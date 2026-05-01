พลังประชารัฐปรับตัวขับเคลื่อนการเมืองหลังพล.อ.ประวิตรวางมือ พร้อมสานต่อนโยบายสวัสดิการและความมั่นคง

นายยุทธนา ศรีตะบุตร เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงบทบาทของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ปรึกษาพรรค หลังวางมือทางการเมือง พร้อมยืนยันว่าพรรคจะปรับตัวขับเคลื่อนการเมืองต่อไป แม้จะมีจำนวน สส. ลดลงเหลือ 5 คน โดยเน้นนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ ทหารเกณฑ์ก้าวหน้า และการสร้างงานให้ประชาชน พร้อมกับปรับโครงสร้างพรรคให้เหมาะสม
1 พฤษภาคม 2569 – นายยุทธนา ศรีตะบุตร สส. หนองคาย ในฐานะเลขาธิการและโฆษกพรรค พลังประชารัฐ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทของ พล.
อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ ว่า แม้พล. อ.
ประวิตรจะวางมือทางการเมืองแล้ว แต่ยังคงให้คำปรึกษาในเรื่องความมั่นคงและการจัดการน้ำ รวมถึงส่งต่อประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญให้กับพรรค นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พรรคพลังประชารัฐนำเสนอมาโดยตลอด เป็นนโยบายที่รัฐบาลปัจจุบันได้ดำเนินการต่อ โดยนายยุทธนาได้อภิปรายในสภาเพื่อเสนอให้รัฐบาลเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการ แม้รัฐบาลจะเพิ่มวงเงินไม่มากนัก แต่ก็ถือเป็นผลงานของพรรค นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนที่ดิน ส.
ป. ก. เป็นโฉนด ที่พล. อ.
ประวิตรเคยเสนอให้รัฐบาลสานต่อ และรัฐบาลต่อมาก็ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว นายยุทธนา ยังกล่าวถึงความท้าทายของพรรคหลังจากพล. อ.
ประวิตรวางมือว่า การขาดผู้นำที่มีประสบการณ์อาจเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนพรรค แต่พรรคพลังประชารัฐต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินงานทางการเมืองต่อไปได้ แม้พรรคจะไม่กลับมาเป็นพรรคใหญ่โตเหมือนในอดีต แต่จะต้องมีจำนวนเสียงที่เพียงพอในการเสนอกฎหมายและสร้างประโยชน์ต่อประชาชน ในส่วนของโครงสร้างพรรค หลังจากการเลือกตั้งล่าสุด พรรคพลังประชารัฐได้ปรับเปลี่ยนที่ทำการพรรคจากย่านบางโพที่มีขนาดใหญ่ให้เหมาะสมกับจำนวน สส.
ที่ลดลงเหลือเพียง 5 คน โดย น. ส. ตรีนุช เทียนทอง สส.
สระแก้ว หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ยืนยันว่าพรรคยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้ และจะยังคงทำการเมืองภายใต้พรรคพลังประชารัฐต่อไป นายยุทธนา ยังกล่าวถึงแนวนโยบายของพรรคที่เสนอต่อพรรคภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทหารเกณฑ์ก้าวหน้า และการสร้างงานให้กับประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐยังคงขับเคลื่อนอยู่ และในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดิม พรรคพลังประชารัฐต้องปฏิบัติตามประเพณีทางการเมืองที่ต้องอยู่ร่วมรัฐบาลเดิม และทำตามเจตจำนงที่ให้ไว้กับประชาชน ขณะเดียวกัน พรรคพลังประชารัฐยังต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะไม่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีและประธานกรรมาธิการในขณะนี้ แต่เชื่อว่าจะมีการพัฒนาในอนาคต ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินงานภายในพรรคว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและตำแหน่งภายในพรรค โดยมีการเคาะชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการ 14 คณะ และให้กำลังใจกับสมาชิกพรรคที่ไม่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค และจะไม่ส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งต่อไ
พลังประชารัฐ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การเมืองไทย พรรคภูมิใจไทย