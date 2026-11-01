พลังกาญจน์ออกแถลงการณ์ต้านเหยียดเชื้อชาติหลังโค้ชเกาหลีใต้ถูกแฟนบอลด่า
พลังกาญจน์ เอฟซี ออกแถลงการณ์คัดค้านการเหยียดเชื้อชาติอย่างจริงจัง หลังหัวเรือใหญ่ พัค ฮัง ซอ และผู้เล่นได้รับคำด่าทอจากแฟนบอลในพื้นที่
สโมสรฟุตบอลพลังกาญจน์ ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้าน การเหยียดเชื้อชาติ หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นระหว่างเกมการแข่งขัน ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2026-27 ที่สนามกีฬาเทศบาลหนองปรือ เมืองพัทยา โดยมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ โค้ช พัค ฮัง ซอ และผู้เล่นชาวต่างชาติ ในเกมดังกล่าว ซึ่งจบลงด้วยผลเสมอ 2-2
เหตุการณ์ความรุนแรงหลังเกมการแข่งขัน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจบการแข่งขันระหว่าง พัทยา ยูไนเต็ด ในฐานะเจ้าบ้าน พบกับ พลังกาญจน์ เอฟซี ซึ่งเกมนี้จบลงด้วยผลเสมอ 2-2 คะแนนส่งผลให้ พลังกาญจน์ มี 14 คะแนน รังอยู่ในอันดับที่ 6 ของตารางคะแนน ขณะที่ พัทยา ยูไนเต็ด ยังคงอยู่อันดับที่ 15 และอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการตกชั้นอย่างมากAlso readเปิ้ล นาคร แจงระบบการเงินมูลนิธิไทยนาคา ยันตรวจสอบได้ทุกบาท
หลังจากจบการแข่งขัน มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อ พัค ฮัง ซอ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของพลังกาญจน์ กำลังเดินกลับเข้าห้องแต่งตัว อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มแฟนบอลซึ่งคาดว่าเป็นแฟนของพัทยา ยูไนเต็ด ได้ตะโกนด่าทอโค้ชชาวเกาหลีใต้ด้วยถ้อยคำหยาบคาย โดยมีการใช้คำเรียกขานแบบเหยียดเชื้อชาติว่า กิมจิ ซึ่งเป็นชื่ออาหารพื้นเมืองของเกาหลีใต้ บ้านเกิดของโค้ช พัค ฮัง ซอ
การตอบโต้และมาตรการรักษาความปลอดภัย
นอกจากการด่าทอโค้ชแล้ว แฟนบอลยังได้ตะโกนด่า จอห์น บาจโจ้ กองหน้าชาวต่างชาติของพลังกาญจน์ ด้วยคำด่าทอที่มีความหมายในเชิงเหยียดผิวว่า เตี้ย ส่งผลให้ โค้ช พัค ฮัง ซอ ต้องประหวั่นพรั่นพรึงและเข้าไปหาแฟนบอลคนดังกล่าวเพื่อก้าวขวางเหตุการณ์ แต่เจ้าหน้าที่สนามต้องใช้เวลาพอสมควรในการเคลียร์สถานการณ์และควบคุมอารมณ์
ด้าน นพ.ประวิทย์ กิจธรรมกูลนิช นายก อบจ.กาญจนบุรี และประธานสโมสรพลังกาญจน์ เอฟซี ได้รีบสั่งการให้ทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรีบเข้าไปในห้องแต่งตัวโดยด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายและเกิดเหตุรุนแรงขึ้นบนอัฒจันทร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการปกป้องผู้ฝึกสอนและผู้เล่นจากคำด่าทอที่รุนแรง
แถลงการณ์ยืนหยัดต่อต้านการแบ่งแยก
สโมสรพลังกาญจน์ เอฟซี ได้ออกแถลงการณ์ถึงเรื่องนี้ทันที โดยข้อความในแถลงการณ์ระบุว่า พลังกาญจน์ เอฟซี ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติอย่างแน่วแน่ โดยพร้อมจะร่วมยืนหยัดต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติ สีผิว เชื้อชาติ และความแตกต่างในรูปแบบต่างๆ ทุกชนิดที่อาจเกิดขึ้น
ทางสโมสรได้เน้นย้ำว่า ฟุตบอลคือกีฬาที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน ไม่ว่าผู้เล่นหรือแฟนบอลจะเป็นใคร มาจากไหน หรือมีสีผิวใด ทุกคนล้วนมีคุณค่าและสมควรได้รับความเคารพเท่าเทียมกัน สโมสรจึงขอประกาศจุดยืนชัดเจนว่า ไม่ยอมรับ任何形式的เหยียดผิวหรือการแบ่งแยกใดๆ ทั้งสิ้น
ฟุตบอลพื้นที่แห่งมิตรภาพและความเท่าเทียม
แถลงการณ์ยังระบุข้อความสำคัญว่า SAY NO TO RACISM ซึ่งแปลว่า ไม่ยอมรับการเหยียดเชื้อชาติ ไม่แบ่งแยก และเคารพซึ่งกันและกัน เพราะฟุตบอลควรเป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพ ความสามัคคี และความเท่าเทียม สำหรับทุกคนทุกเชื้อชาติ การออกแถลงการณ์นี้จึงเป็นการส่งสัญญาณถึงสังคมไทยและแฟนบอลทุกคนว่า สโมสรพลังกาญจน์ มีหลักการและค่านิยมที่ชัดเจนในการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมของมนุษย์ผ่านกีฬาฟุตบอล
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports