาระดับพรีเมียมแมสในประเทศไทย ด้วยจุดแข็งด้านการเข้าถึงง่ายและทำเลที่ครอบคลุม โดยปัจจุบันสามารถสร้างรายได้แตะระดับ 600 ล้านบาท เติบโตขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า และตั้งเป้าจะขยายสาขาให้ครบ 300 แห่งภายในปี 2572 สำหรับยุทธศาสตร์การรุกตลาดต่างประเทศ แบรนด์ให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะลาวและกัมพูชาที่มีศักยภาพสูงและมีพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใกล้เคียงกับคนไทย ส่วนตลาดขนาดใหญ่อย่างอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ถูกวางเป็นเป้าหมายในการเติมเต็มศักยภาพในระยะยาว โดยใช้กลยุทธ์การเติบโตผ่านระบบแฟรนไชส์และ Master Franchise เพื่อให้การขยายตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็
Kamu Kamu ชานมไข่มุก กลยุทธ์ธุรกิจ Tea Specialist ขยายตลาดต่างประเทศ
